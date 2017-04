Real popustil zadnji četrtini - Darüšafaka izenačila na 1:1

Dončić brez točke v enajstih minutah

21. april 2017 ob 23:00

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Darüšafake so na drugi tekmi četrtfinala Evrolige premagali Real v Madridu (80:84) in izenačili na 1:1 v zmagah. Luka Dončić v enajstih minutah ni dosegel točke.

Gostitelji, ki so prvo tekmo v sredo dobili s 83:75, so slabo začeli. Turki so imeli ob odmoru šest točk naskoka (38:44). V tretji četrtini se je razigral Sergio Llull, ki je zadel tri trojke zapored in Real je povedel z 52:47.

Darüšafaka je ujela priključek in na vrsti je bila napeta končnica. Minuto pred koncem je bil izid izenačen (78:78). Scottie Wilbekin je 48 sekund pred koncem zadel za vodstvo gostov, Jaycee Carroll je zgrešil trojko, nato pa je Will Clyburn zadel oba prosta meta (78:82). Anthony Randolph je znižal, a je Brad Wanamaker z dvema prostima metoma potrdil veliko zmago Turkov.

Pred 11.293 gledalci je Llull dosegel 22 točk, zadel je pet trojk iz 13 poskusov. Pri Turkih je Wanamaker prispeval 21 točk.

Četrtfinale, drugi tekmi:

OLYMPIACOS - EFES PILSEN 1:1

71:73 (22:23, 22:14, 10:14, 17:22)

Spanoulis in Printezis po 20, Green 10; Dunston 16, Honeycutt 15.



REAL MADRID - DARÜŠAFAKA 1:1

80:84 (19:22, 19:22, 30:22, 12:18)

Llull 22 (3/6 za dve, 5/13 za tri), Ayon 16 ... Dončić 0 (0/3 za dve, 0/1 za tri), 5 skokov in 6 podaj v 11 minutah; Wanamaker 21, Wilbekin in Žižić po 17, Clyburn 13.

Odigrano v četrtek:

CSKA MOSKVA - BASKONIA 2:0

84:82 (21:20, 19:15, 29:23, 15:24)



PANATHINAIKOS - FENERBAHČE 0:2

75:80 (20:22, 23:23, 16:18, 16:17)



Izid v zmagah je v krepkem. Igrajo na 3 zmage.

