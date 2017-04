Redsi gospodarji Liverpoola; "orli" sklatili Chelsea

V nedeljo Arsenal gosti Manchester City

Nogometaši Liverpoola so v derbiju sobotnih tekem 30. kroga angleškega prvenstva s 3:1 premagali mestnega tekmeca Everton.

Liverpool je odlično začel dvoboj, hitro prevzel pobudo in jo kronal že po dobrih sedmih minutah. Sadio Mane je krenil s sredine, si vmes izmenjal dvojno podajo z Robertom Firminom, se otresel Toma Daviesa in opravil še z Ashleyjem Williamsom ter Matthewom Penningtonom, med nogama katerega je žogo z diagonalnim strelom poslal v mrežo.

Deset minut kasneje je imel veliko priložnost Philippe Coutinho, ki je preigraval v kazenskem prostoru, prišel do strela, a je bil Joel Robles na mestu, po odbiti žogi pa je pred vrati z glavo posredoval še Phil Jagielka.

Pennington izenačil s prvim golom

V 28. minuti je Everton izenačil. Leighton Baines je s kota poslal predložek pred vrata, kjer je Jagielka podaljšal žogo proti Williamsu. Dejan Lovren je blokiral njegov poskus, vendar je bil na mestu Pennington, ki je žogo pospravil v mrežo. Zadel je na prvi letošnji tekmi, to pa je tudi njegov premierligaški prvenec in prvi gol v dresu Evertona.

Mojstrovina Coutinha za 2:1

Toda le dobri dve minuti kasneje so gostitelji znova povedli. Coutinho je na sredini prejel podajo Lucasa Leive. Stekel je proti kazenskemu prostoru. Najprej je preigral Idrisa Gueyo, nato še Penningtona, nazadnje pa žogo zavrtinčil za hrbet nemočnega Roblesa.

Origi zapečatil usodo Evertona

Po desetih minutah drugega polčasa je Liverpool ostal brez Maneja, ki jo je skupil v dvoboju z Bainesom. Namesto poškodovanega senegalskega nogometaša je v igro vstopil Divock Origi. Tri minute kasneje se je belgijski napadalec že vpisal med strelce. James Milner je izbil žogo in jo spravil do Coutinha, ki je preigral Gueyeja in z izvrstno podajo izigral gostujočo obrambo. Sam je ostal Origi, ki je z roba kazenskega prostora z močnim strelom matiral nemočnega Roblesa. Redsi so v nadaljevanju brez težav nadzirali položaj na zelenici. Statistika: posest žoge 51:49, streli v okvir vrat 6:4.

91. zmaga Liverpoola proti Evertonu

Liverpool se je tako na 229. mestnem obračunu veselil 91. zmage, medtem ko Everton ostaja pri 66. Everton na Anfieldu ni slavil vse od leta 1999, Liverpool pa je še na 13 zaporedni tekmi z mestnim rivalom ostal neporažen. Varovanci Jürgena Kloppa so se s 17. prvenstveno zmago na drugem mestu prvenstvene lestvice točkovno izenačili s Tottenhamom (59), ki pa ima dve tekmi manj.

Fabregas povedel Chelsea v vodstvo

Vodilni Chelsea je nepričakovano klonil (1:2) s Crystal Palaceom. Modri so povedli že v peti minuti, ko je Eden Hazard z leve strani kazenskega prostora podal na prvo vratnico, kamor je vtekel Cesc Fabregas in "s prve" tudi s pomočjo vratnice matiral Wayna Hennesseyja.

Dva gola gostov v dveh minutah

A gostje so v vsega dveh minutah napravili preobrat. Najprej je Wilfried Zaha z diagonalnim strelom po tleh matiral Thibauta Courtoisa, nato pa je po prestreženi žogi in protinapadu zadel še Christian Benteke, ki je žogo poslal čez nemočnega Courtoisa. Pred tem sta se nerodno - v slogu mojstrov češke risanke "A je to" - zaletela N'Golo Kante in David Luiz, ki sta tako izpadla iz igre, tako da je Benteke ostal sam.

