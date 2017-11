Rebec: Brez podcenjevanja, a proti Belorusiji smo absolutni favoriti

Igra z veliko energije in želje

23. november 2017 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Matic Rebec, Luka Rupnik in Žan Mark Šiško bodo na prvih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Belorusiji in Španiji skrbeli za organizacijo napada košarkarske reprezentance.

Medtem ko je Rebec eden izmed dvanajsterice evropskih prvakov, hkrati pa je igral tudi v lanskih kvalifikacijah za EuroBasket na Finskem in v Turčiji, Rupnik ima za sabo že dve evropski prvenstvi, pa Šiško še čaka na uradni debi v slovenskem dresu. Zdaj, ko v reprezentanci ni prvih dveh "playev" z EuroBasketa, Gorana Dragića in Alekseja Nikolića, prav tako pa manjka tudi Luka Dončić, ki je s krila kot tako imenovani "point forward" veliko sodeloval v kreaciji slovenskega napada, ta naloga čaka omenjeno trojico, ki v izbrano vrsto prihaja samozavestna in željna dokazovanja.

Rebec se dokazuje v Sibiriji

Na evropskem prvenstvu je od reprezentantov najmanj igral prav Rebec, ki je potrpežljivo kot tretji organizator igre čakal priložnost, hkrati pa bil glasen podpornik soigralcev s klopi. V igro je vstopil na štirih tekmah, skupaj odigral 19 minut, od tega 13 na dvoboju proti Islandiji. "Ko se zopet vidiš s soigralci, občutki s prvenstva ponovno zaživijo in se znova konkretno spomniš vseh dogodkov. Vse podoživiš še enkrat. Vsi se že veselimo petkovega obračuna v Stožicah in upamo, da bo dvorana čim bolj polna, potem pa nas čaka še Španija." Med evropskim prvenstvom je 22-letni košarkar iz Pivke podpisal pogodbo z Jenisejem iz Krasnojarska. V VTB ligi igra tudi beloruski Cmoki iz Minska, a se njegov klub z njim še ni pomeril, ima pa v moštvu soigralca beloruskega reprezentanta Vitalija Ljutiča: "Belorusi so manj znana ekipa. Jih ne podcenjujemo, a smo na tej tekmi absolutni favoriti. Potem nas čakajo Španci in po tej tekmi bodo stvari že bolj jasne. Španija je močno oslabljena, a vemo tudi, kdo pri nas vse manjka. Naredili bomo vse, da bomo imeli dve zmagi."

Prva selitev v tujino predstavlja že tako zanimivo izkušnjo, Rebec pa se je podal v Sibirijo, kjer igra vse pomembnejšo vlogo pri Jeniseju, s katerim ob najmočnejšem regionalnem tekmovanju v Evropi, VTB ligi, igra tudi Ligo prvakov in je najboljši podajalec ekipe. Nekoliko težje se navaja le na dolge lete ob vsakem gostovanju, v Krasnojarsku pa so že zdaj temperature krepko pod lediščem, tudi prek -10 stopinj Celzija: "Vemo, kako je s prvo sezono v tujini. Vedno so nove stvari in je nekaj lovljenja. Predvsem ti zelo dolgi leti so taki, potem je tudi razlika v uri, ampak nekako strmim k cilju, ki sem si ga zastavil. Sicer pa sem zadovoljen, igram VTB ligo in Ligo prvakov, zaradi česar sem se tudi odločil za selitev v Rusijo."

Fuenlabrada drži korak z velikani

Medtem Rupnik dobro pozna špansko reprezentanco, saj zdaj že drugo leto igra v Ligi ACB: "Gremo korak za korakom. Najprej nas čaka Belorusija, ki je res kar neznanka. Poznam Parahuskija iz Maccabija in Waynsa, ki igra za Joventut. Španijo pa dobro poznam, saj praktično vsi igrajo v ACB ligi." 24-letni Idrijčan je sodeloval tudi na pripravah pred letošnjim evropskim prvenstvom, znova pa je zelo vesel priložnosti, da obleče reprezentančni dres: "Vidi se neka pozitivna energija po tem prvenstvu. Veliko je nasmehov in užitek je biti tu z vsemi fanti. Še posebej za nas, ki igramo v tujini, je super, ko pridemo domov in vidimo družino ter prijatelje. V ekipi je neka nova energija in sem zelo vesel, da sem poleg."

