Real Randolphu ni delal težav, pri odločitvi ga je celo podpiral

Tudi Fibina okna razlog za težak položaj Slovenije

11. september 2018 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvič po lanskem slavju na evropskem prvenstvu je v slovenski reprezentanci znova naturalizirani Američan Anthony Randolph, ki je lani ob osvojitvi naslova odigral eno ključnih vlog.

Prihod izkušenega krilnega centra, ki bo med trenutnimi reprezentanti edini član evroligaša, je za oslabljeno in pomlajeno izbrano vrsto neprecenljiv. "Anthony je pravi profesionalec. Po prihodu nam je zatrdil, da bo dal vse od sebe, da ostanemo v igri za svetovno prvenstvo. Mnogi so že govorili, zakaj na zvezi in selektor še razmišljajo o Randolphu, saj ne bo več prišel … Dokazalo se je, da smo ves čas delali na tem. Junija mu je udeležbo preprečila osebna stvar, ki ni za javnost. Zato se ni mogel odzvati, zdaj pa se je z veseljem. Prihaja dobro pripravljen, za sabo ima že dvotedenske priprave z Realom in tako ne bo nobenih težav," je dejal Rado Trifunović, ki ima tako na voljo dodatnega zelo kakovostnega košarkarja.

Selektor je ob objavi seznama, ko so na KZS-ju razkrili, da bodo na košarkarje iz španske lige, ki so se odzvali vabilu, lahko računali šele nekaj dni pred kvalifikacijskima tekmama, odkrito priznal, da bo verjel v Randolphov prihod, ko ga bo videl v Ljubljani. Zdaj je 29-letni in 211 centimetrov visoki košarkar v Stožicah in, čeprav v svojem slogu razlaga mirno in na prvi pogled nekoliko nezainteresirano, odločen, da ohrani reprezentanco v igri za svetovno prvenstvo: "Sem dobro pripravljen in želim dati vse od sebe, da po čim boljših močeh pomagam ekipi do dveh zmag."

Tudi Fibina okna razlog za težak položaj Slovenije

Randolph se zaradi igranja z Real Madridom v Evroligi, ki jo je maja v Beogradu na krilih Luke Dončića tudi osvojil, ni mogel udeležiti prvih dveh ciklov, ko je Slovenija že doživela nenadejani poraz v Belorusiji. S tem in nato junijskima v Stožicah proti Španiji in Črni gori so si Trifunovićevi varovanci močno priprli vrata na košarkarski mundial, ki bo prihodnje leto na Kitajskem. Dva poraza bi bila v naslednjih šestih tekmah že usodna, da Slovenija po treh zaporednih udeležbah ne bi sodelovala na svetovnem prvenstvu.

Reprezentanca, v kateri je kar nekaj novih, predvsem mladih in neizkušenih igralcev, je zaradi slabih rezultatov v nezavidljivem položaju, ki so ga otežile še odpovedi nekaterih ključnih košarkarjev. "Še vedno je kar nekaj košarkarjev iz lanske ekipe in še vedno je to ista reprezentanca. Mi moramo poskrbeti, da se bodo ti mladi fantje čim bolj ujeli v novi ekipi. Trdo delajo in vlagajo veliko truda, s čimer lahko nadomestijo neizkušenost," ob tem pravi Randolph, ki verjame v zmagi nad Latvijo in Turčijo. Lani proti Latvijcem je v četrtfinalu EuroBasketu odigral odlično, ko se je pod obročem dobro kosal z zvezdnikom New York Knicksov Kristapsom Porzingisom.

"Seveda bi bilo lepo, če bi imeli popolno ekipo, kakršna je bila lani na evropskem prvenstvu, ko smo zgradili res odlično moštvo s pravo kemijo. Pogrešam nekatere igralci, ampak vseeno poudarjam, da to ne spreminja situacije. Naredili bomo vse, da tekmi, ki sta pred nami zmagamo, potem pa bomo videli, kako bo. Seveda verjamemo, da se še lahko prebijemo na svetovno prvenstvo. Smo sicer v težkem položaju, ki je tudi posledica odločitve Fibe in njenih oken, zaradi česar nekateri ne morejo sodelovati," je dodal Američan, ki je v reprezentanco prinesel dodatno širino pod obema obročema, košarkar, ki je odličen tudi v obrambi, pa kljub 211 centimetrom lahko zadene tudi z razdalje.

Real Madrid pri njegovi odločitvi ni delal težav

Čeprav se je po koncu sezone govorilo o njegovem odhodu iz Madrida, pa vendarle ostaja pri evropskih prvakih, kjer je zadnji dve sezoni igral skupaj z Dončićem. Zanj je prepričan, da bo uspel v Ligi NBA, kamor je Randolph pred desetimi leti prišel kot 14. izbor drafta. Po obetavnem začetku so sledile težave s poškodbami, ki so mu preprečile boljšo kariero, ki jo zdaj nadaljuje v Evropi. "Lukova največja odlika so podaje, s katerimi vključuje vse soigralce v igri, in njegov neverjeten pregled nad igro, s katerim ima nadzor nad tekmo," je pristavil glede Dončića.

Tudi v tej sezoni bo imel Randolph v garderobi kraljevega kluba slovensko družbo, saj se je k Realu preselil Klemen Prepelič, ki pa v tem reprezentančnem ciklu ne sodeluje. Kot pravi Anthony, njemu klub pri odločitvi ni delal težav. "Ne, klub ni delal nobenih problemov, celo podpira me. Real je velik klub, ki me podpira pri vseh mojih odločitvah," je povedal, o Prepeliču pa je dodal le: "Ne vem, kaj so se dogovorili. O njegovem položaju ne morem govoriti. Vem le, da so ta kvalifikacijska okna nepoštena, saj ne morejo igrati vsi košarkarji. Toda to moramo sprejeti in skušati iz situacije odnesti čim več."

Tilen Jamnik