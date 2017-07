Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Manchester Uniteda so se veselili prestižne zmage. Foto: EPA Sorodne novice Video: Neymar preigral celotno Juventusovo obrambo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real na prvi pripravljalni tekmi slabo izvajal 11-metrovke

V rednem delu srečanja strelca Lingard in Casemiro

24. julij 2017 ob 08:37

Santa Clara - MMC RTV SLO/Reuters

Dva tedna pred evropskim superpokalom v Skopju sta se Manchester United in Real Madrid pomerila na prijateljski tekmi v Santa Clari v Kaliforniji. Po 11-metrovkah so s 3:2 slavili rdeči vragi.

Po 90 minutah je bil izid 1:1. United je ob koncu prvega polčasa v vodstvo iz bližine popeljal Jesse Lingard, ki mu je po slalomu mimo treh branilcev podal Anthony Martial. Po odmoru sta oba trenerja na zelenico poslala precej rezervistov, igra pa v veliki vročini ni posebej navdušila 65.109 gledalcev. V 69. minuti je Real izenačil z bele točke. Prekršek nad Theom Hernandezom je storil Victor Lindelöf, z 11-metovke pa je bil uspešen Casemiro.

Brazilec je nato zgrešil 11-metrovko po rednem delu tekme, ko je kot peti izvajalec pri Madridčanih zadel prečko in zmage so se veselili Angleži. Pri strelih z bele točke so bili neuspešni tudi prvi štirje izvajalci, nato pa še dva. Za Manchester sta mrežo zatresla le Henrik Mhitarjan in Daley Blind, za Real, ki je odigral prvo pripravljalno tekmo to poletje, pa Luis Miguel Quezada.

Evropski superpokal med zmagovalci Lige prvakov in zmagovalci Evropske lige v makedonski prestolnici bo v torek, 8. avgusta.

M. R.