Realu ni uspel preobrat na Balaidosu - Celta v polfinalu pokala

Atletico zanesljivo naprej

25. januar 2017 ob 23:07

Vigo - MMC RTV SLO

Madridski Real je izpadel v četrtfinalu španskega kraljevega pokala. Celta, ki je prejšnji teden zmagala na stadionu Santiago Bernabeu z 2:1, je zadržala prednost v Vigu (2:2).

Kraljevi klub je začel odločno. V 26. minuti je Cristiano Ronaldo z osmih metrov z glavo nevarno streljal, vratarju Sergiu Alvarezu je uspelo žogo preusmeriti v prečko, odbila se je naravnost do Ronalda, ki pa je bil presenečen in iz bližine je zadel zunanji del vratnice. Kazen je prišla minuto pred odmorom, ko je strel Johna Guidettija vratarju Franciscu Casilli uspelo odbiti, a se je žogo odbila do Danila, ki pa se mu ni uspelo umakniti in žogo je poslal v lastno mrežo.

V drugem polčasu se je Celta branila in zdržala do 62. minute, ko je Ronaldo s prostega strela poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Šest minut pred koncem je vstopil Jozabed in takoj zaposlil Daniela Wassa, ki je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora z desnico zadel za 2:1 in poskrbel za pravo evforijo na Balaidosu. V zadnji minuti rednega dela je rezervist Lucas Vazquez izenačil z glavo po podaji Karima Benzemaja, a Realu ni uspelo doseči zmagovitega zadetka v štirih minutah sodnikovega dodatka.

Zidane že obrnil pogled proti naslednjim ciljem

"Zelo blizu smo bili napredovanju. Mislim, da smo v prve ure odigrali odlično in bili zelo blizu vodilnemiu zadetku. Vse se je spremenilo z avtogolom Danila. Zdaj ne bomo gledali nazaj, ampak le naprej proti naslednjim izzivom. Ostaneta nam še špansko prvenstvo in Liga prvakov," je pojasnil trener Reala Zidedine Zidane.

"To je bil res poseben večer, zaslužiuli smo si ga. Nikoli ni lahko izločiti madridskega Reala. Najbolj vesel sem bil, ko sem pogledal na tribune, kjer so bili naši navijači presrečni," je povedal kapetan Celte Hugo Mallo. Ekipa iz Viga je zadnjič v finalu kraljevega pokala igrala leta 2001.

Četrtfinale, povratne tekme:

ALAVES - Alcorcon 0:0 2:0



Eibar - ATLETICO MADRID 2:2 (0:0) 0:3

Enrich 72., Leon 79.; Gimenez 48., Juanfran 84.



CELTA VIGO - Real Madrid 2:2 (1:0) 2:1

Danilo 44./ag, Wass 85.; Ronaldo 62., Lucas Vazquez 90.

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny Castro, Diaz, Radoja, Wass (88./Sergi Gomez), Iago Aspas (94./Fontas), Guidetti (84./Jozabed), Bongonda.

Real Madrid: Casilla, Danilo, Ramos, Casemiro (89./Mariano), Nacho, Isco (80./Morata), Kovačić, Kroos, Asensio (76./Lucas Vazquez), Ronaldo, Benzema.

Sodnik: Jose Maria Sanchez Martinez





Četrtek ob 21.15:

BARCELONA - REAL SOCIEDAD 1:0





Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G.