Razočarana bo, ko bo dojela, kakšno priložnost je zamudila

Na treningih Ferkova suverena in stabilna

22. februar 2018 ob 10:51

Pjognčang - MMC RTV SLO

"Medalja je bila dosegljiva, lahko odstopiš, lahko pa si nekje med petim in desetim mestom, kar pa ni to to, saj na olimpijskih igrah štejejo le medalje," je po kombinacijski tekmi povedala Maruša Ferk.

Na zadnji posamični tekmi alpskih smučark na olimpijskih igrah je 29-letna tekmovalka z Blejske Dobrave odpeljala odličen smuk in si priborila izvrstno izhodišče pred slalomom. Postavila je peti čas, za vodilno Lindsey Vonn je zaostajala 1,61 sekunde, za kolajno pa manj kot sekundo. "Po smuku sem se želela čim bolj umiriti. Želela sem si čim bolj lepo razporediti prosti čas. Nekaj časa sem si vzela za počitek, se nadihala, nato v miru preoblekla in odpeljala eno vožnjo. Potem so sledili ogled in nato še dve vožnji. Na ogrevanju sem smučala na pravi ravni in zelo sproščeno sem šla na štart," je Ferkova opisala čas med obema disciplinama.

Na treningih Ferkova suverena in stabilna

Za vrhunski rezultat v kombinaciji je treba obe disciplini odsmučati zelo dobro, Maruši pa se je na slalomu pripetila napaka, ko je povozila količek: "Sama proga ni bila preveč zahtevna, ampak zgodila se mi je napaka. Na vseh treningih, ki sem jih opravila tu v Koreji, sem bila – z izjemo nekaj padcev na začetku na tem agresivnem snegu – zelo suverena in stabilna. Nič me ni premaknilo. Tu pa žal ta napaka, ko mi je smučko prehitro potegnilo in sem povozila količek. Na začetku nisem bila povsem prepričana, ali sem ga res, saj se mi je tudi na treningih dogajalo, da mi je kdaj čudno potegnilo nogo, a ga nisem povozila. Mislila sem, da me je mogoče tako močno udaril količek in je šla noga tako na stran. Bila sem v dvomih, saj sem lepo peljala še naprej, a ni bila to tista prava vožnja."

Na letošnjih olimpijskih igrah je nastopila tretjič. Najboljša uvrstitev je deseto mesto na kombinacijski tekmi v Sočiju, zdaj pa je bila priložnost za bistveno boljši izid: "Se mi zdi, da bo tisto razočaranje šele prišlo recimo pozno popoldne, ko bom začela dojemati, kakšna priložnost je bila, ker smuk je bil res dober. Že v sredo mi je trener po vožnji rekel, da jutri pa izboljšam še za sekundo in bo zelo dobro. Nisem bila ravno prepričana, ali mi to lahko uspe, ampak sem preprosto pokazala, da sem tega sposobna. Pokazala sem vse svoje znanje in da sem neustrašna, ampak za pravi rezultat je treba odpeljati obe disciplini, jaz pa sem žal samo eno."

Proga ni dovoljevala naskoka na stopničke

Na koncu je bila edina uvrščena Slovenka Ana Bucik, specialistka za slalom, ki je zasedla 11. mesto. Njej je boljšo uvrstitev preprečila napaka v smuku: "Smučala sem zelo dobro, bila kar hitra do četrtega vmesnega časa, potem pa sem v spodnjem delu naredila napako, ki me je stala kar precej časa. Lahko rečem, da sem prvič v smuku zares tekmovala in veliko tvegala, kar je bilo zame nekaj novega. V slalomu bi zagotovo lahko bilo boljše, a se ne bi dalo toliko, da bi na primer prišla do stopničk, saj proga tega ni dovoljevala." Bucikova je navdušila konec januarja, ko se je z izvrstnim slalomom na kombinaciji v Lenzerheideju zavihtela na stopničke. Pravi, da so se tedaj dvignila pričakovanja vseh, a je tak rezultat težko ponoviti.

"Z rezultatom sem lahko zadovoljna, saj je vseeno to moj drugi najboljši izid v kombinaciji. Po tistem tretjem mestu so se, predvsem novinarjem, precej dvignila pričakovanja. Sem opozarjala, da bo težko ponoviti, bom se pa trudila, da ga čim prej. Napaka na smuku mi je vzela kakšno sekundo. Bilo bi vse drugače, saj je bilo nemogoče proti smukačicam pridobiti treh sekund, kot se je dalo na nekaterih drugih kombinacijah. Z izjemno vožnjo na slalomu bi recimo prišla tja do osmega mesta. Postavitev slaloma je bila precej lahka, sneg pa je počasen, kar je bil plus za tiste, ki so specialistke za hitre discipline," je dejala 24-letna Primorka, ki je dodala, da je vesela za novo olimpijsko prvakinjo Michelle Gisin, saj je edina pokazala zelo dobri vožnji v obeh disciplinah. Srebro je osvojila Mikaela Shiffrin, bron pa Wendy Holdener.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik