Redna vadba joge poskrbi za celovito zdravje telesa in duha

Do nedelje potekajo 1. dnevi iyengar joge

27. januar 2017 ob 09:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Do nedelje v številnih joga studijih po Sloveniji potekajo 1. slovenski dnevi iyengar joge, ki temelji na izjemno natančni postavitvi med vadbo asan, vadijo pa jo lahko vsi, ne glede na starost, prožnost in izkušnje, o tej obliki joge pravi Urša Božič Križaj.

V zadnjih letih se je močno razmahnila vadba različnih oblik jogo. Kot pravi sogovornica, so vzroki, da se nekdo odloči za vadbo joge, različne. "Motivacije za vadbo so različne in konec koncev je prav vseeno, ali vas pripelje želja po lepšem telesu ali po manj bolečinah v hrbtu ali po razsvetljenju. Redna vadba joge poskrbi za celovito zdravje telesa in duha, ponuja boljše počutje že po prvi vadbi, povečuje stik z lastnim telesom in posledično s samim sabo in poleg močnejšega in prožnejšega telesa prinaša mir in sprostitev," pravi Božič Križajeve.



V čem se iyengar joga razloči od drugih oblik joge? Iyengar joga temelji na izjemno natančni postavitvi telesa med vadbo asan, v izogib poškodbam in v prid poglabljanju izkušnje; iyengar učitelji so šolani najbolj rigorizno in večkrat preizkušani (s strani izkušenejših, starejših učiteljev iz celega sveta), pravi učiteljica te oblike joge in ob tem dodaja, da jo lahko vadijo vsi, kar je dejansko največja prednost te oblike joge. "Primerna je tako za atlete, ki potrebujejo fizični izziv, kot za tiste s poškodbami ali omejitvami gibanja."

Kot pravi sogovornica, joga spreminja življenje, in na to je potrebno biti pripravljen. "Če niste pripravljeni na spremembe, raje ne začnite vaditi! Včasih se življenje obrne na glavo, včasih so spremembe rušilne, vsaj na prvi pogled. A vedno znova ugotovimo, da gre za "očiščevalne spremembe"... Vselej pa so tu tudi prijetni stranski učinki - čvrsto, močno telo in mirnejši um. Odlično orožje za spopad s svetom," pozitivne učinke joge opisuje Božič Križajeva.

Zaradi velikega poudarka na preventivi pred poškodbami je tudi postopek pridobitve ustrezne licence za poučevanje te oblike joge zelo zahteven. Učitelji prve stopnje iyengar joge morajo običajno opraviti med 500 in 800 ur šolanja ter izpit med mednarodno komisijo, da pridobijo certifikat in lahko potem sami učijo. To običajno traja najmanj štiri leta, da pa bi lahko nekdo izobraževal nove učitelje, mora imeti najmanj 12 let izkušenj, pojasnjuje.

