Rebec z neverjetno trojko ob sireni porazil Olimpijo

Na sporedu so bile tri tekme 12. kroga

21. december 2016 ob 18:00,

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 21:51

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so v napeti končnici strli odpor Uniona Olimpije v 12. krogu Lige Nova KBM. Mož odločitve je bil Matic Rebec, ki je ob sireni zadel izjemno trojko (68:65).

Ekipi sta bili v prvem polčasu ves čas izenačeni, Ljubljančani so po zaslugi Brandona Jeffersona - ta je nekaj sekund pred koncem prvega polčasa zadel trojko - na odmor odšli z minimalno prednostjo (26:27), nato pa so v tretji četrtini stopili na plin in se 'odlepili' od gostiteljev.

Zadnjo četrtino so začeli s prednostjo sedmih točk (41:48), Novomeščani so zaostanek zmanjšali in izničili slabih pet minut pred koncem, ko so s trojko Rona Curryja povedli s 55:53.

Po le enem zadetem prostem metu Olimpije je nato trojko zadel še Jure Ritlop, prednost dolenjskega kluba pa je zrasla na +4 (58:54). Olimpija je z delnim izidom 5:0 povedla za točko, imela je več priložnosti, da ubeži nasprotniku, vendar tega ni storila.

Še več, slabo minuto pred koncem je nešportno osebno napako napravil Devin Oliver, Matic Rebec je zadel oba prosta meta, za nameček je v naslednjem napadu zadel še met za tri točke (63:59).

Vseeno se Ljubljančani niso kar tako predali, Gregor Horvat je 20 sekund pred zadnjo sireno s trojko znižal zaostanek na -1 (63:62), Curry je na drugi strani po osebni napaki Jana Barbariča zadel oba prosta meta.

Horvat je z novo trojko poravnal izid (65:65), a je imel zadnjo besedo na tekmi Rebec. Postojnčan je prehitel zadnjo sireno na tekmi in zadel izjemno trojko prek Jeffersona za sladko zmago Krke.

Liga Nova KBM, 12. krog

KRKA - UNION OLIMPIJA

68:65 (13:16, 13:11, 15:21, 27:17)

Curry 20, Rebec 15, Dimec 13; Jefferson 19, Hrovat 18.

Prosti meti: 16/19; 20/29

Met za dve: 17/30; 9/15

Met za tri: 6/25; 9/32

Skoki: 36; 30

Podaje: 16; 14

ROGAŠKA - TERME OLIMIA

83:71 (19:14, 28:16, 22:19, 14:22)

Johns 18, Đuranović 17; Cerkovnik 16.

PORTOROŽ - ZLATOROG LAŠKO

76:82 (23:28, 19:20, 17:15, 17:19)

Škerbec 18; Špan 28, Rizvić 18.

Četrtek ob 19.30:

SIXT PRIMORSKA - LTH CASTINGS

Petek ob 18.45:

HOPSI POLZELA - ŠENČUR GGD

Sobota, 4. februarja:

TAJFUN - HELIOS SUNS

Lestvica: ZLATOROG 12 10 2 22 ROGAŠKA 12 8 4 20 UNION OLIMPIJA 12 8 4 20 KRKA 11 8 3 19 HOPSI POLZELA 11 7 4 18 SIXT PRIMORSKA 11 7 4 18 HELIOS SUNS 10 7 3 17 ŠENČUR GGD 11 4 7 15 TAJFUN 10 4 6 14 PORTOROŽ 12 1 11 13 TERME OLIMIA PODČETRTEK 11 1 10 12 LTH CASTINGS 9 1 8 10

M. L.