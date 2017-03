Rekord Ilke in Sofie: največ stopničk med novinkami

425. del rubrike Športni SOS

21. marec 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec in Sofia Goggia sta bili odkritji letošnje sezone v alpskem smučanju, saj sta kar 13-krat stopili na zmagovalni oder, predtem pa jima to ni uspelo niti enkrat v svetovnem pokalu.

Med novinkami sta tako dosegli največ stopničk v zgodovini tekmovanja. Športni SOS se počasi poslavlja od zimskih športov in odgovarja na zadnja vaša vprašanja, ki so povezana s snegom.

927. Ilka Štuhec in Sofia Goggia sta letos sploh prvič stopili na zmagovalni oder. Kateri tekmovalec je v eni sezoni osvojil največ stopničk, ne da bi prej kadar koli v karieri to storil vsaj enkrat?

Tomaž O.

Pred Ilko Štuhec in Sofio Goggio je le en smučar, ki mu je to uspelo. To je Jean Claude Killy, ki je v svoji prvi sezoni 14-krat stopil na zmagovalni oder. A dosežke Francoza je treba jemati z rezervo, saj je šlo sploh za prvo sezono svetovnega pokala, ko so bili seveda prav vsi tekmovalci novinci v tem tekmovanju in so začeli z ničlo. Sta pa Ilka Štuhec in Sofia Goggia rekorderki med smučarkami.

Smučar/ka Sezona Stopničke Jean Claude Killy 1967 14 Ilka Štuhec 2017 13 Sofia Goggia 2017 13 Annie Famose 1967 11 Nancy Greene 1967 9 Gustavo Thöni 1970 9 Barbara Ann Cochran 1970 9 Klaus Heidegger 1977 9 Marielle Goitschel 1967 8 Christin Cooper 1981 8



928. V kateri sezoni je največ smučarjev prvič v svoji karieri stopilo na zmagovalni oder?

G. K.

To je bilo seveda v prvi sezoni 1967, ko je bilo takih smučarjev 31. Če pa pozabimo na to (avtomatično) rešitev, sta to sezoni 1972/1973 in 1993/1994, ko je bilo 29 takih alpskih smučarjev. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Slavko Jerič