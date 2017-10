Razigrani Liverpool pustošil po Ljudskem vrtu

Prvega novembra povratna tekma na Anfieldu Roadu

17. oktober 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 17. oktober 2017 ob 22:36

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometašem Maribora v 3. krogu Lige prvakov ni uspelo izvleči niti pozitivnega izida niti pustiti dobrega vtisa, saj jih je favorizirani Liverpool v Ljudskem vrtu "povozil" kar s 7:0.

Liverpool je pred 12.000 gledalci hitro pokazal zobe in v 4. minuti povedel. Mitja Viler je na levi strani slabo podal žogo, do katere se je dokopal Mohamed Salah, ki je potegnil proti kazenskemu prostoru domačih. Marko Šuler ga z drsečim štartom ni uspel ustaviti, tako da je Egipčan podal v sredino kazenskega prostora, kjer je osamljeni Roberto Firmino z nekaj metrov zatresel prazno mrežo. Malo kasneje je James Milner sprožil z roba kazenskega prostora, a je bil Jasmin Handanović na mestu.

Coutinho in Salah dotolkla Maribor

Maribor je kljub hladnemu tušu poskušal tudi z napadalnimi akcijami, a ni uspel resneje ogroziti Lorisa Kariusa. Zato pa je na drugi strani Liverpool povišal vodstvo. V 13. minuti je namreč James Milner z desne strani povratno podal do vtekajočega Philippa Coutinha, ki je z okoli 14 metrov poslal žogo za hrbet Handanovića in tako zaključil "šolski" protinapad. Liverpool je v prve četrt ure pokazal svojo moč. Prevladoval je na zelenici Ljudskega vrta v vseh elementih igre, medtem ko domači nikakor niso prišli do "zraka" oziroma je bil pritisk redsov v vseh linijah prevelik. Po novi izgubljeni žogi Maribora na sredini igrišča je Liverpool v 19. minuti izpeljal še en protinapad, v katerem je Firmino z globinsko podajo našel vtekajočega Salaha, ki je z desne strani zatresel malo mrežico Handanovića. Vijoličasti so bili razbiti, trener Darko Milanič je ob robu igrišča z gestikuliranjem skušal spodbuditi svoje varovance.

Liverpool ni popuščal

Po šokantnem začetku je Maribor v 28. minuti izpeljal obetavno akcijo, ki jo je s strelom z roba kazenskega prostora zaključil Mitja Viler, a je bil Karius na mestu. Na drugi strani Liverpool kljub visokemu vodstvu ni popuščal. Novo "matno" akcijo je izpeljal v 40. minuti, ko je Alberto Moreno z leve strani poslal predložek v sredino kazenskega prostora, kjer je vtekajoči Salah zabil za 4:0. Maribor je v 43. minuti prišel do prostega strela z okoli 30 metrov. Valon Ahmedi je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Šuler streljal z glavo, a ni bil natančen. Statistika prvega polčasa govori o veliki premoči Liverpoola, ki bi lahko dosegel še kakšen gol več. Posest žoge 62:38, streli 11:4, streli v okvir vrat 8:2.

Drugi gol Firmina za 5:0

Liverpool je tudi v drugem polčasu nadaljeval silovito in v 53. minuti povišal vodstvo. Po nekaj nevarnih akcijah je Coutinho z leve strani s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Firmino z glavo podaljšal žogo v mrežo za 5:0. Domači trener Milanič je po 5:0 napravil dvojno menjavo. Martina Kramariča je zamenjal Dino Hotić, Ahmedija pa Aleks Pihler.

V nadaljevanju so "redsi" vendarle nekoliko popustili, a kljub temu povsem nadzirali dogajanje na zelenici, kjer so Mariborčani le stežka zadržali žogo za dalj časa. Liverpool bi lahko dosegel še kakšen zadetek. Pri Mariboru je v 81. minuti v igro vstopil še Jasmin Mešanović, ki je zamenjal Boharja.

Oxlade-Chamberlain in Alexander-Arnold dokončala delo

V 86. minuti je Liverpool zabil še šesti gol. Po izgubljeni žogi Marka Šulerja sta "rezervista" Daniel Sturridge in Alex Oxlade-Chamberlain izigrala domačo obrambo, tako da se je Oxlade Chamberlain prebil sam pred Handanovića in ga matiral s strelom po tleh. A to še ni bilo vse. V 91. minuti je branilec Trent Alexander-Arnold sprožil s približno 20 metrov, žoga je zadela Šulerja, spremenila smer in končala za hrbtom Handanovića. Končna statistika: posest žoge 66:34, streli 20:4, v okvir vrat 13:2.

1. novembra "povratna" tekma na Anfield Roadu

Upati je le, da bodo Mariborčani iz bolečega poraza potegnili nauke, ki jih bodo unovčili že 1. novembra, ko bodo gostovali na znamenitem Anfield Roadu.

