Reichelt z zmago dobil dvoboj s Kildejem za drugo mesto

Čater in Kline ostala brez točk

16. marec 2017 ob 17:20,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 19:25

Aspen - MMC RTV SLO

Hannes Reichelt je zmagovalec zadnjega superveleslaloma v letošnji sezoni. Z zmago se je zavihtel na drugo mesto v razvrstitvi discipline. Mali kristalni globus je že prej osvojil Kjetil Jansrud.

Norvežan je imel že pred zadnjo tekmo neulovljivo prednost, na koncu pa je mali kristalni globus osvojil z 91 točkami naskoka pred Reicheltom. Avstrijec je bil pred zadnjo tekmo tretji, za Aleksandrom Aamodtom Kildejem pa je zaostajal 36 točk. Zmaga je ob tretjem mestu Norvežana zadostovala, da je v skupnem seštevku zbral štiri točke več.

36-letni izkušeni avstrijski smučar je 13. v karieri zmagal. V superveleslalomu je bil šestič najhitrejši in prvič po decembru 2014, ko je slavil v Beaver Creeku. Zadnje štiri zmage je dosegel v smuku. Pred devetimi leti je v superveleslalomu dobil mali kristalni globus.

Jansrud osvojil tretji mali kristalni globus

Reicheltu se je tokrat najbolj približal Italijan Dominik Paris, ki je zaostal 11 stotink, na najnižjo stopničko pa se je ob Kildeju povzpel še Švicar Mauro Caviezel, ki je prvič v svetovnem pokalu stopil na oder za zmagovalce. Zaostala sta 33 stotink.

Jansrud je tretjič v karieri osvojil mali kristalni globus. Doslej je oba dobil leta 2015, ko je bil najboljši v seštevkih obeh hitrih disciplin. Na zadnji tekmi se mu nastop ni posrečil, saj je po številnih napakah zasedel deveto mesto. 11. je bil Marcel Hirscher. Avstrijec je že pred zadnjim dejanjem sezone osvojil nov veliki kristalni globus. Zdaj jih ima že šest, kar je dosežek, ki ni uspel še nobenemu smučarji. V vitrino je letos pospravil tudi mala globusa v obeh tehničnih disciplinah.

Čater in Kline brez točk

Na zadnjem superveleslalomu sta nastopila dva slovenska smučarja. Martin Čater je prehitel dva tekmovalca, na 16. mestu pa je z zaostankom 1,55 sekunde končal brez točk svetovnega pokala. Boštjan Kline pa je v spodnjem delu zgrešil linijo in tako kot v sredo na smuku odstopil. Kline je superveleslalomski seštevek končal na 11. mestu. Osvojil je 122 točk Lani je bil 14. Čater je bil letos s 50 točkami 26., lani pa je končal na 39. mestu.

Končni vrstni red: 1. H. REICHELT AVT 1:08,22 2 D. PARIS ITA +0,11 3. M. CAVIEZEL ŠVI 0,33 . A. A. KILDE NOR 0,33 5. A. THEAUX FRA 0,53 . V. KRIECHMAYR AVT 0,53 7. P. FILL ITA 0,55 8. T. GANONG ZDA 0,60 9. K. JANSRUD NOR 0,80 10. A. PINTURAULT FRA 1,02 11. M. HIRSCHER AVT 1,08 12. M. FRANZ AVT 1,24 13. J. FERSTL NEM 1,26 14. B. GIEZENDANNER FRA 1,35 15. M. OSBORNE-PARADIS KAN 1,38 16. M. ČATER SLO 1,55 Odstop: Kline, Feuz, Mayer, Guay, Janka ...

SUPERVELESLALOM (6/6) 1. K. JANSRUD NOR 394 2. H. REICHELT AVT 303 3. A. A. KILDE NOR 299 4. D. PARIS ITA 277 5. P. FILL ITA 226 6. M. FRANZ AVT 190 7. M. MAYER AVT 189 8. B. FEUZ ŠVI 187 9. E. GUAY KAN 175 10. M. CAVIEZEL ŠVI 135 11. B. KLINE SLO 122 ... 26. M. ČATER SLO 50 53. K. KOSI SLO 3

SKUPNI VRSTNI RED (34/36) 1. M. HIRSCHER AVT 1.449 2. K. JANSRUD NOR 924 3. A. PINTURAULT FRA 875 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 867 5. P. FILL ITA 693 6. A. A. KILDE NOR 668 7. D. PARIS ITA 653 8. F. NEUREUTHER NEM 630 9. H. REICHELT AVT 556 10. M. MOELGG ITA 513 ... 17. B. KLINE SLO 352 48. Ž. KRANJEC SLO 155 64. M. ČATER SLO 104 93. Š. HADALIN SLO 56 100. K. KOSI SLO 40 153. T. DEBELAK SLO 5

