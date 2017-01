Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Martin Odegaard je najmlajši nogometaš, ki je kadar koli igral za člansko reprezentanco. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real Odegaarda posodil Heerenveenu

Za Madridčane odigral samo dve tekmi

10. januar 2017 ob 21:28

Heerenveen - MMC RTV SLO/Reuters

Norveškega nogometaša Martina Odegaarda, ki je pred dvema letoma pri 16 letih iz Stromsgodseta prestopil v Real Madrid, je španski velikan za 18 mesecev posodil v nizozemski Heerenveen.

Najstnik, ki je avgusta 2014 s 15 leti in 253 dnevi postal najmlajši debitant v kateri izmed članskih reprezentanc, je pri Realu za prvo ekipo odigral samo dve tekmi. Pogodbo z Madridčani ima do junija 2021.



"To je priložnost, da pokažem, kaj lahko naredim. Zelo sem vznemirjen. Najpomembnejša stvar je moj razvoj, zato sem tu. Real je najboljši klub na svetu, toda imajo tudi najboljše igralce, zato sem se odločil, da pridem sem," je povedal ob prihodu na Nizozemsko.

Za Heerenveen, ki je trenutno četrti v nizozemskem prvenstvu, je od avgusta 2015 do avgusta 2016 igral tudi Luka Zahović, ki so ga nato Nizozemci posodili v Maribor.

