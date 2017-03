Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Casemiro je začel akcijo za prvi zadetek, takole pa je v 65. minuti odločil tekmo. Foto: EPA Aritz Aduriz je z glavo izid izenačil, vendar je hitro odgovoril Casemiro. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real Madrid s težkega gostovanja na San Mamesu odnesel tri točke

V nedeljo Barcelona - Valencia in Atletico - Sevilla

18. marec 2017 ob 22:08

Bilbao - MMC RTV SLO

Nogometaši Real Madrida so se utrdili na prvem mestu španskega prvenstva, potem ko so dosegli izjemno pomembno zmago. Z 2:1 so bili v gosteh boljši od Athletic Bilbaa.

Baskovski levi so eni izmed najbolj negostoljubnih v Španiji. San Mames je vroč teren, še posebej kadar pridejo favorizirane ekipe. Na 19 tekmah La lige, odkar je avgusta tu slavila Barcelona, je Athletic slavil kar 16-krat, trikrat pa je remiziral. Vendar je zdaj tri točke iz Bilbaa odnesel tudi Real Madrid.

Kraljevi klub je hitro zatresel mrežo, vendar je bil zadetek razveljavljen, saj je bil Cristiano Ronaldo ob podaji Danija Carvajala v prepovedanem položaju. Toda po 25 minutah so Madridčani vendarle povedli. Po dolgi podaji Casemira se je Ronaldo tokrat izmaknil prepovedanemu položaju. Portugalec je z leve strani podal v sredino, kjer je "s prve" žogo za hrbet Kepe Arrizabalage poslal Karim Benzema.

V 65. minuti je Inaki Williams z desne strani poslal lep predložek, kjer je z glavo Raul Garcia žogo podal na glavo Aritzu Adurizu, ta pa jo je poslal v mrežo. Tri minute pozneje je padla odločitev. Po kotu je z glavo podaljšal Ronaldo, domača obramba pa je pozabila na Casemira. Brazilec je tik pred vrati ostal sam in zadel za pomembne tri točke.

Real ima ob enakem številu tekem zdaj pet točk naskoka pred Barcelono, ki bo v nedeljo gostila Valencio, in osem pred Sevillo, ki jo čaka gostovanje v Madridu pri Atleticu.

28. krog:

LAS PALMAS - VILLARREAL 1:0 (1:0)

Boateng 10.

RK: Ruiz 19./Villarreal

EIBAR - ESPANYOL 1:1 (1:0)

Kike 20.; Jurado 50.

ATHLETIC B. - REAL MADRID 1:2 (0:1)

Aduriz 65.; Benzema 25., Casemiro 68.

ALAVES - REAL SOCIEDAD 1:0 (1:0)

Deyverson 44.

RK: Granero 67./Sociedad

Danes ob 20.45:

BETIS - OSASUNA

Nedelja ob 12.00:

LEGANES - MALAGA

Ob 16.15:

ATLETICO MADRID - SEVILLA

Ob 18.30:

DEPORTIVO - CELTA VIGO

SPORTING GIJON - GRANADA

Ob 20.45:

BARCELONA - VALENCIA

Lestvica REAL MADRID 27 20 5 2 71:28 65 BARCELONA 27 18 6 3 77:23 60 SEVILLA 27 17 6 4 51:31 57 ATLETICO MADRID 27 15 7 5 49:22 52 VILLARREAL 28 13 9 6 39:20 48 REAL SOCIEDAD 28 15 3 10 42:39 48 ATHLETIC BILBAO 28 13 5 10 35:32 44 EIBAR 28 11 8 9 44:39 41 ESPANYOL 28 10 10 8 40:39 40 ALAVES 28 10 10 8 29:33 40 LAS PALMAS 28 9 8 11 44:45 35 CELTA VIGO 26 10 5 11 39:45 35 VALENCIA 27 8 6 13 36:47 30 REAL BETIS 27 7 7 13 29:44 28 DEPORTIVO 27 6 9 12 31:42 27 MALAGA 27 6 8 13 33:45 26 LEGANES 27 6 7 14 22:41 25 GRANADA 27 4 7 16 24:55 19 SPORTING GIJON 27 4 6 17 28:56 18 OSASUNA 27 1 8 18 28:65 11

T. J.