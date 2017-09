Recept za drugo zmago: Umiriti volčji trop, ki igra kot "kamikaze"

Francoze prisilili v 23 izgubljenih žog

1. september 2017 ob 16:35

Helsinki - MMC RTV SLO

Na krilih presenetljive zmage nad Francijo in z razprodano Hartwall Areno finski košarkarji v soboto ob 19.00 v drugem krogu evropskega prvenstva pričakujejo Slovenijo.

Obe reprezentanci sta uspešno začeli EuroBasket. Medtem ko so Slovenci zanesljivo in tudi pričakovano ugnali Poljsko (90:81), pa je bil večerni francoski skalp, ki so ga gostitelji skupinskega dela vzeli po podaljšku (84:86), nekoliko nepričakovan. "Če primerjamo kakovost francoske in finske košarke, je Finska presenetila. Če pa gledamo tekmo in kako so Finci igrali, pa so bili Francozi res podrejeni nasprotniki. Dvakrat so se vračali po zaostanku, igrali pred polno dvorano, igrali so kot v transu in košarko, ki je zanje značilna, kot nekakšne kamikaze. Veliko so metali za tri točke, odigrali veliko protinapadov, imeli veliko odprtih napadov in to so dobro izkoriščali," je povedal pomočnik selektorja Rado Trifunović, ki je bil v slovenskem taboru zadolžen za finsko analizo.



"Ključ do zmage bo, da bomo znali umiriti ta njihov odprti teren, saj napadajo s "kontrami". Po našem zaključenem napadu se bomo morali hitro vračati v obrambo in zelo hitro že čez sredino imeti pod nadzorom vsak svojega igralca, da ne bo odprtih metov, saj so sposobni za tri metati iz protinapadov. Tudi petkrat zapored, če bodo prosti, bodo vrgli pa petkrat v nizu," je dodal Trifunović. Tako kot prvi slovenski nasprotnik v Helsinkih je tudi Finska le enkrat do zdaj ugnala Slovenijo. Osemkrat sta se reprezentanci pomerili, od tega trikrat na evropskih prvenstvih.

Markkanen nova finska športna zvezda

Finska je bila leta 2013 v drugem delu EuroBasketa v Stožicah boljša z 92:76. 17 točk je dal Gerald Lee, 16 pa Sasu Salin, pri Sloveniji jih je 15 vpisal Boštjan Nachbar. Dve leti pred tem je bila v Litvi v isti fazi tekmovanja Slovenija uspešnejša. V Vilni je slavila s 67:60, po 14 točk pa sta dala Petteri Koponen in Erazem Lorbek. Pomerili sta se še leta 1995, ko so Slovenci v Grčiji zanesljivo zmagali s 94:72. Slavko Kotnik je bil razigran z 20 točkami in 12 skoki, na nasprotni strani pa je igral tudi Pekka Markkanen, oče nove finske športne zvezde Laurija Markkanena.

"Markkanen je proti Francozom odigral fenomenalno. Tudi že pripravljalne tekme je igral dobro. Bil je visoko izbran na naboru Lige NBA in gre res za zelo kakovostnega igralca. Sicer je mlad, a igra odlično, poletno košarko. Je kompleten košarkar. Ima dober met za tri točke, visoke igralce v igri ena na ena napada z obrazom proti košu, zna igrati tudi s hrbtom, dober je v skoku v napadu, res kakovosten igralec, spoštovanja vreden košarkar," je nadarjenega mladeniča opisal Trifunović.

20-letni 213 centimetrov visoki košarkar, ki bo v novi sezoni igral za Chicago Bullse, je bil prvi strelec zmage nad Francijo, ko je dosegel 22 točk. Blestel je predvsem ob koncu dvoboja, ko je Fincem uspel preobrat. V podaljšku je bil mož odločitve Američan Jamar Wilson, ključno vlogo pa je odigral tudi Sasu Salin. Nekdanji košarkar Olimpije je vpisal 14 točk, dal zelo pomembno trojko, v svojem slogu pa bil izvrsten tudi v obrambi. Nasploh so bili Finci odlični defenzivno, saj so Francoze prisilili v kar 23 izgubljenih žog.

Kot pravi Trifunović, so vsi finski branilci, tudi izkušena Koponen, najboljši finski košarkar zadnjih let, ki zdaj igra za Barcelono, in Teemu Rannikko, nekdanji košarkar Olimpije, ki se je vrnil v reprezentanco za domači EuroBasket, dobri v obrambi: "Finska obramba je agresivna. Kdaj je videti, sploh nam trenerjem, ko gledamo, malce "furijasta", če povem po domače. Ne preveč nadzorovana, vsi so povsod in vsi vse delajo, a oni vedo, kaj delajo. Že med pripravami so igrali dobro, Francijo pa prisilili v 23 izgubljenih žog. Ni bil slab francoski napad, ampak je bila dobra finska obramba. Moraš se hitro prilagoditi, sicer si videti kot Francozi. Salin je dober obrambni igralec, v bistvu so vsi branilci dobri, od izkušenih Koponena, Rannikka, Huffa naprej."

Volčji trop na pripravljalnih tekmah ni blestel, a že takoj na prvenstvu je na krilih domačih navijačev pokazal drug obraz. Od osmih tekem so jih med pripravami izgubili kar sedem. Ugnali so le Turčijo. Sicer pa na evropskem prvenstvu nastopajo šestnajstič. Na zadnjem so zasedli 16. mesto, pred tem pa so bili v letih 2011 in 2013 deveti. Najboljši so bili do zdaj na svojem parketu, ko so evropsko košarkarsko elito gostili pred 50 leti in končali na šestem mestu.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik