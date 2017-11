Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pozdrav Cristiana Ronalda in vratarja Malage Roberta po koncu tekme. Foto: Reuters Dodaj v

Real dvakrat dovolil Malagi izenačenje, po 11-m le do treh točk

V nedeljo derbi vodilnih Valencia - Barcelona

25. november 2017 ob 20:54

Madrid - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je v 76. minuti odločil tekmo 13. kroga španskega nogometnega prvenstva med Realom in Malago, ki se je končala z zmago Madridčanov s 3:2.

Portugalec je streljal z 11-metrovke, vratar gostov Roberto je njegov poskus ubranil, a je bil Ronaldo najhitrejši pri odbiti žogi in jo pospravil v mrežo. Na zadnjih štirih ligaških tekmah ni zadel.

Prvi gol na srečanju je že v 9. minuti dosegel Karim Benzema, potem ko je prišel do žoge, ki se je po strelu Ronalda z glavo odbila od prečke. Gostje, ki so v tej sezoni izgubili prav vse gostujoče tekme, so izenačili v 18. minuti prek Urugvajca Diega Rolana po napačni podaji Tonija Kroosa.

Nemec se je odkupil s predložkom iz kota, po katerem je Casemiro v 21. minuti z glavo zadel za vodstvo Reala z 2:1. Izid je bil znova izenačen v 58. minuti, ko je žogo izgubil Raphael Varane, vratarju Kiku Casilli pa je po strelu Gonzala Castra od daleč žoga zdrsnila med rokami.

Četrt ure pred koncem je Luis Hernandez v kazenskem prostoru nepravilno ustavil Luko Modrića, Ronaldo pa je neprepričljivim domačim nogometašem le zagotovil tri točke.

13. krog:

CELTA VIGO - LEGANES 1:0 (1:0)

Aspas 27./11-m

ALAVES - EIBAR 1:2 (0:1)

Burgui 91.; Jordan 33., Charles 69.

RK: Santos 45.; Charles 83.

REAL MADRID - MALAGA 3:2 (2:1)

Benzema 9., Casemiro 21., Ronaldo 76.; Rolan 18., Castro 58.

BETIS - GIRONA 2:2 (0:1)

Guardado 85., Tello 95.; Portu 45., 94.

Danes ob 20.45:

LEVANTE - ATLETICO MADRID (Oblak)



Nedelja ob 12.00:

DEPORTIVO - ATHLETIC BILBAO

Ob 16.15:

REAL SOCIEDAD - LAS PALMAS

Ob 18.30:

VILLARREAL - SEVILLA

Ob 20.45:

VALENCIA - BARCELONA

Ponedeljek ob 21.00:

ESPANYOL - GETAFE

Lestvica:

BARCELONA 12 11 1 0 33:4 34 VALENCIA 12 9 3 0 32:11 30 REAL MADRID 13 8 3 2 25:11 27 ATLETICO MADRID 12 6 6 0 16:6 24 SEVILLA 12 7 1 4 14:12 22 VILLARREAL 12 6 3 3 19:12 21 REAL SOCIEDAD 12 5 3 4 25:22 18 REAL BETIS 13 5 3 5 23:27 18 CELTA VIGO 13 5 2 6 24:19 17 GIRONA 13 4 5 4 16:19 17 LEGANES 13 5 2 6 9:12 17 GETAFE 12 4 4 4 19:14 16 LEVANTE 12 3 6 3 14:15 15 EIBAR 13 4 2 7 13:26 14 ESPANYOL 12 3 4 5 9:15 13 ATHLETIC BILBAO 12 3 3 6 12:16 12 DEPORTIVO 12 3 2 7 15:23 11 MALAGA 13 2 1 10 11:28 7 ALAVES 13 2 0 11 7:22 6 LAS PALMAS 12 2 0 10 8:30 6

M. R.