Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Real Madrid, ki je v lanski sezoni postal španski in evropski prvak, na začetku letošnje sezone pa je že osvojil evropski in španski superpokal, velja za prvega favorita za zmagovalca La Lige 2017/18. Foto: Reuters Barcelona je ostala brez Neymarja, ki se je za neverjetnih 222 milijonov evrov preselil v Paris SG. Da pri katalonskem ponosu ni vse tako, kot bi moralo biti, dokazujeta poraza proti Realu v španskem superpokalu. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo, ki se je pred dnevi veselil lovorike v evropskem superpokalu (Real je bil boljši od Manchester Uniteda), zaradi kazni na uvodnih tekmah La Lige ne bo igral. Foto: Reuters Jan Oblak je za zdaj še član Atletica, čeprav je to poletje kar nekaj namigovanj, da naj bi za vsaj 100 milijonov evrov prestopil v PSG. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real vsaj za korak pred glavnima tekmecema

Danes se začenja špansko nogometno prvenstvo

18. avgust 2017 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko Barcelono še vedno pretresa "popotresni sunek Neymar", Atletico pa ne sme podpisovati novih pogodb, vloga favorita španskega prvenstva pripada Realu.

La Ligi in Ligi prvakov je Real Madrid na začetku nove sezone dodal še evropski in španski superpokal. S skepso pričakani Zinedine Zidane se je še utrdil na trenerskem stolčku in podpisal novo pogodbo do leta 2021. Francozova statistika je res izjemna. Odkar je pred dobrim letom in pol prišel na klop Reala, je osvojil sedem od devetih možnih lovorik. Izmuznili sta se mu le La Liga v sezoni 2015/16 in španski pokal. Pod njegovim vodstvom so Madridčani na 90 tekmah dosegli 69 zmag in izgubili le sedemkrat.

Real, ki ni ubranil španskega naslova vse od leta 2008, drugače od prejšnjih let v prestopnem roku ni bil pretirano dejaven. V ekipo je pripeljal dva izjemna talenta, levega bočnega Thea Hernandeza in vezista Danija Ceballosa. S posoje sta prišla Jesus Vallejo in Marcos Llorente. Kvartet je tako še povečal konkurenco v moštvu.

Mbappe neuresničena želja

Prav globina ekipe in rotacije proti slabšim tekmecem so se izkazale za ključne v prejšnji sezoni, ko je Real postal prvak prvič v petih letih. Glede na prejšnjo sezono je Real oslabil odhod Alvara Morate in Jamesa Rodrigueza, ki sta skupaj prispevala 31 golov. Glavna tarča Madridčanov poleti je bil napadalec Monaca Kylian Mbappe, ki pa se jim bo, kot vse kaže, izmuznil v PSG.

Zidane: Moštvo je lačno novih lovorik

Kljub temu ima Real na razpolago najbolj raznolika napadalna orožja. V prejšnji sezoni se je med strelce vpisalo kar 21 različnih nogometašev, sedem jih je prispevalo več kot deset golov. Beli balet je premagal nasprotnika na zadnjih 68 tekmah v vseh tekmovanjih.

Zidana ne skrbi, da ekipa po uspehih v zadnjem obdobju ne bi bila več motivirana. "Moštvo je lačno uspehov. To vidim v očeh igralcev. Hočemo še več lovorik," je odločen Zidane.

Vse tekme španskega nogometnega prvenstva tako v Primeri division kot v nižjih ligah se bodo ta konec tedna začele z minuto molka v čast in slovo žrtvam včerajšnjega terorističnega napada v Barceloni.



Ranjen katalonski ponos

V Madridu se cedita med in mleko, povsem drugače pa je pri glavnem tekmecu Madridčanov Barceloni. Katalonci so doživeli velik udarec z odhodom Neymarja in razpadom najboljše napadalne trojke na svetu. Odškodnina 222 milijonov evrov za Brazilca je bila astronomska, toda katalonski ponos je bil vseeno prizadet. Vrstijo se kritike uprave, ki za zdaj ni v klub pripeljala niti enega od obljubljenih zvezdnikov (Coutinho, Dembele). Nemoč se je najbolje videla v dveh porazih proti Realu v superpokalu, po katerih je celo Gerard Pique priznal, da se tako nadigranega v dvoboju z večnim tekmecem še ni počutil.

