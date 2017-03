Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Chris Singleton (na sliki v obrambni akciji proti Gustavu Ayonu) je blestel z 21 točkami in devetimi skoki. Foto: EPA V ključnih trenutkih je pomembno vlogo odigral Mike James. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real na kolenih v razgreti Oaki, Dončić prispeval deset točk

Nikolić ob porazu proti Fenerju igral osem minut

16. marec 2017 ob 22:05

Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Panathinaikosa so v 26. krogu Evrolige v napetem dvoboju z 88:82 ugnali Real Madrid. Luka Dončić je v dvorani, ki je nosi ime legendarnega Nikosa Galisa, dosegel deset točk.

Kraljevi klub je klonil sedmič v sezoni. V končnico se je že uvrstil, a cilj je pridobiti prednost domačega igrišča. Luka Dončić je igral 22 minut in prispeval deset točk, s čimer je bil tretji Realov strelec, prvi je bil s 13 Anthony Randolph, v domači vrsti pa jih je 21 dal Chris Singleton.

Dvoboj je bil ves čas zelo izenačen in tudi v zadnjo četrtino sta evropska velikana vstopila izenačena pri 58. Pet minut pred koncem je Trey Thompkins s črte prostih metov popeljal goste v vodstvo, toda v dobri minuti je Pao naredil delni izidi 7:0. Pet točk je prispeval razigrani Singleton, ki je prek roke Othella Hunterja zadel trojko za 73:68.

Dobri dve minuti in pol pred koncem se je na parket vrnil Dončić, ki je, ko je ostalo še 74 sekund igralnega časa, izza črte metal za izenačenje, a je bil nenatančen. Na drugi strani je lepo "pick and pop" odigral Mike James, ki je izkoristil blok in pred začetkom zadnje minute s trojko popeljal Atenčane do prednosti 80:74. Real je neuspešno skušal izničiti zaostanek, dokončno pa je bilo upov po preobratu konec, ko se je 24 sekund pred koncem zapletel Gustavo Ayon.

Maccabi je klonil pred Anadolu Efesom (92:87), Brose pa pred Fenerbahčejem (78:83). S porazoma sta se kluba poslovila od boja za končnico. Aleksej Nikolić je za nemške prvake igral osem minut, a se ni vpisal med strelce. Crvena zvezda je zmago slavila v Milanu (71:78). Pot k uspehu je tlakovala že v prvi četrtini, ki jo je dobila za 15.

26. krog:

ANADOLU EFES - MACCABI

92:87 (17:17, 24:25, 26:15, 25:30)

Granger 22, Heurtel 18; Rudd 23.

PANATHINAIKOS - REAL MADRID

88:82 (21:19, 22:22, 15:17, 30:24)

Singleton 21, James in Feldeine po 14; Randolph 13, Ayon 12, Dončić 10 (2/6 za dve, 1/4 za tri), 2 skoka in podaja v 22 minutah.

BROSE BAMBERG - FENERBAHČE

78:83 (21:27, 17:15, 18:26, 22:15)

Zisis in Causeur po 15, Nikolić (0/1 za dve) in 1 podaja v 8 minutah; Dixon 26, Datome 16.

EMPORIO ARMANI - CRVENA ZVEZDA

71:78 (10:25, 21:18, 19:17, 21:18)

Hickman 14; Kuzmić 15, Simonović 13.

Petek ob 17.00:

UNICS KAZAN - ŽALGIRIS



Ob 18.00:

DARÜŠAFAKA - BARCELONA



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - GALATASARAY



Ob 21.00:

BASKONIA - CSKA MOSKVA

Lestvica REAL MADRID * 26 19 7 +188 45 CSKA MOSKVA * 25 19 6 +229 44 OLYMPIACOS * 25 18 7 +136 43 FENERBAHČE 26 17 9 +33 43 PANATHINAIKOS 26 15 11 +34 41 CRVENA ZVEZDA 26 15 11 +18 41 ANADOLU EFES 26 14 12 +10 40 BASKONIA 25 14 11 +34 39 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 25 12 13 -18 37 ŽALGIRIS 25 11 14 -52 36 BROSE BAMBERG 26 9 17 -13 35 BARCELONA 25 10 15 -89 35 MACCABI 26 9 17 -121 35 GALATASARAY 25 8 17 -123 33 UNICS KAZAN 25 7 18 -111 32 EMPORIO ARMANI 26 7 19 -155 32 * - v končnici

T. J.