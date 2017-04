Real naprej po treh golih v podaljšku in spornih sodniških odločitvah

Atletico Madrid v polfinale z 1:1 v Leicestru

18. april 2017 ob 20:26,

zadnji poseg: 18. april 2017 ob 23:59

Madrid/Leicester - MMC RTV SLO

Nogometaši Reala so na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov po podaljšku s 4:2 premagali Bayern. Trikrat je za polfinale zadel Cristiano Ronaldo, o spornem golu za 2:2 pa se bo še veliko govorilo.

Nemci so redni del srečanja dobili z 1:2 in tako izenačili skupni izid, saj so pred šestimi dnevi na Allianz Areni z istim izidom slavili Madridčani.

Robert Lewandowski se je po poškodbi vrnil v začetno postavo Bayerna, v obrambi Bavarcev pa sta bila tudi Mats Hummels in Jerome Boateng, čeprav sta imela težave z gležnjem oziroma prepono. Manjkal je Javi Martinez, ki je bil kaznovan po rdečem kartonu prejšnji teden. Trener Reala Zinedine Zidane ni mogel računati na poškodovanega Garetha Bala.

Bayern z 11-metrovke povedel z 0:1

Na Santiago Bernabeuu so prvi resneje zapretili gostje, ko je Arjen Robben v 9. minuti z levico iz kazenskega prostora streljal le malo mimo gola. Ni pa Bayern v prvem polčasu niti enkrat streljal v okvir vrat. Na drugi strani je to Realu uspelo štirikrat, še nekajkrat pa so njegovi igralci žogo poslali mimo vrat. Najlepši priložnosti sta imela Daniel Carvajal v 26. minuti, ko je žogo izbil Manuel Neuer, dve minuti pozneje pa je po napaki vratarja Bayerna in strelu Sergia Ramosa žogo na golovi črti ustavil Boateng.

V 52. minuti je sodnik Viktor Kassai ocenil, da je Casemiro v kazenskem prostoru nepravilno oviral Robbna in pokazal na 11-metrovko. Uspešno jo je izvedel Lewandowski in zadel za vodstvo gostov z 0:1.

Avtogol Ramosa takoj po izenačenju Ronalda

Real je v 76. minuti izenačil z golom Cristiana Ronalda z glavo. Portugalec je z diagonalnim strelom lepo zadel v malo mrežico po predložku Casemira z desne strani. Toda neodločeno je bilo le kratek čas, v 78. minuti je namreč avtogol nesrečno dosegel Ramos. Redni del tekme se je s tem izidom tudi končal, zato je bil na vrsti podaljšek.

Da bodo imeli v njem Bavarci težko delo, je bilo jasno že v 84. minuti. Tedaj je namreč Arturo Vidal po še eni sporni sodniški odločitvi prejel drugi rumeni karton (zdelo se je, da je Marcu Asensiu žogo odvzel brez prekrška) in moral predčasno pod prho. Štiri minute pozneje je z zelenice odšel tudi Lewandowski, zamenjal ga je Joshua Kimmich.

Ofsajd pri drugem zadetku Ronalda

Podaljšek so kljub igralcu manj bolje začeli gostje, a se je nato tehtnica prevesila na stran Reala, ki je v 105. minuti dosegel drugi zadetek. Po podaji Ramosa z leve strani je mrežo spet zatresel Ronaldo, že stotič v Ligi prvakov. Kot je pokazal televizijski posnetek, pa je bil ob podaji brez dvoma v nedovoljenem položaju, a stranski sodnik ni dvignil zastavice.

V 110. minuti je Ronaldo zadel tudi za 3:2, dve minuti pozneje pa je bilo vseh upov gostov konec, ko je na 4:2 povišal Asensio.

Obramba Atletica v drugem polčasu zdržala

Prvi polfinalist je dobre pol ure prej postal Atletico Madrid, ki je po domači zmagi z 1:0 napredovanje potrdil z remijem 1:1 v Leicestru. Jan Oblak in soigralci so v 26. minuti povedli z golom Saula Nigueza z glavo po predložku Filipeja Luisa. Po uri igre je ob nemočnem Oblaku izenačil Jamie Vardy, kaj več pa angleškim prvakom, ki so v drugem polčasu prevladovali, ni uspelo. V 68. minuti je nov nevaren strel Vardyja blokiral branilec Stefan Savić.

Četrtfinale, povratni tekmi:

REAL MADRID - Bayern 4:2 (1:2, 0:0) - po podaljšku 2:1

Ronaldo 76., 105., 110., Asensio 112.; Lewandowski 53./11-m, Ramos 78./ag

RK : Vidal 84./Bayern

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro , Kroos ( 114./Kovačić), Modrić, Isco ( 71./Vazquez), Benzema ( 64./Asensio), Ronaldo.

Bayern: Neuer, Lahm, Hummels , Boateng, Alaba, Xabi Alonso ( 75./Müller), Vidal , Robben , Thiago, Ribery ( 71./Douglas Costa), Lewandowski ( 88./Kimmich).

Sodnik: Viktor Kassai (Madžarska)



Leicester - ATLETICO MADRID 1:1 (0:1) 0:1

Vardy 61.; Saul Niguez 26.

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan ( 84./Amartey), Benalouane ( 46./Chilwell), Fuchs, Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton, Okazaki ( 46./Ulloa), Vardy.

Atletico: Oblak, Juanfran ( 56./Hernandez), Savić, Godin, Filipe Luis ( 74./Correa), Saul Niguez, Gabi, Gimenez, Koke, Carrasco ( 69./Torres), Griezmann.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

Matej Rijavec