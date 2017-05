Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! James Rodriguez je z dvema goloma v uvodnih nejastih minutah že odločil zmagovalca. Foto: Reuters Neymar, Lionel Messi in Luis Suarez so zrežirali zanesljivo zmago Barcelone. Foto: Reuters Neymar je načel mrežo rumene podmornice. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real že v uvodne pol ure napolnil mrežo odpisane Granade

Villarreal brez možnosti na Camp Nouu

6. maj 2017 ob 22:36

Madrid, Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši madridskega Reala so še vedno v najboljšem položaju v boju za naslov španskega prvaka. V 36. krogu so že odmora popolnoma nadigrali Granado (0:4).

Obe najboljši španski ekipi imata po 82 točk, vendar ima kraljevi klub tekmo manj, ki jo bo odigral v Vigu proti Celti.

Zinedine Zidane je med obema tekmama polfinala Lige prvakov proti mestnemu tekmecu Atleticu odpočil štzevilne nosilce igre. Cristiano Ronaldo sploh ni bil v kadru, tudi Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modrić, Marcelo in Isco so začeli na klopi. Rene Krhin je za Granado odigral le prvi polčas.

Madridčani so na stadionu Los Carmenes povedli že v 3. minuti, ko je Lucas Vazquez z desne strani podal pred vrata, kjer je James Rodriguez z bližine zatresel mrežo. Kolumbijec je bil natančen tudi v 11. minuti po podaji Fabia Coentraa z leve strani.

Gostitelji so bili popolnoma razglašeni. Po pol ure igre je Danilo ušel po desni strani in podal na sredino kazenskega prostora, kjer je Alvaro Morata z desetih metrov poslal žogo od prečke v mrežo. Razigrani napadalec je pet minut kasneje premešal obrambo Granade na levi strani in povišal na 0:4 po podaji Marca Asensia.

Villarreal brez možnosti na Camp Nouu

Barcelona je odpravila Villarreal s 4:1. Katalonci so povedli v 21. minuti, ko je Lionel Messi z leve strani podal pred vrata, kjer se je Neymar za las izognil prepovedanemu položaju in poslal žogo v mrežo. V 32. mionuti je rumena podmornica izenačila. Roberto Soldado je sijajno podal v prazen prostor, napadalec Cedric Bakambu pa je bil prehiter za Sergija Roberta, prišel je sam pred Marca Andreja ter Stegna in izenačil na 1:1.

V zadnji minuti prvega polčasa si je Messi naravnal žogo na levico in z roba kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel za 2:1.

V 69. minuti je Sergio Roberto zaposlil Luisa Suareza, ki je mojstrsko preigral Alvara Gonzaleza in z desne strani povišal na 3:1. Končni izid pred 90.463 gledalci na Camp Nouu je postavil Messi z bele točke s "panenko" po sredini vrat, potem ko je Jaume Costa v kazenskem prostoru igral z roko.

36. krog:

SEVILLA - REAL SOCIEDAD 1:1 (1:0)

Sarabia 41.; Vela 61.

RK: Zurutuza 79./Real Sociedad



SPORTING GIJON - LAS PALMAS 1:0 (0:0)

Carmona 67.

ATLETICO MADRID - EIBAR 1:0 (0:0)

Saul Niguez 69.

RK: Godin 92./Atletico

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BARCELONA - VILLARREAL 4:1 (2:1)

Neymar 21., Messi 45., 82./11-m, Suarez 69.; Bakambu 32.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto (78./Mascherano), Pique, Umtiti, Digne (76./Jordi Alba), Rakitić (83./Andre Gomes), Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Villarreal: Andres Fernandez, Mario Gaspar, Musacchio, Alvaro Gonzalez, Jaume Costa, J. dos Santos, Manu Trigueros, Rodri, Roberto Soriano (72./Castillejo), Soldado (72./Sansone), Bakambu (83./Adrian Lopez).

Sodnik: Jose Maria Sanchez Martinez





GRANADA - REAL MADRID 0:4 (0:4)

James Rodriguez 3., 11., Morata 30., 35.

Granada: Ochoa, Foulquier, Hongla, Ingason, Silva, Angban, Krhin (46./Lomban), Cuenca, Pereira (81./Entrena), Malle (18./Uche), Adrian Ramos.

Real Madrid: Casilla, Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Fabio Coentrao, Casemiro (68./Isco), Kovačić, Vazquez (77./Mariano Diaz), James Rodriguez, Asensio (59.,/Benzema), Morata.

Sodnik: Ignacio Iglesias Villanueva

Nedelja ob 12.00:

ALAVES - ATHLETIC BILBAO



Ob 16.15:

VALENCIA - OSASUNA



Ob 18.30:

DEPORTIVO - ESPANYOL



Ob 20.45:

MALAGA - CELTA VIGO



Ponedeljek ob 20.45:

LEGANES - REAL BETIS



Lestvica: BARCELONA 36 26 6 4 108:34 84 REAL MADRID 35 26 6 3 96:39 84 ATLETICO MADRID 36 22 8 6 66:25 74 SEVILLA 36 20 9 7 63:45 69 VILLARREAL 36 18 9 9 53:32 63 ATHLETIC BILBAO 35 19 5 11 51:38 62 REAL SOCIEDAD 36 19 5 12 55:49 62 EIBAR 36 15 9 12 54:46 54 ESPANYOL 35 13 11 11 45:47 50 ALAVES 35 12 12 11 36:41 48 CELTA VIGO 34 13 5 16 49:57 44 MALAGA 35 11 9 15 44:51 42 VALENCIA 35 11 7 17 50:61 40 LAS PALMAS 36 10 9 17 52:67 39 REAL BETIS 35 10 7 18 38:57 37 DEPORTIVO 35 7 11 17 39:59 32 LEGANES 35 7 9 19 30:53 30 SPORTING GIJON 36 6 9 21 39:70 27 GRANADA 36 4 8 24 28:78 20 OSASUNA 35 3 10 22 37:84 19

