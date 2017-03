Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je imel znova zelo bogato zapolnjeno statistiko. Foto: EPA Marko Gudurić in Georgios Printezis sta bila razigrana v Kombank Areni. Foto: EPA Navijači Crvene zvezde so znova pripravili pravi pekel za goste. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real gladko odpravil Barcelono, Printezis junak v Beogradu

Znanih že šest četrtfinalistov

22. marec 2017 ob 23:00

Madrid, Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so v 27. krogu Evrolige premagali Barcelono s 85:69. Blestel je Sergio Llull, ki je dosegel 21 točk, štirikrat je zadel izza črte.

Luka Dončić je v dvajsetih minutah dosegel 5 točk (2/3 za dve točki, 0/2 za tri), 4 skoke, 3 ukradene žoge in 6 podaj. Katalonci so največje razočaranje letošnje Evrolige in so edina španska ekipa, ki se ne bo prebila v četrtfinale.

Printezis odločil dramo v Beogradu

Crvena zvezda je izgubila proti Olympiacosu s 64:66 po podaljšku. Grki so v prvem polčasu blesteli v obrambi in Beograjčani so v 20 minutah dosegli le 17 točk. Po dveh prostih metih Georgiosa Printezisa je Olympiacos v 27. minuti povedel za deset točk (32:42).

Rdeče-beli so se razigrali ob koncu tretje četrtine, ko so Marko Gudurić, Marko Simonović in Nemanja Dangubić zadeli izza črte. Gostje več kot sedem minut niso dosegli niti točke. Z delnim izidom 18:0 je Crvena zvezda v 34. minuti povedla s 50:42. 18.170 gledalcev je bilo navdušenih v kombank Areni. Ko je že vse kazalo, da so Grki v izgubljenem položaju, je Dimitrios Agravanis zadel dve trojki zapored, nato pa je dodal še koš z dodatnim prostim metom. Dve minuti pred koncem je bil izid izenačen (53:53).

Gudurić je minuto in 14 skeund pred koncem zadel za tri točke, vendar je že v naslednjem napadu izenačil Georgios Printezis (58:58). Charles Jenkins in Gudurić nista bila natančna, v zadnjem napadu pa je trojko za zmago zgrešil Vanglis Matzaris. Tudi podaljšek je bil vseskozi izenačen. Odločil je Printezis 3,2 sekunde pred koncem z leve strani, podal mu je Erick Green. Crvena zvezda ni imela več minute odmora in Jenkins je poskusil s polovice igrišča, zadel je obroč, a žoga ni šla skozi mrežico.

Znanih že šest četrtfinalistov

Tri kroge pred koncem rednega dela je znanih šest udeležencev zaključnih bojev v Evroligi. V 27. krogu so si mesto v četrtfinalu zagotovili Fenerbahče, Baskonia Vitoria in Panathinaikos. Pred njimi so bili v četrtfinale že CSKA Moskva, Real Madrid in Olympiacos. Na voljo sta še dve mesti, v najboljšem položaju pa sta Anadolu Efes Istanbul in Crvena zvezda. Naslednji krog je na sporedu v četrtek in petek, konec rednega dela pa bo 7. aprila.

27. krog, sredine tekme:

CSKA MOSKVA - DARÜŠAFAKA

95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23)

Teodosić 20 (4/6 za tri), Hines in De Colo po 17; Wilbekin 26, Clyburn 13.



GALATASARAY - UNICS KAZAN

75:67 (21:23, 24:6, 12:12, 18:26)

Diebler 17, Day 12; Langford 24.



CRVENA ZVEZDA - OLYMPIACOS

* 64:66 (9:17, 8:13, 26:12, 15:16)

Gudurić 14, Jenkins 13; Papanikolaou 17, Agravanis 16, Printezis 15.

* - po podaljšku

REAL MADRID - BARCELONA

85:69 (22:13, 19:14, 23:24, 21:18)

Llull 21 (4/7 za tri), Ayon 14, Randolph 13 ... Dončić 5 (3/3 za dve, 0/2 za tri), 6 skokov, 4 podaje in 3 ukradene žoge v 21 minutah; Rice in Tomić po 12, Koponen 11.

Odigrano v torek:

FENERBAHČE - MACCABI

79:81 (25:15, 16:23, 18:18, 20:25)

Mahmutoglu 15; Landesberg 22, Simpson 14.



ŽALGIRIS - ANADOLU EFES

68:76 (22:17, 22:24, 15:19, 9:16)

Lekavičius 11; Granger 25, Brown 13.



BROSE BAMBERG - BASKONIA

71:96 (11:28, 26:25, 16:21, 18:22)

McNeal 17, Staiger 12, Nikolić 4 (1/5) v 27 minutah; Budinger in Larkin po 17, Šengelija 16, Blažič 5 (2/5) v 15 minutah.



PANATHINAIKOS - EMPORIO ARMANI

74:61 (21:15, 17:10, 19:15, 17:21)

Calathes in James po 13, Pappas in Rivers po 10; Abass 15, Mačvan 12.

Lestvica: CSKA MOSKVA * 27 20 7 +238 47 REAL MADRID * 27 20 7 +220 47 OLYMPIACOS * 27 19 8 +129 46 FENERBAHČE * 27 17 10 +31 44 PANATHINAIKOS * 27 16 11 +47 43 BASKONIA * 27 16 11 +60 43 ANADOLU EFES 27 15 12 +18 42 CRVENA ZVEZDA 27 15 12 +16 42 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 27 13 14 -17 40 ŽALGIRIS 27 12 15 -58 39 GALATASARAY 27 10 17 -107 37 BARCELONA 27 10 17 -116 37 MACCABI 27 10 17 -119 37 BROSE BAMBERG 27 9 18 -38 36 UNICS KAZAN 27 7 20 -121 34 EMPORIO ARMANI 27 7 20 -168 33 * - v končnici

A. G.