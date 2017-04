Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Navijači Lyona so preplavili zelenico, da bi ušli vsem mogočim predmetom, ki so leteli iz predela, kjer so bili turški navijači. Foto: Reuters Jeremy Morel in Corentin Tolisso sta v minuti poskrbela za preobrat. Foto: Reuters Davy Klaassen je Ajaxu priigral lepo prednost pred povratno tekmo na Veltins Areni. Foto: Reuters Leander Dendoncker je nepričakovano izenačil na 1:1, saj Anderlecht vse do 86. minute ni niti enkrat streljal na vrata rdečih vragov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rdeči vragi do remija v Bruslju, neredi pred tekmo v Lyonu

Ajax z lepo prednostjo v Gelsenkirchen

13. april 2017 ob 21:05,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 22:56

Bruselj - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi četrtfinala Evropske lige so se nogometaši Anderlechta in Manchester Uniteda v Bruslju razšli z remijem (1:1). Zelo vroče je bilo v Lyonu, kjer so razgrajali navijači Bešiktaša.

Izbranci Joseja Mourinha so bili precej boljši v prvem polčasu, povedli so osem minut pred odmorom, ko je vratar Anderlechta Ruben še uspel odbiti strel Marcusa Rashforda, z desne strani pa je Henrik Mhitarjan z bližine zatresel prazno mrežo.

V drugem delu so bili rdeči vragi brez pravih idej, skušali so zadržati prednost do konca. V 86. minuti je Ivan Obradović z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Leander Dendoncker prehitel Mattea Darmiana in z močnim strelom z glavo poskrbel za veliko navdušenje glasnih navijačev na stadionu Constant-Vanden-Stock. Belgijci so zadeli iz edinega strela v okvir vrat na celotnem srečanju!

Rooney manjkal, Teodorczyk igral le četrt ure

Kapetan Wayne Rooney ni potoval v Belgijo zaradi bolečin v gležnju. Pri Anderlechtu je bil sijajni napadalec Lukasz Teodorczyk večino tekme na klopi, saj ima bolečine v ramenu, vstopil je šele četrt ure pred koncem. V letošnji sezoni je dosegel že 20 golov v belgijskem prvenstvu in pet v Evropski ligi.

Klaassen potopil razglašeni Schalke

Ajax je popolnoma nadigral Schalke na Amsterdam Areni (2:0). Sredi prvega polčasa je Alessandro Schöpf v kazenskem prostoru podrl Amina Younesa. Z bele točke je Davy Klaassen zatresel mrežo. V 52. minuti je 17-letni Justin Kluivgert z desne strani podal pred vrata, kjer je Klaassen z desnico postavil končni izid. Schalke je bil popolnoma razglašen, vratar Ralf Fährmann pa je reševal goste iz Gelsenkirchna, ki jih naslednji četrtek čaka zelo težka naloga.

Neredi v Lyonu

V Lyonu je bilo vroče že pred tekmo, saj se je okoli 15.000 turških navijačev, ki so večinoma prišli iz Nemčije, v velikem številu udeležilo prve četrtfinalne tekme Evropske lige. Ker je zanje zmanjkalo vstopnic, so začeli z razgrajanjem, prišlo je do spopadov s policijo, ranjen je bil tudi stevard. Do novih nemirov je prišlo še na stadionu Parc OL, ko so Turki s pirotehniko in vsem, kar jim je prišlo pod roke, začeli obmetavati domače navijače, ki so 15 minut pred začetkom tekme pobegnili na igrišče. Prišlo je do daljše prekinitve, posredoval je tudi predsednik Olympique Lyona Jean-Michel Aulas, po 45 minutah, ko so se zadeve le umirile, pa se je tekma končno začela.

Velika neumnost vratarja Fabrija

Bešiktaš je do vodstva prišel v 15. minuti, ko je zadel Nizozemec Ryan Babel, do konca prvega polčasa pa sta si nekaj zrelih priložnosti priigrali obe ekipi. V drugem polčasu je Lyon silovito pritisnil, kar trikrat so gostitelji zahtevali enajstmetrovko, vendar je piščalka španskega sodnika Antonia Mateua Lahoza ostala nema. Corentin Tolisso je v 78. minuti zadel okvir vrat, kar pa mu ni uspelo z glavo, mu je pet minut pozneje z nogo, ko je z bližine le premagal Fabrija. Španski vratar je minuto pozneje naredil veliko napako, ko je skušal preigravati, Jeremy Morel je pritekel, mu odvzel žogo in zadel za zmago.

Minimalna zmaga Celte

Največ golov so gledalci videli na stadionu Balaidos v Vigu, kjer se za domačo ekipo tekma ni začela najbolje, saj je Jean Paul Boetius v deseti minuti Genk popeljal v vodstvo. Toda že osem minut pozneje je Celta vodila z 2:1, med strelce sta se vpisala Pione Sisto in Iago Aspas, še pred iztekom prvih 45 minut pa je mrežo gostov zatresel še John Guidetti. V drugem polčasu je veteran Thomas Buffel postavil končni izid pet minut po vstopu v igro.

Povratne tekme bodo prihodnji četrtek.

Četrtfinale, prve tekme:

ANDERLECHT - MANCHESTER UNITED 1:1 (0:1)

Dendoncker 86.; Mhitarjan 37.

Anderlecht: Martinez, Appiah, Kara Mbodji, Nuytinck, Obradović, Tielemans, Dendoncker, Bruno (58./Chipciu), Stanciu (65./Hanni), Acheampong, Thelin (76./Teodorczyk).

Manchester United: Romero, Valencia, Bailly, Rojo, Darmian, Carrick, Pogba, Lingard (63./Martial), Mhitarjan (91./Fosu Mensah), Rashford (75./Fellaini), Ibrahimović.

Sodnik: dr. Felix Brych (Nemčija)





CELTA VIGO - GENK 3:2 (3:1)

Sisto 15., Iago Aspas 18., Guidetti 38.; Boetius 11., Buffel 67.

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Cabral, Fontas, Jonny Castro, Wass (78./Jozabed), Radoja, Hernandez, Iago Aspas, Guidetti (66./Beauvue), Sisto.

Genk: Ryan, Castagne, Brabec, Colley, Uronen, Pozuelo, Malinovski (82./Heynen), Berge, Samatta, Trossard (82./Schrijvers), Boetius (62./Buffel).

Sodnik: Clement Turpin (Francija)



AJAX - SCHALKE 2:0 (1:0)

Klaassen 23./11-m, 52.

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven (46./De Ligt), Klaassen, van de Beek (87./F. de Jong), Ziyech, Kluivert (74./Neres), B. Traore, Younes.

Schalke: Fährmann, Kehrer, Höwedes, Nastasić, Kolašinac, Goretzka, Bentaleb, Schöpf (71./Huntelaar), Meyer (59./Stambouli), Caligiuri (83./Konopljanka), Burgstaller.

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)



LYON - BEŠIKTAŠ 2:1 (0:1)

Tolisso 83., Morel 85.; Babel 15.

Lyon: Lopes, Rafael da Silva (53./Jallet), Mammana, Diakhaby, Morel, Tousart, Tolisso, Ghezzal (82./Cornet), Fekir, Valbuena, Lacazette.

Bešiktaš: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrović (64./Uysal), Marcelo, Tošić, Özyakup (74./Arslan), Hutchinson, Babel, Talisca, Adriano, Tosun (87./Inler).

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Povratne tekme bodo v četrtek, 20. aprila, ob 21.05.

A. G.