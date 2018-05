Rebec nasul Krki 27 točk - Sixt Primorska povedla v polfinalu

Petrol Olimpija zanesljivo dobila uvodno tekmo polfinala

9. maj 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi polfinala Lige Nova KBM je Petrol Olimpija premagala Rogaško z 92:79. Sixt Primorska je bila z 88:71 boljša od Krke.

Zmaji so 23-krat igrali v finalu državnega prvenstva, naslov pa so osvojili šestnajstkrat. Rogaška še nima naslova, v finalu pa je igrala dvakrat v zadnjih treh sezonah.

Branilci naslova iz Ljubljane so zmagali suvereno. Od prve minute so igrali zavzeto, agresivno in zbrano, tako da Slatinčani niso imeli možnosti za presenečenje. Blizu so bili ob koncu prvega polčasa, ko so se približali na točko zaostanka (40:39). Ključna je bila tretja četrtina, ki jo je Petrol Olimpija dobila s 26:16 in povedla s 70:55.

Gostitelji so skok dobili kar z 48:24. S 24 točkami in osmimi skoki je bil najbolj razigran Jordan Morgan (indeks 28), 19 točk je prispeval Gregor Hrovat (5/8 za tri, 8 skokov). Pri Rogaški je bil najboljši strelec Rashun Davis s 17 točkami.

Novaković: Tekmo smo odprli preveč sramežljivo

"Lahko smo zadovoljni z zmago in tem, da smo skozi celotno tekmo nadzirali rezultat. V naši igri so se pokazali tudi nekateri slabi elementi, ki jih moramo popraviti," je pojasnil trener Ljubljančanov Zoran Martić.

Trener gostov Damjan Novaković seveda ni bil zadovoljen: "Tekmo smo odprli preveč sramežljivo in nesamozavestno, zgrešili smo kar nekaj prostih metov in odprtih metov. V drugi četrtini smo se zbrali in po seriji točk že pred glavnim odmorom izenačili. Tekma se je prelomila v tretji četrtini, ko si je Olimpija priigrala višjo prednost. Kot sem napovedal že pred tekmo, so bili Ljubljančani veliko boljši v skoku, poznalo se je, da Đuranović igra z virozo, Holcomb pa s poškodovano roko. Dodatne težave nam je povzročila še poškodba Drobnjaka. Hvala številnim Slatničanom za glasno podporo."

Rebec s 27 točkami zrežiral zmago

Koprčani so zasluženo zmagali, zadeli so kar 14 trojk in zbrali tudi več skokov (37:34). Blestel je Matic Rebec (11/21 iz igre, 4/11 za tri), ki je bil s 27 točkami nerešljiva uganka za novomeške branilce.

S Tadejem Fermetom (16 točk, 4/8 za tri) sta že v prvem polčasu prispevala po enajst točk in Primorci so si nabrali 12 točk prednosti (47:35). Krka se je v nadaljevanju dvakrat skoraj popolnoma približala. V zadnji četrtini je Sixt Primorska vodila le še s 67:63. Odgovor gostiteljev je bil učinkovit – Nejc Zupan s trojko in Marijan Čakarun sta rešila vprašanje zmagovalca. Pri Krki je bil najboljši strelec Paolo Marinelli s 14 točkami.

"Bili smo premalo čvrsti in odločni v svoji igri, na trenutke tudi povsem nezbrani. Morali bomo popraviti veliko stvari in prikazati veliko boljšo igro, če želimo slaviti na naslednji tekmi," je dejal trener Krke Simon Petrov.

V soboto prenos iz Novega mesta

Drugi tekmi bosta v soboto, morebitne tretje pa v ponedeljek. V soboto bo na TV SLO 2 ob 18.00 prenos dvoboja med Krko in Sixtom Primorsko.

Polfinale, prvi tekmi:

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

92:79 (24:16, 20:23, 26:16, 22:24)

1.000; Morgan 24, Hrovat 19, Špan 13, Oliver 10, McCarron 7, Lorbek in Bubnić po 5, Sanon in Kastrati po 4, Begić 1; Davis 17, Nikolić 11, Kosić 10, Pajić 9, Batur in Fon 8, Šantelj in Drobnjak po 6, Holcomb in Đuranović po 2.

SIXT PRIMORSKA - KRKA

88:71 (22:16, 25:19, 20:22, 21:14)

800; Rebec 27, Ferme 16, Zupan 13, Čakarun 12, Hodžić 5, Vujasinović in Kosi po 4, King in Glas po 3, Joksimović 1; Marinelli 14, Zagorac 11, Jošilo 10, Kovečević in Cinac po 7, Dimec, Fifolt in Đapa po 5, Bratož 4, Osolnik 3.

Igrajo na dve zmagi. Drugi tekmi bosta 12. maja, morebitni tretji pa 14. maja. Finale na tri zmage se bo začel v soboto, 19. maja.





R. K.