Zaha imel na nogi 3:1

Chelsea je bil v nadaljevanju nevarnejši, a so se gostje dobro branili. V 54. minuti so nevaren poskus Diega Coste blokirali branilci Crystal Palacea. Na drugi strani je imel Zaha v 61. minuti "smrtno priložnost" za tretji gol, vendar se je dobro izkazal Courtois, ki je z nogo odbil strel.

Jalova premoč Chelseaja

Modri so v zadnjih minutah močno pritisnili, a kljub temu da je tekma trajala 100 minut, niso uspeli prebiti zgoščene obrambe gostov. Chelsea je na Stamford Bridgeu izgubil prvič po 16. septembru, ko ga je z 2:1 ugnal Liverpool. Končna statistika: posest žoge 73:27, streli 24:8 in streli v okvir vrat 11:3 - vse v korist Chelseaja.

Prednost varovancev Antonija Conteja pred prvim zasledovalcem Tottenhamom, ki je zmagal v Burnleyju (2:0), se je tako zmanjšala na sedem točk.

30. KROG



LIVERPOOL - EVERTON 3:1 (2:1)

52.920; Mane 8., Coutinho 31., Origi 60.; Pennington 28.

Liverpool: Mingolet, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Lucas, Can , Wijnaldum, Mane (57./Origi), Coutinho (74./Alexander-Arnold), Firmino (90./Klavan).

Everton: Robles, Holgate, Williams , Jagielka, Pennington (67./Barry), Baines, Davies (66./Valencia), Gueye, Barkley , Calvert-Lewin (82./Mirallas), Lukaku.

Sodnik: Anthony Taylor

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 1:2 (1:2)

41.489; Fabregas 5.; Zaha 9., Benteke 11.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz , Cahill , Pedro, Kante, Matić (59./Willian), Alonso (74./Batshuayi), Fabregas (97./Loftus-Cheek), Hazard, Costa .

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Tomkins (45./Dann 60./Delaney), Sakho, Schlupp, Milivojević , Cabaye, Zaha, Puncheon, Townsend (60./Kelly), Benteke .

Sodnik: Craig Pawson

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH 0:0

BURNLEY - TOTTENHAM 0:2 (0:0)

Dier 66., Son 77.

HULL CITY - WEST HAM 2:1 (0:1)

Robertson 53., Ranocchia 85.; Carroll 18.

LEICESTER - STOKE CITY 2:0 (1:0)

Ndidi 25., Vardy 47.

WATFORD - SUNDERLAND 1:0 (0:0)

Britos 59.

Danes ob 18.30:

SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH



Nedelja ob 14.30:

SWANSEA - MIDDLESBROUGH

Ob 17.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY

Lestvica: CHELSEA 29 22 3 4 60:23 69 TOTTENHAM 29 18 8 3 57:21 62 LIVERPOOL 30 17 8 5 64:37 59 MANCHESTER CITY 28 17 6 5 54:30 57 MANCHESTER UTD. 28 14 11 3 42:23 53 ARSENAL 27 15 5 7 56:34 50 EVERTON 30 14 8 8 52:33 50 WEST BROMWICH 30 12 8 10 39:38 44 STOKE CITY 30 9 9 12 33:44 36 WATFORD 29 9 7 13 34:48 34 SOUTHAMPTON 27 9 6 12 33:36 33 BOURNEMOUTH 29 9 6 14 42:54 33 LEICESTER 29 9 6 14 35:47 33 WEST HAM 30 9 6 15 41:54 33 BURNLEY 30 9 5 16 31:44 32 CRYSTAL PALACE 29 9 4 16 38:47 31 SWANSEA 29 8 3 18 36:63 27 HULL CITY 30 7 6 17 28:59 27 MIDDLESBROUGH 28 4 10 14 20:33 22 SUNDERLAND 29 5 5 19 24:51 20

