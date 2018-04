Redko videno: trije rdeči kartoni isti ekipi

Nogometaši Celja so prejšnji konec tedna dodobra kaznovali številne izključitve, saj so v mrežo Ankarana spravili kar sedem žog.

Ankaran je v Celju presenetljivo vodil z 1:0, v 54. in 58. minuti je hitro ostal brez dveh igralcev (Patrik Bordon je prejel drugi rumeni karton, Žan Humar pa neposredno rdečega) in upanje o morebitni zmagi je hitro splahnelo, saj so gostitelji zabili kar sedem golov. Še vedno ste vabljeni, da posredujete vprašanja za portal Športni SOS.

1.138. Nogometaši Ankarana so na tekmi državnega prvenstva v Celju prejeli kar tri rdeče kartone. Ali je to rekord?

Po podatkih vodstva tekmovanja Prve lige je izenačen rekord, šestič do zdaj se je namreč zgodilo, da so bili trije nogometaši ene ekipe izključeni na isti tekmi.

1. Jadran Dekani - Hit Gorica 1:2

Datum: 9. 10. 1994

Rdeči kartoni: Burin 23., Ščulac 54., Stanič 89.; Bečaj 64.

2. Koper - Mura 1:1

Datum: 23. 11. 2003

Rdeči kartoni: Sulejmanović 56., Kapić 59., Obilinović 64./vsi Mura

3. Interblock - Olimpija 2:1

Datum: 27. 3. 2010

Rdeči kartoni: Jug 60.; Roj 32., Cvijanović 61., Bonifacio 92.

4. Koper - Triglav 1:1

Datum: 31. 7. 2010

Rdeči kartoni: Sesar 43., Polovanec 90., Jelenič 92.; Pokorn 88.

5. Nafta - Celje 0:2

Datum: 15. 10. 2011

Rdeči kartoni: Kocsis 56., Caban 60., Tomažič Šeruga 61.; Krajcer 74.

6. Celje - Ankaran 7:1

Datum: 31. 3. 2018

Rdeči kartoni: Bordon 54., Humar 58., Gerc 79./vsi Ankaran

