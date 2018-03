Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline je lani v Kvitfjellu zmagal, v letošnji sezoni pa nikakor ne najde pravih občutkov. Foto: EPA Dodaj v

Reichelt dobil skrajšani trening, Kosi 39.

Tekma v soboto ob 11. uri

8. marec 2018 ob 15:10

Kvitfjell - MMC RTV SLO

V soboto bo v Kvitfjellu predzadnji smuk sezone svetovnega pokala. Na prvem treningu je bil najhitrejši Avstrijec Hannes Reichelt.

Na skrajšani progi (spodnji del ni bil dobro utrjen, zato so cilj prestavili višje) je za Reicheltom najmanj, dvajset stotink, zaostal Francoz Johan Clarey. Tretji je bil Avstrijec Otmar Striedinger, ki je nastopil s številko 51, ko so bile razmere na progi boljše, kot so jih imeli tisti z nižjimi številkami.

Od Slovencev je bil najhitrejši Klemen Kosi, ki je bil z zaostankom dobrih dveh sekund 39. Boštjan Kline, lani zmagovalec smuka v Kvitfjellu, je bil z zaostankom 2,29 sekunde 46.

Beat Feuz (35. mesto) in Aksel Lund Svindal (19.), ki se borita za smukaški globus, nista bila v ospredju.

Tekma bo v soboto ob 11. uri, prenos bo na TV SLO 2.

Svetovni pokal za ženske se bo v petek nadaljeval v Ofterschwangu, kjer je na sporedu veleslalomska preizkušnja. Nastopila bo četverica Slovenk: Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik. V soboto sledi še slalomska tekma, na kateri bomo tekmovale Bucikova, Hrovatova, Maruša Ferk in Klara Livk.

Izidi prvega treninga: 1. H. REICHELT AVT 1:24,42 2. J. CLAREY FRA +0,20 3. O. STRIEDINGER AVT 0,34 4. C. INNERHOFER ITA 0,39 5. A. THEAUX FRA 0,40 6. C. NEUMAYER AVT 0,50 7. F. MONSEN ŠVE 0,53 8. M. CAVIEZEL ŠVI 0,55 9. R. PICCARD FRA 0,94 10. B. GIEZENDANNER FRA 0,97 ... 39. K. KOSI SLO 2,03 46. B. KLINE SLO 2,29 47. M. ČATER SLO 2,42 54. M. HROBAT SLO 2,95 Svetovni pokal, smuk (7/9): 1. B. FEUZ ŠVI 542 2. A. L. SVINDAL NOR 502 3. D. PARIS ITA 334 4. T. DRESSEN NEM 301 5. K. JANSRUD NOR 264 6. V. KRIECHMAYR AVT 255 7. M. MAYER AVT 248 8. H. REICHELT AVT 228 9. P. FILL ITA 191 10. A. THEAUX FRA 178 ... 27. M. ČATER SLO 46 33. B. KLINE SLO 24 49. K. KOSI SLO 6

T. O.