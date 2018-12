Real Madrid je po dveh porazih vknjižil zmago. V Carigradu je padel Anadolu Efes (82:84). Foto: EPA Nemanja Gordić je bil najzaslužnejši za serijo v zaključku tekme, s katero so si gostitelji utrli pot k zmagi. Foto: www.euroleague.net Končni izid je v Podgorici postavil nekdanji košarkar Barcelone Edwin Jackson. Foto: www.euroleague.net Dodaj v

Real nadoknadil 14 točk zaostanka in zmagal, Prepelič ni bil v postavi

Morača postaja evropska trdnjava – na kolenih tudi Barcelona

6. december 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 7. december 2018 ob 22:44

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so tretjič zapored slavili na domačem parketu. Po Baskonii in CSKA-ju so v Morači v 11. krogu Evrolige ugnali še tretjega velikana stare celine, Barcelono (67:64). Niz porazov je prekinil Real Madrid, Anadolu Efes je premagal v napeti končnici (82:84)

Budućnost je prvič premagala Barcelono, ki je nazadnje v črnogorski prestolnici gostovala leta 2000 na uvodnem krogu prve sezone moderne Evrolige. Gostitelji so zadnji dve domači tekmi dobili z odličnim metom z razdalje, ko so proti Baskonii tudi popravili rekord najmočnejšega evropskega tekmovanja, tokrat jim met ni stekel, zasluge pa gredo dobri obrambi, saj so poskrbeli za najslabšo Barcino ofenzivno predstavo v tej sezoni.

Dvoboj je bil izjemno izenačen in v zadnjo četrtino sta ekipi krenili izenačeni. Odločilno serijo je Budućnost naredila na krilih Nemanje Gordića, ki je pri vodstvu Kataloncev s 54:59 dosegel osem zaporednih točk. Zadel je svoji prvi dve trojki na tekmi, ko je nekdanji košarkar Barce, Edwin Jackson, uspešno prodrl mimo Adama Hange, pa je domači vrsti uspela serija 10:0. Gostje tri minute in pol niso dosegli koša.

Vseeno so imeli v zadnji minuti priložnost vsaj za podaljšek. Toda po košu Kyla Kurica niso izkoristili izgubljene žoge Jacksona. Kevinu Pangosu najprej ni uspelo v petih sekundah podati žoge iz avta, v naslednjem napadu pa je Kanadčana, ki ima slovenske korenine in tudi slovensko državljanstvo, v prodoru blokiral Earl Clark. Sledili so še izgubljena žoga Gordića in trije prosti meti Chrisa Singletona za približanje na 65:64. Kar 11 sekund so gostje potrebovali, da so naredili osebno napako, oba prosta meta je zadel Jackson, trojko za podaljšek pa je iz zelo težkega položaja zgrešil Hanga.

Alen Omić je k zmagi prispeval šest točk, ujel pa je še štiri odbite žoge. Igral je natanko 16 minut. Na nasprotni strani je Jaka Blažič na parketu prebil le dve minuti in statistiko pustil prazno.

Real prekinil niz porazov

Preostala dva evroligaška košarkarja s slovenskim potnim listom, Klemen Prepelič in Anthony Randolph, sta z madridskim Realom gostovala v Carigradu pri Anadolu Efesu in v napeti končnici zmagala (82:84).

Po dveh zaporednih porazih je Real osvojil zmago, Anadolu pa je prekinil niz petih zmag.

Kraljevi klub je v zadnji četrtini nadoknadil 14 točk zaostanka. V zadnjo četrtino so gostitelji vstopili obetavno, imeli so +14 (74:70), a Real je s trdo obrambo grizel do konca, začel je delovati tudi napad, počasi so se bližali, 17 sekund pred koncem pa so po uspešno izvedenih prostih metih Sergia Llulla tudi povedli (82:83). Gostiteljem, ki so v zadnjih desetih minutah dosegli le osem točk, ni uspelo več zapretiti, pri Realu pa je z zadetim prostim metom zmago potrdil Rudy Fernandez.

Randolph je v 17 minutah dosegel šest točk in dva skoka. Prepelič ni bil v postavi evropskih prvakov, tekmo je spremljal oblečen v trenirko. V zadnjem času je deležen precejšnih kritik, saj v Madridu niso zadovoljni z njegovimi predstavami. Trener Pablo Laso želi, da opravlja tudi naloge organizatorja igre, pri čemer pa se slovenski reprezentant za zdaj ne znajde najbolje.

11. krog:

BUDUĆNOST - BARCELONA

67:64 (14:15, 17:18, 15:13, 21:18)

E. Clark in Gordić po 12, Nikolić 11 ... Omić 6 (3/3 za dve) in 4 skoki v 16 min; Hanga 12, Tomić 10 ... Blažič 0 v 2 min.

DARUŠAFAKA - MACCABI TEL AVIV

71:73 (17:17, 25:19, 20:15, 9:22)

Eric 20; DiBartolomeo 13, O'Bryant 12.

ŽALGIRIS - OLYMPIACOS

83:75 (19:29, 21:19, 20:11, 23:16)

Grigonis 19, Wolters 14; Printezis 18.

BAYERN - HIMKI MOSKVA

72:65 (16:16, 15:12, 23:22, 18:15)

Đedović 14, Lučić 13; Mickey in Jenkins po 12.

ARMANI OLIMPIA MILANO - GRAN CANARIA

86:94 (22:20, 18:28, 23:23, 23:23)

James 26; Eriksson 17, Tillie 12.

ANADOLU EFES - REAL MADRID

82:84 (23:23, 29:22, 22:15, 8:24)

Moerman 19, Micić 15, Larkin 14; Ayon 20, Llull 12, Thompkins 10 ... Randolph 6 (2/5 za 3), 2 skoka in podaja v 17 min.

Prepelič ni bil v postavi Reala.

BASKONIA - CSKA MOSKVA

76:73 (21:21, 19:17, 15:17, 21:18)

Poirier 18, Shengelia 15, Janning 13; Peters 20, Higgins 17, Hines 14.

PANATHINAIKOS - FENERBAHČE

69:81 (12:18, 21:17, 19:21, 17:25)

Calathes 14, Lojeski in Pappas po 13; Kalinić 18, Lauvergne 16, Vesely 15.

Lestvica: FENERBAHČE 11 10 1 21 REAL MADRID 11 9 2 20 CSKA MOSKVA 11 9 2 20 ANADOLU EFES 11 8 3 19 OLYMPIACOS 11 6 5 17 OLIMPIA MILANO 11 6 5 17 BARCELONA 11 6 5 17 ŽALGIRIS 11 5 6 16 ----------------------------------- PANATHINAIKOS 11 5 6 16 BAYERN 11 5 6 16 HIMKI MOSKVA 11 4 7 15 BASKONIA 11 4 7 15 GRAN CANARIA 11 4 7 15 MACCABI 11 3 8 14 BUDUĆNOST 11 3 8 14 DARUŠAFAKA 11 1 10 12