Darko Milanič, trener Maribora: "Ni odločala postavitev, danes smo bili enostavno preslabi. To se je pokazalo že po prvi podaji, prvi gol nas je zelo omejil in skozi celo srečanje smo bili slabi. Ko pa tekmo še enkrat pogledam in še enkrat razmišljam o njej - ta postavitev in ti fantje so nas pripeljali v Ligo prvakov, danes pa smo bili bistveno slabši od tekmecev. Prepričan sem, da bi v idealnem stanju tudi proti Liverpoolu odigrali odlično tekmo. V naši ligi moramo iskati rešitve v napadu, potem pa naletiš na tekmece, kot so Spartak, Sevilla in Liverpool, ko se moraš znati ubraniti. V drugem polčasu sem dodal še enega vezista, pa se je kljub temu zgodilo, da smo točno vedeli, kam ne smemo igrati, a nas je spet slab trenutek pripeljal do tega, da so nas še dvakrat kaznovali."

Jürgen Klopp, trener Liverpoola: "Ocena? Dobro ali celo zelo dobro. Naredili smo točno to, kar smo si želeli. Pokazali smo se v najboljši luči, brez pritiska zadnjih tednov. Bili smo odlični v napadu, v 'presingu', danes pa tudi učinkoviti. Kako smo končali, pa mi je tudi všeč. Bili smo hladno učinkoviti, doslej smo že pokazali takšno igro, a nismo bili učinkoviti. Ko igramo tako, lahko pokažemo, kako dobri smo. Še posebej drugi polčas je bil res lepa predstava, saj drugače ne bi zmagali s 7:0. Lepo je doseči klubski rekord, verjetno ga bo težko preseči. A danes smo bili res neverjetno učinkoviti. Fantje so si to res zaslužili."



LIGA PRVAKOV, 3. krog

Skupina E

MARIBOR - LIVERPOOL 0:7 (0:4)

12.506; Firmino 4., 54., Coutinho 13., Salah 19., 40., Oxlade-Chamberlain 86., Alexander-Arnold 91.

Maribor: Handanović, Milec , Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Vrhovec , Ahmedi (58./Pihler), Kramarič (58./Hotić ), Bohar (81./Mešanović), Tavares.



Liverpool: Karius, Moreno, Lovren, Matip, Alexander-Arnold, Milner, Wijnaldum (76./Solanke), Can, Salah (57./Oxlade-Chamberlain), Coutinho, Firmino (68./Sturridge).



Sodnik: Viktor Kassai (Madžarska)

SPARTAK MOSKVA - SEVILLA 5:1 (1:1)

Promes 18., 90., Melgarejo 58., Glušakov 67. Adriano 74.; Kjär 30.

Lestvica: LIVERPOOL 3 1 2 0 10:3 5 SPARTAK MOSKVA 3 1 2 0 7:3 5 SEVILLA 3 1 1 1 6:7 4 MARIBOR 3 0 1 2 1:11 1

Skupina F:

FEYENOORD - ŠAHTAR 1:2 (1:1)

Berghuis 8.; Bernard 24., 54.

RK: Rakitsky 75./Šahtar



MANCHESTER CITY - NAPOLI 2:1 (2:0)

Sterling 9., Jesus 13.; Diawara 73./11-m.

Mertensu (Napoli) je vratar ubranil 11-m.

Lestvica: MANCHESTER CITY 3 3 0 0 8:1 9 ŠAHTAR 3 2 0 1 4:4 6 NAPOLI 3 1 0 2 5:5 3 FEYENOORD 3 0 0 3 2:9 0

Skupina G:

RB LEIPZIG - PORTO 3:2 (3:2)

Orban 8., Forsberg 38., Augustin 41.; Aboubakar 18., Marcano 44.

Kevin Kampl (RB Leipzig) je igral vso tekmo.



MONACO - BEŠIKTAŠ 1:2 (1:1)

Falcao 30.; Tosun 34., 54.

Lestvica: BEŠIKTAŠ 3 3 0 0 7:2 9 RB LEIPZIG 3 1 1 1 4:5 4 PORTO 3 1 0 2 6:6 3 MONACO 3 0 1 2 2:6 1

Skupina H:

REAL MADRID - TOTTENHAM 1:1 (1:1)

Ronaldo 42./11-m; Varane 28./ag



APOEL - BORUSSIA (D) 1:1 (0:0)

Pote 62.; Sokratis 67.

Lestvica: REAL MADRID 3 2 1 0 7:2 7 TOTTENHAM 3 2 1 0 7:2 7 BORUSSIA (D) 3 0 1 2 3:7 1 APOEL 3 0 1 2 1:7 1

Aleš Vozel