Napovedane okrepitve, ki pa jih (še) ni

Za novega trenerja Ernesta Valverdeja se izkušnja na vroči klopi ni mogla začeti slabše. Stres, ki je bil eden izmed razlogov za odhod njegovih predhodnikov Pepa Guardiole in Luisa Enriqueja, se je zagotovo že začel kopičiti. "Vem, kaj pričakujejo od mene. Prejšnji trenerji so vcepili slog igre, ki je bil razpoznaven po celem svetu. Navijači so takoj vedeli, za katero ekipo gre. Tudi sam bom vztrajal pri igri s posestjo žoge in dodal še maksimalno agresivnost," je povedal Valverde.

Ena redkih dobrih novic za privržence Barcelone je zvestoba Lionela Messija, ki je podaljšal pogodbo do leta 2021. Iz Benfice je prišel desni bočni Nelson Semedo, iz Evertona Gerard Deulofeu in iz Kitajske brazilski reprezentant Paulinho, kar pa ne zadovoljuje želja Barceloninih navijačev. Prava saga se odvija s prestopoma Coutinha iz Liverpoola in Dembeleja iz Borussije, za katera naj bi Katalonci skupaj odšteli več, kot so dobili za Neymarja.

Atletico zadržal jedro, za zdaj tudi Oblaka

Tretji favorit na stavnicah je madridski Atletico. Njegove možnosti za ponovitev naslova iz leta 2014 so precej manjše, saj zaradi kazni ne sme podpisovati pogodb z novimi igralci do zimskega prestopnega roka. Lani je za Realom na koncu zaostal za 15 točk.

V Atletico je iz Seville prišel Vitolo, ki pa ne more biti registriran do januarja. Željo za vrnitev v Madrid je javno izrazil Diego Costa, ki še ni razrešil spora s Chelseajem. V Atleticu so najbolj zadovoljni, da so (zaenkrat) zadržali vse pomembnejše igralce. Koke in Saul Niguez sta podpisala novi pogodbi, v klubu pa ostaja tudi prvi zvezdnik Antoine Griezmann, ki je zavrnil vse ponudbe in je solidaren s klubom, ki ne sme pripeljati svežih moči. Zaenkrat ostaja tudi Jan Oblak, čeprav so glasne govorice, da se zanj zanima Paris SG.

"Kljub vsemu, kar se je zgodilo, je najpomembneje, da je klub zadržal glavne igralce. Ko smo izvedeli, da ne bomo mogli pripeljati novih moči, smo se povsem osredotočili na izboljšanje igre z obstoječim kadrom. Ko imaš upanje in vero vase, imaš vedno razloge, da ostaneš motiviran," je odločen trener Atletica Diego Simeone, ki klub vodi od leta 2011.

Prodali več kot 50.000 sezonskih vstopnic

Za klub se bo začelo novo obdobje, saj se je preselil na nov stadion Wanda Metropolitano, ki sprejme 68.000 gledalcev. Prvo tekmo tam bodo odigrali v 4. krogu. Mnogi se bojijo, da takšnega vzdušja, kot so ga navijači v zadnjih 50 letih pripravili na Vicente Calderonu, ne bo mogoče poustvariti na novem domovanju, ki je skoraj 20 kilometrov stran, v bližini letališča. A direktor Miguel Angel Gil vztraja: "Še pred uradnim odprtjem smo prodali več sezonskih vstopnic kot ima Vicente Calderon kapacitete, kar je potrjuje, da navijači rastejo skupaj s klubom."

Še večji prepad pred zasledovalci

Sevilla se je lani dolgo časa držala pri vrhu, nato pa popustila in končala na četrtem mestu. Jorgeja Sampaolija je na klopi zamenjal nekdanji trener Celte Eduardo Berizzo. Klub so zapustili Vitolo, kapetan Vicente Iborra in morda najbolj ključno, športni direktor Monchi, ki ga imajo mnogi za arhitekta Sevillinih uspehov v zadnjih letih.

V boju za evropske pokala naj bi sodelovali Valencia, Real Sociedad, Malaga, Villarreal in Athletic Bilbao. Glavni kandidati za izpad so Levantes, Leganes, Getafe in Girona.

Špansko prvenstvo, 1. krog, petek ob 19.15:

LEGANES - ALAVES

Ob 21.15:

VALENCIA - LAS PALMAS

Sobota ob 17.15:

CELTA VIGO - REAL SOCIEDAD

Ob 19.15:

GIRONA - ATLETICO MADRID (Oblak)

Ob 21.15:

SEVILLA - ESPANYOL

Nedelja ob 17.15:

ATHLETIC BILBAO - GETAFE

Ob 19.15:

BARCELONA - REAL BETIS

Ob 21.15:

DEPORTIVO - REAL MADRID

Ponedeljek ob 19.15:

LEVANTE - VILLARREAL

Ob 21.00:

MALAGA - EIBAR

Robert Kaurin