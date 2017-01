Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sergio Llull (desno) je odločil srečanje v Bambergu. Foto: EPA Košarkarji Emporio Armanija so doma premagali Olmypiacos. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real brez Dončića po zaslugi Llulla do zmage v Bambergu

Zoran Dragić dosegel 12 točk proti Olympiacosu

25. januar 2017 ob 23:13

Bamberg - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so v 19. krogu Evrolige v gosteh strli odpor Brose Bamberga. Kraljevi klub je slavil z 91:89.

Španci so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, priigrali so si že vodstvo s +10 (41:51), a so po šestih zaporednih točkah gostiteljev na odmor odšli s prednostjo štirih točk (47:51). V nadaljevanju so Nemci zaigrali še bolje, kmalu so tudi povedli (59:58), nato pa do konca srečanja držali stik z devetkratnimi evropskimi prvaki.

Llull odločil ob izteku

Odločitev o zmagovalcu je padla v končnici tekme. Osem sekund pred koncem je Realov koš prednosti z dvema zadetima prostima metoma izničil Nikos Zisis (89:89), a je vse dvome o zmagovalcu ob sireni z metom s polrazdalje razblinil Sergio Llull. To je bila njegova 26. točka, s čimer je postal tudi najučinkovitejši igralec svoje ekipe. Dve točki manj je zbral Jaycee Carroll. Luka Dončić ni igral. Za Bamberg, za katerega Aleksej Nikolić ni igral, jih je največ zbral Fabien Causeur (14).

Evroliga, 19. krog

UNICS KAZAN - FENERBAHČE

81:86 (15:22, 19:17, 26:29, 21:18)

Parahouski 21; Datome 18, Bogdanović 16.

GALATASARAY - MACCABI

102:63 (20:16, 32:23, 20:13, 30:11)

Diebler 21, Tyus 18; Goudelock 22.

ŽALGIRIS - CSKA MOSKVA

79:74 (20:20, 18:25, 19:16, 22:13)

Pangos 21, Lima 12; Augustine 15.

PANATHINAIKOS - BARCELONA

71:65 (15:13, 21:16, 18:17, 17:19)

Bourousis 14, Rivers 13; Rice 12.

BASKONIA - CRVENA ZVEZDA

69:87 (15:25, 12:25, 22:20, 20:17)

Larkin 16 ... Blažič 5 (2/2 za dve, 0/2za tri) in 3 skoki v 16 minutah; Simonović 23, Jović 18.

ANADOLU EFES - DARÜŠAFAKA

93:81 (25:19, 17:19, 22:18, 29:25)

Paul 21; Wanamaker 24.



BROSE BAMBERG - REAL MADRID

89:91 (21:25, 26:26, 22:19, 20:21)

Causeur 14 ... Nikolić ni igral; Llull 26, Carroll 24 ... Dončić ni igral.

EMPORIO ARMANI - OLYMPIACOS

99:83 (15:21, 26:20, 26:20, 32:22)

Simon 16, Pascolo in Mačvan po 15, Z. Dragić 12 (3/8 za dve, 1/2 za tri) in 2 podaji v 27 minutah; Printezis 16.

Lestvica: CSKA MOSKVA 19 14 5 +158 33 REAL MADRID 19 14 5 +132 33 OLYMPIACOS 19 13 6 +90 32 FENERBAHČE 19 12 7 +17 31 CRVENA ZVEZDA 19 11 8 +38 30 PANATHINAIKOS 19 11 8 +30 30 BASKONIA 19 11 8 +22 30 DARÜŠAFAKA 19 10 9 +1 28 ------------------------------------- ANADOLU EFES 19 9 10 -9 28 BARCELONA 19 8 11 -53 27 BROSE BAMBERG 19 7 12 -8 26 ŽALGIRIS 19 7 12 -52 26 UNICS KAZAN 19 7 12 -68 26 GALATASARAY 19 6 13 -88 25 MACCABI 19 6 13 -97 25 EMPORIO ARMANI 19 6 13 -113 25

M. L.