Razočarani Mezgec za nekaj cm ob medaljo na evropskem prvenstvu

Po fotofinišu zlato Norvežanu

6. avgust 2017 ob 17:01,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 17:09

Herning - MMC RTV SLO, STA

Luka Mezgec je na evropskem kolesarskem prvenstvu na Danskem zasedel peto mesto. Zlato medaljo je osvojil Norvežan Alexander Kristoff.

Dirka je bila odločena v skupinskem šprintu. Kristoff je za las prehitel Italijana Elio Vivianija, bron pa je osvojil Nizozemec Moreno Hoflands.

Povsem blizu medalje je bil tudi slovenski kapetan Mezgec, vendar centimetri tokrat niso bili na njegovi strani.

Mezgec razočaran ...

"Nekoliko sem razočaran, saj je bilo na pladnju še kaj več kot peto mesto. Noge so bile prave, žal ni bil pravi položaj, v katerem sem bil v zaključku. Od tega pa je veliko odvisno. Mohorič je sicer odprl sprint, mi omogočil dobro pozicijo, a nato se je malo ustavilo, na kilometer so prišli iz ozadja z leve in desne strani in moj položaj se je pokvaril. Zadnjih 400 metrov sem bil ves čas na vetru, ki je pihal od spredaj in z leve strani. Prehiteti nisem mogel nobenega, moral sem čakati, da dobim kaj zavetrja. Če bi bil postavljen takoj za vlakom Italijanov, bi bilo dosegljivo več, tako pa mislim, da sem izvlekel maksimum. Tako pač je v sprintu, kdaj se ti vse odpre, kdaj moraš pa improvizirati. Seveda bi lahko bilo tudi drugače, če ne bi pred tem izgubil Marka Kumpa, ki je padel, a se na srečo ni težje poškodoval, kosti ima cele," ni bil najboljše volje Mezgec,

... Hauptman ponosen

"Ponosen sem na fante, to je nekaj neponovljivega. Držali so se navodil, naredili niso niti ene napake. Do dva kilometra pred ciljem je šlo vse idealno, za razliko od drugih reprezentanc smo imeli le en defekt, nato je v boju za dober položaj padel Marko Kump. Mogoče nam je na koncu prav on manjkal za kaj več. A sprint je loterija, enkrat zmagaš, drugič se ti ne izide. Vedno ne moreš biti med najboljšimi tremi, nam je danes malo zmanjkalo. Toda prišli smo do lepega uspeha, moramo biti zadovoljni," je po svojem debiju kot selektor slovenske reprezentance dejal Andrej Hauptman.

Sodniki in fotfiniš potrdila zmago Norvežana

Nekaj več kot 241 kilometrov dolga dirka je minila po pričakovanjih. V zadnjem delu je bilo v močnem vetru veliko napadov - zadnji je napadel Kristoffov rojak Edvald Boasson Hagen, ki pa mu je 500 metrov pred ciljem zmanjkalo moči. Italijani so kontrolirali dirko, toda na koncu niso prišli do tako želene zlate medalje. Odločil je fotofiniš. Viviani ni bil zadovoljen, češ da ga je Kristoff v zaključku stisnil ob ogrado, vendar so sodniki po nekajkratnem ogledu počasnega posnetka zmago vseeno dodelili Norvežanu.

Slovenci so vse napade dobro pokrivali. Zadnjega Matej Mugerli, vmes pa je nekaj časa glavnino vlekel tudi Luka Pibernik. Napadalnih ciljev niso imeli, saj so si tako kot številne druge reprezentance želeli skupinski sprint. Opravili so zelo dobro delo, kar je dober obet pred jesenskim svetovnim prvenstvom na Norveškem, kjer naj bi bila dirka podobna.

Cestna dirka, 241 km: 1. A. KRISTOFF NOR 5:41:10 2. E. VIVIANI ITA vsi 3. M. HOFLAND NIZ 4. P. ACKERMANN NEM isti 5. L. MEZGEC SLO čas 6. E. THEUNS BEL +0:01 7. A. NÖMMELA EST vsi 8. I. GARCIA ŠPA 9. P. FRANCZAK POL isti 10. M. KOLAR SLK ... 18. L. PIBERNIK SLO čas 50. M. MOHORIČ SLO 0:20 89. R. KOROŠEC SLO 0:58 114. M. MUGERLI SLO 4:27 116. D. PER SLO 4:27 117. M. KUMP SLO 4:27 Odstop: Tratnik

