Rebec in Bunić prevesila jeziček na stran Krke

Union Olimpija ob 21.00 proti Karpoš Sokolom

29. januar 2017 ob 19:35

Zadar - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Krke so po desetih zaporednih porazih drugič zapored zmagali v Ligi ABA. V gosteh so s 77:83 premagali zadnjeuvrščeni Zadar.

Novomeščani so pred 2.000 gledalci znova pokazali dva obraza. Krka je na začetku druge četrtine zaostajala že s 15:35, na začetku drugega polčasa pa s 37:52, a po delnem izidu 17:2 izenačila na 54:54. Zadrčani so do konca tretje četrtine znova nekoliko ušli (61:54), zadnjo četrtino pa so gosti dobili s 16:29 in slavili pomembno zmago.

V 38. minuti je Matic Rebec s trojko zadel za vodstvo Krke z 68:73, pozneje je dodal še eno za 73:76. Skupaj je zbral šest trojk. Štiri točke je nato dosegel še Duško Bunić, z 21 točkami najboljši strelec tekme. Imel je stoodstoten met iz igre (10/10).

Naslednji tekmec Krke bo prihodnjo soboto Mega Leks.

20. krog:

ZADAR - KRKA

77:83 (30:15, 16:19, 15:20, 16:29)

2.000; Marinković 20, Mazalin 16; Bunić 21, Rebec in Curry po 18.

MZT SKOPJE - MEGA LEKS

75:74 (23:21, 21:13, 24:22, 7:18)

BUDUĆNOST - PARTIZAN

74:68 (23:17, 17:14, 18:20, 16:17)

CEDEVITA - IGOKEA

89:78 (21:24, 16:20, 30:19, 22:15)



Danes ob 19.00:

FMP ŽELEZNIK - CIBONA



Ob 21.00:

UNION OLIMPIJA - KARPOŠ SOKOLI



Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR

Lestvica:

CRVENA ZVEZDA 19 19 0 +363 38 PARTIZAN 20 15 5 +124 35 CEDEVITA 20 14 6 +176 34 BUDUĆNOST 20 14 6 +105 34 CIBONA 19 11 8 +29 30 IGOKEA 20 9 11 -67 29 UNION OLIMPIJA 19 9 10 -19 28 KRKA 20 7 13 -163 27 MORNAR 19 7 12 +11 26 FMP ŽELEZNIK 19 7 12 -73 26 KARPOŠ SOKOLI 19 7 12 -75 26 MEGA LEKS 20 6 14 -59 26 MZT SKOPJE 20 6 14 -125 26 ZADAR 20 6 14 -227 26

M. R.