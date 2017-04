Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Reinhold Messner

29. april 2017 ob 07:00

Gradec - MMC RTV SLO

V severni steni Eigerja ne morete imeti olimpijade. Menim, da je najboljša možnost, da se v gorah kaj naučimo o sebi, klasični alpinizem. To je kulturna aktivnost, manj športna.

V alpinizmu imate opraviti s kulturo, zgodovino, literaturo, umetnostjo ... Ker lepa smer je umetniško delo.

Danes je večina težkih smeri na visoke vrhove že preplezana. Mladi plezalci sicer plezajo zelo težke smeri, stene na šest- in sedemtisočake, a nihče ne ve za to. Ker je težko o tem pripovedovati, iz tega narediti zgodbo. Zaradi tega pomanjkanja zanimanja se je fokus s tradicionalnega alpinizma prenesel na tekmovalno plezanje, na prihodnjih olimpijskih igrah bo tovrstno plezanje postalo olimpijski šport. Toda to je šport, to je plezanje v dvoranah, to ni klasični alpinizem.

Sloviti alpinist Reinhold Messner v intervjuju za Večer.