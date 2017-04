Real v 90. minuti izvlekel zmago po zaslugi natančnega Isca

Barcelona - Real Sociedad zvečer

15. april 2017 ob 19:17

Gijon - MMC RTV SLO

Real Madrid je šele v 90. minuti prišel do zmage nad Sportingom iz Gijona (3:2), enemu izmed zadnjeuvrščenih moštev La Lige.

Zinedine Zidane v Gijonu na nogometno zelenico ni poslal največjih zvezdnikov, Cristiana Ronalda, Garetha Bala, Karima Benzemaja in drugih, saj jih želi spočiti za povratno srečanje Lige prvakov, ko v Real prihaja Bayern.

Gijon je na stadionu El Molinon povedel v 14. minuti. Mikel Vesga je poslal visok predložek Dujetu Čopu, ta je dobro spremljal smer žoge, z natančnim strelom v spodnji desni kot pa je razveselil več kot 20 tisoč domačih navijačev.

Tri minute pozneje je Real izenačil. Isco je preigral obrambo Gijona, z levico pa je močno streljal v levi kot.

Gijon je po vrnitvi iz slačilnice hitro znova povedel, in to z izjemnim golom. Jean-Sylvain Babin je z glavo sprejel dolg predložek, žogo je podaljšal do Vesge, ki je nato močno zabil z glavo.

Čez devet minut je Real izenačil. Danilo je poslal odličen predložek Alvaru Morati v kazenskem prostoru, ta je skočil visoko in z glavo iz bližine zadel v desni spodnji kot. Vratar Gijona je bil nemočen.

Real je pritiskal in na koncu tudi prišel do gola. Isco je z natančnim strelom z vrha kazenskega prostora v levi spodnji kot Realu priskrbel tri nove točke.

Barcelona bi bila remija v Gijonu še kako vesela, saj bi se ob morebitni današnji zmagi nad Realom iz Sociedada Realu približala le na točko zaostanka. Nogometaši Reala in Barcelone se bodo pomerili 23. aprila.

Špansko prvenstvo, 32. krog

SPORTING GIJON - REAL MADRID 2:3 (1:1)

Čop 14., Vesga 50.; Isco 17., 90., Mo-

rata 59.

Gijon: Cuellar, Lopez Blanco, Mere, Babin, Amorebieta, Castellano, Gomez (69./Cases), Vesga, Alvarez (92./Afif), Carmona, Čop (79./Ndi).

Real: Casilla, Danilo, Nacho, Ramos, Coentrao (57./Marcelo), Isco, Kovačić (89./Casemiro), Rodriguez, Lucas (71./Diaz), Morata, Asensio.

Sodnik: Fernandez Borbalan.

ATHLETIC BILBAO - LAS PALMAS 5:1 (3:1)

San Jose 7., Muniain 9., 58., Aduriz

18., 59.; Bigas 12.



DEPORTIVO - MALAGA 2:0 (0:0)

Joselu 47., Mosquera 67.

Danes ob 18.30:

ATLETICO MADRID - OSASUNA

(Oblak)



Ob 20.45:

BARCELONA - REAL SOCIEDAD

Nedelja ob 12.00:

LEGANES - ESPANYOL



Ob 16.15:

VALENCIA - SEVILLA



Ob 18.30:

BETIS - EIBAR



Ob 20.45:

GRANADA - CELTA VIGO

(Krhin)



Ponedeljek ob 20.45:

ALAVES - VILLARREAL

Lestvica REAL MADRID 31 23 6 2 82:33 75 BARCELONA 31 21 6 4 88:28 69 ATLETICO MADRID 31 18 8 5 56:24 62 SEVILLA 31 18 7 6 56:39 61 VILLARREAL 31 15 9 7 45:24 54 ATHLETIC BILBAO 32 16 5 11 45:37 53 REAL SOCIEDAD 31 16 4 11 46:42 52 EIBAR 31 14 8 9 52:42 50 ESPANYOL 31 12 10 9 43:42 46 CELTA VIGO 30 12 5 13 45:51 41 ALAVES 31 10 10 11 29:38 40 VALENCIA 31 11 6 14 47:54 39 LAS PALMAS 32 10 8 14 51:57 38 MALAGA 32 8 9 15 36:49 33 DEPORTIVO 32 7 10 15 35:50 31 REAL BETIS 31 8 7 16 33:51 31 LEGANES 31 6 9 16 26:48 27 SPORTING GIJON 32 5 7 20 34:64 22 GRANADA 31 4 8 19 27:65 20 OSASUNA 31 3 8 20 32:70 17

D. S.