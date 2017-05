Real trn v peti Atletica - Zidane noče prevzeti vloge favorita

Simeone pričakuje popoln napad kraljevega kluba

1. maj 2017 ob 20:25

Madrid - MMC RTV SLO

V torek bo na sporedu mestni derbi v Madridu. Na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov se bosta srečala stara znanca izločilnih bojev iz zadnjih sezon. Real je kar trikrat zapored izločil Atletico, dvakrat v napetih finalnih obračunih.

Oba madridska velikana sta se v finalu Lige prvakov pomerila že v letih 2014 in 2016, obakrat so se najprestižnejše nagrade v evropskem klubskem nogometu veselili igralci Reala. 24. maja 2014 so v Lizboni slavili po podaljšku s 4:1, potem ko je bilo po 90 minutah 1:1. Kraljevi klub se je rešil z golom Sergia Ramosa z glavo v sodnikovem dodatku. 28. maja se je tekma po 120 minutah končala z 1:1, po streljanju enajstmetrovk je bil boljši Real.

Leta 2015 sta se mestna tekmeca srečala že v četrtfinalu, Real je napredoval z golom Javierja Hernandeza v 88. minuti povratne tekme. Jan Oblak je branil sijajno, a ni mogel preprečiti poraza.

Zidane: Vsi komaj čakamo, da se tekma začne

"Prav nič ne pomeni, da smo premagali Atletico v finalu dvakrat. Nismo še v Cardiffu, tudi povratne tekme še nimam v mislih. Zanima me le torkova tekma, ki jo moramo dobiti. Vsi igralci so izjemno motivirani. Vsi komaj čakamo, da se tekma začne. Želimo si, da bi že bili na zelenici," je pojasnil trener Zinedine Zidane. Manjkala bosta branilec Pepe in Gareth Bale.

Isco se rad spominja obeh finalnih zmag

Namesto Valižana bo zelo verjetno zaigral Isco, ki se rad spominja obeh finalnih tekem proti Atleticu. "Kar lasje mi grejo pokonci, ko se spomnim na finale v Lizboni pred tremi leti. Ključen je bil gol Sergia Ramosa v sodnikovem dodatku za 1:1. Takrat sem vedel, da bomo zmagali v podaljšku. Najbolj napeto je bilo lani v Milanu. Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko je Ronaldo zadel odločilno enajstmetrovko. Vsi smo stekli proti njemu. Zares izjemen trenutek," je razlagal Isco.

"Nismo favoriti v tem obračunu. Mislim, da so možnosti obeh ekip 50-odstotne. Zelo dobro se poznamo. Rivalstvo med kluboma se ni spremenilo vse od konca moje kariere. To je bil vedno derbi v španski prestolnici. Vse tekme so zelo intenzivne. Lahko smo zelo zadovoljni, da smo se prebili do polfinala, zdaj pa se vse začenja znova," je previden Zidane, ki je prepodil kraljevi klub. Tudi v španskem prvenstvu ima Real vse v svojih nogah.

Simeone prepričan, da bo Real napadel od prve minute

Diego Simeone je doživel dva najgrenkejša poraza v trenerski karieri na obeh finalnih obračunih: "Pred tako pomembnimi tekmami imam vedno nekaj strahu. Prisotna je velika napetost. Na polfinalnih tekmah je treba vedno igrati zelo odgovorno, ne glede na tekmeca. Prepričan sem, da bo Real začel zelo napadalno od prve minute. Na domačem stadionu vedno tako igrajo. Skušali bodo zadeti že na začetku tekme. Ni se lahko pripraviti na takega tekmeca, Isco, James in Asensio lahko igrajo v številnih različnih sistemih."

Atletico še brez evropskega naslova

Atletico je v španskem prvenstvu deset točk za Barcelono in Realom, zato vse stavi na Ligo prvakov. Colchonerosi so že trikrat izgubili finalni obračun (1974, 2014 in 2016) in so zelo motivirani za prvi evropski naslov.

Polfinale, prvi tekmi, torek ob 20.45:

REAL MADRID - ATLETICO MADRID

Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić, Isco, Benzema, Ronaldo.



Atletico Madrid: Oblak, Hernandez, Godin, Savić, Filipe Luis, Saul Niguez, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Gameiro.



Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)



Povratna tekma bo 10. maja ob 20.45.

Sreda ob 20.45:

MONACO - JUVENTUS

Verjetni postavi:



Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Bakayoko, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Mbappe.



Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Lemina, Pjanić, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Povratna tekma bo 9. maja ob 20.45.

Finale bo 3. junija v Cardiffu.

A. G.