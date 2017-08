Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo se je po vodilnem zadetku takole postavil na ogled katalonskim navijačem. Prvi rumeni karton je bil samoumeven ... Foto: Reuters Lionel Messi in Luis Suarez sta poskrbela za izenačenje, a očitno je na njunih plečih preveč bremena. Katalonci po Evropi mrzlično iščejo naslednika Neymarja. Foto: Reuters Gerard Pique je takole z avtogolom prinesel Realu vodstvo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real na Nou Campu potrdil, kdo je (trenutni) vladar "el clasica"

Ronaldo v 24 minutah do zadetka in rdečega kartona

13. avgust 2017 ob 21:54,

zadnji poseg: 14. avgust 2017 ob 00:08

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši madridskega Reala so po prvi tekmi španskega nogometnega superpokala v veliki prednosti. V gosteh so pri Barceloni slavili kar z 1:3.

Tekmo sta odločila rezervista Cristiano Ronaldo in Marco Asensio po silovitih protinapadih v 80. in 90. minuti, ko sta s podobnima akcijama in natančnima streloma z leve z roba kazenskega prostora premagala Marc Andreja Ter Stegna. Zlasti šov Ronalda je bil neprecenljiv. Portugalski superzvezdnik je le dve minuti po velemojstrskem zadetku po novi izjemni podaji Isca padel ob Samuelu Umtitiju in zaradi simuliranja prejel rumeni karton. Drugega, saj je prvega prejel ob proslavljanju zadetka in tako po le 24 minutah tekmo zapustil zaradi rdečega kartona.

Pique poskrbel za gostujoče vodstvo

Tekma visokega ritma je vrhunec dosegla v drugem polčasu. Zanj je najprej poskrbel Gerard Pique, ki je po podaji Marcela z leve strani v 50. minuti nekoliko nerodno posredoval in žogo potisnil v lastno mrežo. Real je nato pritisnil in imel po prodoru Karima Benzemaja in strelu Daniela Carvajala le nekaj minut kasneje na nogi 0:2, a je s čudežnim posredovanjem gotov zadetek preprečil Jordi Alba. Gostitelji so se nato otresli pritiska in v 77. minuti prišli do zasluženega, a kontroverznega izenačenja. Keylor Navas je podrl Luisa Suareza in po mnenju sodnikov napravil prekršek za enajstmetrovko.

Neymarja bo očitno težko nadomestiti

Z bele točke je bil natančen Lionel Messi. Za Katalonce, ki so si pred povratno tekmo želeli vsaj do minimalne prednosti, je namesto tega sledila popolna streznitev v izvedbi Ronalda in Asensia. Kontroverzni odhod Neymarja k francoskemu PSG-ju je v moštvu očitno pustil globlje rane, kot so si jih navijači predstavljali ... Na drugi strani je Real v izjemnem položaju, da po osvojenem evropskem superpokalu pred dnevi proti Manchester Unitedu sezono začne s kar dvema lovorikama. Odgovor bo znan v sredo.

Španski superpokal, prva tekma

BARCELONA - REAL MADRID 1:3 (0:0)

Messi 77./11-m; Pique 50./ag, Ronaldo 80., Asensio 90.

RK: Ronaldo 82./Real Madrid

Barcelona: Ter Stegen; Vidal, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitić (83./Alcacer), Iniesta (68./Roberto); Messi, Suarez, Deulofeu (59./D. Suarez).

R. Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kovačić (68./Asensio), Kroos, Isco; Bale (81./Vazquez), Benzema (58./Ronaldo).

Sodnik: Ricardo de Burgos Bengoetxea



Povratna tekma, sreda ob 23.00:

REAL MADRID - BARCELONA

Ž. K.