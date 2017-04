Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenska hokejska reprezentanca se je na olimpijskem turnirju v Sočiju presenetljivo prebila med osem najboljših. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Razingar bo v Pjongčangu vodja slovenskih navijačev

Jan Muršak: Neverjetni spomini na Soči 2016

13. april 2017 ob 15:56

Bled - MMC RTV SLO/STA

"Upam, da si bo Liga NHL še premislila in da bodo igralci lahko nastopili," selektor hokejistov Nik Zupančič ne izgublja upanja, da bi risom na olimpijskih igrah pomagal Anže Kopitar.

Na Bledu so se zbrali slovenski hokejisti in prvi spomnili, da v Sloveniji že resno potekajo priprave na zimske olimpijske igre, ki jih bo februarja prihodnje leto gostil Pjongčang. Nekatera zveneča imena slovenskega hokeja so podoživela nadvse uspešno slovensko hokejsko premierno na olimpijskih igrah pred dobrimi tremi leti v Sočiju. "Spomini so neverjetni. Takrat niti ne veš, kaj vse skupaj pomeni in celo zgodbo doživljaš šele kasneje," je med drugim povedal Jan Muršak, ki igra za moskovski CSKA.

Polno zasedeni selektor Nik Zupančič je po sredinem naslovu državnih prvakov z Jesenicami in vodenju reprezentance, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo skupine A, pomislil tudi na olimpijske igre in obžaluje odločitev Lige NHL, ki ne namerava prekiniti domačega tekmovanja med igrami. "Igre so največji oder, kjer se šport lahko predstavi. Upam, da si bo Liga NHL še premislila in da bodo igralci lahko nastopili. Najlepše je igrati proti najboljšim."

Na Bledu je bil tudi Tomaž Razingar, kapetan ekipe v Sočiju 2014 in tudi zastavonoša na odprtju iger. "To je bila seveda posebna čast, za katero pa se moram zahvaliti soigralcem, saj je hokej ekipni šport. Prepričan sem, da bo tudi ta reprezentanca, ki odhaja v Pjongčang, enako uspešna kot tista iz Sočija."

Razingar bo imel na igrah tudi posebno vlogo, saj bo tam v vlogi vodje slovenskih navijačev.

Naslednje druženje je predvideno sredi maja, ko naj bi hokejisti in preostali potniki na igre podpisali tudi pogodbe za nastop.

