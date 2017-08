Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 19 glasov Ocenite to novico! Slavje nogometašev Reala, potem ko so svojemu klubu četrtič v zgodovini priigrali superpokal. Foto: Reuters Zinedine Zidane je še naprej stoodstoten, kar zadeva evropski superpokal. Leta 1996 ga je osvojil z Juventusom, leta 2002 kot igralec z Realom, v letih 2016 in 2017 pa kot trener Reala. Foto: Reuters Kapetanu Reala, Sergiu Ramosu, je pokal izročil predsednik Uefe, Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Tekmo evropskega superpokala je gostilo Skopje, na stadionu Filipa II. se je zbralo 31.000 gledalcev. Foto: Reuters Premor zaradi hude vročine. V Skopju je namreč pravi vročinski val, ves teden se bodo temperature gibale okoli 40 stopinj Celzija. Foto: Reuters Realu se je ne pripravah šele konec tedna priključil prvi zvezdnik, Cristiano Ronaldo, dopust so mu v kraljevem klubu podaljšali zaradi igranja za Portugalsko na Pokalu konfederacij. Portugalec ni začel srečanja evropskega superpokala. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real v Skopju do prve prestižne lovorike v novi sezoni

Tudi lani do superpokala Real

8. avgust 2017 ob 20:21,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 23:23

Skopje - MMC RTV SLO

Zmagovalec Lige prvakov, Real iz Madrida, in zmagovalec Evropske lige, Manchester United, sta se na stadionu Filipa II. v Skopju pred 31.000 gledalci pomerila za prvo evropsko lovoriko v novi sezoni. Zmagal je kraljevi klub (2:1).

Realu se je na veličasten način, z osvojitvijo evropskega superpokala, uspelo "oddolžiti" rdečim vragom za poraz izpred nekaj dni, ko so na turneji po ZDA po enajstmetrovkah slavili nogometaši Manchester Uniteda.

Real Madrid je še drugo leto zapored osvojil superpokal. To je njihov četrti superpokal v zgodovini (2002, 2014, 2016, 2017), v finalu pa je igral še 1998 in 2000. Z zmago je postal prvi, ki mu je uspelo zapored osvojiti to lovoriko po Milanu 1989 in 1990. Prav tako je postal edini s štirimi tovrstnimi lovorikami, po pet jih imata Barcelona in Milan.

Real nevarnejši

Real je bil v prvem polčasu nevarnejši, gol pa so dosegli v 24. minuti, ko je po dobrem predložku Danija Carvajala žogo v kazenskem prostoru sprejel Casemiro, ki je močno streljal v desni spodnji kot in zadel. Casemiro je imel tudi v 16. minuti lepo priložnost za gol, po podaji iz kota je streljal z glavo iz neposredne bližine, a je vratarja Manchester Uniteda rešila prečka. V 43. minuti je v kazenskem prostoru malce z desne sprožil še Karim Benzema, de Gea pa je žogo odbil.

Manchester si je ob koncu prvega polčasa priigral podobno priložnost kot Real, Lukaku je v kazenskem prostoru visoko skočil, meril je z glavo, a je bil vratar Reala na pravem mestu.

Isco rutinirano za 2:0

Real je takoj po vrnitvi na nogometno zelenico zagrozil. Najprej je s približno 20 metrov močno sprožil Toni Kroos, Unitedov vratar pa se je izkazal. Malce zatem je v kazenski prostor prodrl Marcelo, streljal, a je še pravočasno žogo v zunanji del mreže preusmeril eden izmed branilcev Manchester Uniteda. V 52. minuti pa je Real le zadel - v kazenskem prostoru je Isco začel akcijo, žogo je oddal Garethu Balu, ki mu jo je takoj vrnil, Isco je z natančnim strelom zlahka premagal vratarja Manchester Uniteda.

Angleži so hitro zatem dvakrat zapretili Madridčanom. Najprej je Keylor Navas izvrstno ubranil strel Pogbaja z glavo iz bližine, do odbite žoge je prišel Lukaku, ki jo je poslal prek gola.

Lukaku končno natančen

Okvir vrat je še drugič na tekmi rešil Manchester, ko je streljal Bale, hitro zatem pa so rdeči vragi le prišli do zadetka. Silovito je z okoli 22 metrov streljal Matić, Navas je branil, do odbite žoge je prišel Romelu Lukaku, ki mu je ob tretji priložnosti le uspelo spraviti žogo v mrežo Reala.

V 81. minuti je lepo priložnost zapravil Marcus Rashford, izenačenje je z dobrim posredovanjem preprečil Navas. V 83. minuti je priložnost za igro vendarle dobil tudi prvi zvezdnik Reala Cristiano Ronaldo. Njegov soigralec Marco Asensio je že v sodniškem dodatku prišel do nove priložnosti za Real, po podaji Lucasa Vazqueza je sprožil z dobrih desetih metrov, izvrstno pa je reagiral de Gea.

EVROPSKI SUPERPOKAL, Skopje

REAL MADRID - MANCHESTER UNITED

2:1 (1:0)

31.000; Casemiro 24., Isco 52.; Lukaku 62.



Real Madrid: Navas, Marcelo, Ramos , Varane, Carvajal , Casemiro , Kroos, Modrić, Bale ( 74./Asensio), Isco ( 74./Lucas), Benzema ( 83./Ronaldo).



Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matić, Herrera ( 56./Fellaini), Pogba, Mhitarjan, Lingard ( 46./Rashford ), Lukaku .





Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Zmagovalci Evropskega superpokala:

2017: Real Madrid

2016: Real Madrid

2015: Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Bayern

2012: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2009: Barcelona

2008: Zenit St. Peterburg

2007: Milan

2006: Sevilla

2005: Liverpool

2004: Valencia

2003: Milan

2002: Real Madrid

2001: Liverpool

2000: Galatasaray

1999: Lazio

1998: Chelsea

1998: Barcelona

1997: Juventus

1996: Ajax

