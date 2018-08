Real Madrid ujel nov slovenski košarkarski biser

Mladenič je zelo dobro igral za reprezentanco U16

24. avgust 2018 ob 10:17

Madrid - MMC RTV SLO

14-letni Urban Klavžar se v prihodnjih dneh seli v špansko prestolnico, saj bo dres Helios Sunsov zamenjal za dres evropskega velikana Reala iz Madrida.

Junija je bil Klavžar povabljen na treninge v trenažni center kraljevega kluba, kjer mu je uspelo prepričati trenerje, da mu ponudijo mesto v njihovi ekipi. V Španijo, kjer se bo v mlajših selekcijah priključil Slovencema, tri leta starejšemu Žigi Samarju in dve leti starejšemu Danu Duščaku, se odpravlja konec tega tedna. Kluba sta že uredila vse formalnosti za prestop.

Urban je bil del pogona domžalskega košarkarskega kluba od mladih nog. Kot dve leti mlajši je bil letošnje poletje tudi del kadetske U16 reprezentance Slovenije, ki si je na evropskem prvenstvu v Novem Sadu v Srbiji zagotovila obstanek v diviziji A. Čeprav je bil najmlajši košarkar na prvenstvu, od večine igralcev kar dve leti mlajši, je bil drugi strelec (11,9 točkee) in podajalec (2,1 podaje) reprezentance.

"Domžale mi bodo za vedno ostale v lepem spominu. Helios mi je v domačem mestu omogočil vrhunske možnosti za košarkarski razvoj, zato sem hvaležen vsem trenerjem, s katerimi sem imel priložnost delati. Še posebej bi se zahvalil Gašperju Papežu, ki me je pripeljal v klub in me spremljal in spodbujal skozi celotno obdobje pri Heliosu. Ponudbe Reala Madrida nisem mogel zavrniti, se bom pa v Domžale vedno vračal z veseljem," je ob odhodu dejal mlajši izmed bratov Klavžar. Starejši Nejc je del članske ekipe Heliosa.

