Rekord Westbrooka je bil zaman; Nowitzki v prestižnem klubu 30.000

Bogdanović navdušuje v dresu Washingtona

8. marec 2017 ob 07:55

New York - MMC RTV SLO

Na večer, ko je Russell Westbrook dosegel rekordnih 58 točk, je mejnik 30.000 točk kot šesti v zgodovini Lige NBA presegel Dirk Nowitzki.

Westbrookovih 58 točk ni bilo dovolj za zmago Oklahome. Sedem igralcev Portlanda je bilo dvomestnih za zmago s 126:121. "Ko gledaš statistiko, ima Russ 60 točk ali kolikor koli že. Dal bi mu jih tudi 80, a še vedno moramo zmagati. Spoštujem to kar počne, vendar sem zadovoljen s svojo ekipo," je povedal Jusuf Nurkić, nekdanji košarkar Laškega, ki je vknjižil 17 točk.

Westbrook je iz igre metal 21/39, toda le 6/15 v zadnji četrtini. "Nismo tako dobri, da si vzamemo prost večer v obrambi," je povedal Westbrook, ki je vodilni v ligi po točkah v zadnjih petih minutah in +/- učinku v tem obdobju. Tokrat je v zadnji minuti in pol zgrešil štiri mete. "Ja, zgrešil sem jih. Prej so šle žoge notri," je še dodal Westbrook.

Allen Crabbe je dosegel 23 točk, Damian Lillard 22 in C. J. McCollum 21.

Zimzeleni Dirk Nowitzki je bil s 25 točkami in 11 skoki igralec tekme v zmagi Dallasa nad LOs Angeles Lakersi s 122:111. "Gledal sem Dirka zadnjih nekaj dni in vedel sem, da se bo zgodilo danes," je povedal trener Rick Carlisle. Nowitzki je potrebnih 20 točk do jubileja 30.000 v malce več kot četrtini, čeprav je pred tem v sezoni le petkrat dosegel 20 točk ali več.

S tem se je 38-letnik v prestižnem klubu pridružil Kareemu Abdulu Jabbarju (38.387), Karlu Malonu (36.928), Kobeju Bryantu (33.643), Michaelu Jordanu (32.292) in Wiltu Chamberlainu (31.419).

V dresu Washingtona je spet navdušil Bojan Bogdanović, ki je dosegel 29 točk v zmagi nad Phoenixom s 131:127. Hrvat je zadel vseh 16 prostih metov in s tem postavil klubski rekord.

OKLAHOMA CITY - PORTLAND 121:126

Westbrook 58 (met: 21/39), 3 skoki in 9 podaj, Oladipo 16; Crabbe 23, Lillard 22, McCollum 21, Nurkić 17.



DALLAS - LA LAKERS 122:111

Nowitzki 25 in 11 skokov, Curry 18, Ferrell 16; Russell in Clarkson po 22.



PHOENIX - WASHINGTON 127:131

Bledsoe 30, Booker 25; Boganović 29, Beal 27, Wall 25 in 14 podaj.

Tekme 8. marca:

ORLANDO - CHICAGO

ATLANTA - BROOKLYN

MIAMI - CHARLOTTE

MILWAUKEE - NEW YORK

NEW ORLEANS - TORONTO

HOUSTON - UTAH

MINNESOTA - LA CLIPPERS

INDIANA - DETROIT

SAN ANTONIO - SACRAMENTO

DENVER - WASHINGTON

GOLDEN STATE - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 62 42 20 67,7 BOSTON CELTICS 64 40 24 62,5 WASHINGTON WIZARDS 62 38 24 61,3 TORONTO RAPTORS 63 37 26 58,7 ATLANTA HAWKS 63 34 29 54,0 INDIANA PACERS 63 32 31 50,8 DETROIT PISTONS 63 31 32 49,2 CHICAGO BULLS 63 31 32 49,2 ------------------------------------- MIAMI HEAT 64 30 34 46,9 MILWAUKEE BUCKS 62 29 33 46,8 CHARLOTTE HORNETS 63 28 35 44,4 NEW YORK KNICKS 64 26 38 40,6 PHILADELPHIA 76ERS 63 23 40 36,5 ORLANDO MAGIC 64 23 41 35,9 BROOKLYN NETS 62 11 51 17,7 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 63 52 11 82,5 SAN ANTONIO SPURS * 62 49 13 79,0 HOUSTON ROCKETS 64 44 20 68,8 UTAH JAZZ 64 40 24 62,5 LOS ANGELES CLIPPERS 63 38 25 60,3 MEMPHIS GRIZZLIES 64 36 28 56,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 64 35 29 54,7 DENVER NUGGETS 63 29 34 46,0 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 62 27 35 43,5 DALLAS MAVERICKS 63 27 36 42,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 62 25 37 40,3 SACRAMENTO KINGS 63 25 38 39,7 NEW ORLEANS PELICANS 64 25 39 39,1 PHOENIX SUNS 63 21 42 33,3 LOS ANGELES LAKERS 64 19 45 29,7 * - v končnici

R. K.