Lani je prvič v karieri odšel v tujino. Najprej je zaigral v drugi španski ligi, a je hitro z dobrimi igrami nase opozoril prvoligaše in tako je po le nekaj tekmah prestopil v Fuenlabrado. Madridsko moštvo igra letos zelo dobro in je trenutno celo na drugem mestu španskega prvenstva, Rupnik pa v zadnjem času igra nekoliko manj, saj je z novim trenerjem prišel tudi nov organizator igre Gregory Vargas: "Igramo zares dobro. Pred nami je le Real. Imamo sedem zmag in dva poraza in to v ACB ligi, ki je najmočnejša v Evropi, saj ima pet evroligašev. Baskonio in Unicajo smo tudi premagali. Lahko rečem, da v našem delu Madrida vlada kar evforija. Individualno sem imel najboljši štart v sezono, ki bi si ga želel. Bil sem tudi najboljši igralec kluba, a sem zdaj na zadnjih treh tekmah padel v manjšo krizo. Vseeno pa dobro igramo, zmagujemo in ob zmagah smo vsi veseli. Mi ta reprezentanca prav pride, da dobim nek nov val energije."

Povprečen tretjeligaš zdaj stabilen prvoligaš

Najmlajši od trojice, 20-letni Šiško, ima za sabo tudi že izkušnjo v tujini, saj se je kalil pri Ciboni, vendar je lani med sezono zapustil Zagreb in prišel v Ljubljano k Iliriji, kjer je prvi strelec in podajalec kluba. Pomagal je moštvu, da se je prebilo v prvo ligo, kjer ima po šestih tekmah polovičen uspeh: "Vedno, ko prideš v reprezentanco, so občutki izvrstni. Velika čast je, da sem poleg teh fantov, saj vemo, kaj so naredili na evropskem prvenstvu. Zame je to velika priložnost in veliko zadovoljstvo, da sem lahko tu."

"S svojo vlogo v klubu sem več kot zadovoljen. Teh šest tekem smo zelo dobro odigrali. Na zbor sem prišel zelo samozavesten. V klubu so v zadnjih letih naredili neverjeten napredek. Vsako leto so šli stopničko višje in mislim, da imeli tudi 49 zaporednih ligaških zmag. Vsi so v klubu naredili velik posel. Treba je omeniti, da je kar nekaj fantov, ki zdaj igra v prvi ligi, pred tem igralo tretjo oziroma četrto ligo. Izpostaviti je treba Sašo Dončića, ki je iz povprečnega tretjeligaša naredil stabilnega prvoligaša. Ambicije kluba so velike tudi za naprej in mislim, da so na pravi poti," je povedal Ljubljančan, ki je zdaj najmlajši v izbrani vrsti.

Igra z veliko energije in želje

Čeprav je morda zaradi sodelovanja na EuroBasketu v manjši prednosti Rebec, pa si zagotovo svoje minute obetata tudi ostala dva. "Mislim, da se v bistvu sistem ne bo veliko spreminjal, bo pa Rado dodal še neko svojo miselnost v to igro. Zelo sem se veselil te akcije," je dejal Rebec. "Pripravljen sem na vse, kar bo zahteval selektor. Z Radom sva bila na vezi ves čas od njegovega imenovanja. Tu je reprezentanca in kar zahteva selektor, se naredi. Tu noben ne zahteva svoje vloge. Zagotovo bomo igrali z veliko energije in želje. Manjkata Goran Dragić, ki je najboljši v Evropi, in Luka Dončić, ki je najboljši v Evroligi. Odsoten je tudi Nikolić, ki je dobro igral na prvenstvu," je povedal Rupnik, Šiško pa dodal: "Težko kar koli govorim, a vem, da bom dal vse od sebe, da opravičim poziv. Zdaj nas je že 12, tako, da je zaradi odpovedi moštvo oblikovano. To je še večja obveza za dokazovanje, da opravičim svojo prisotnost."

Tilen Jamnik