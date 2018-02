Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Marit Björgen je ob prihodu v cilj padla sotekmovalkam v objem. Foto: Reuters Slovenija je ob prvi predaji zasedala odlično drugo mesto. Foto: Reuters VIDEO Slovenke v štafeti še nik... Dodaj v

Rekordna 13. olimpijska medalja za Marit Björgen

Slovenija osvojila zelo dobro osmo mesto

17. februar 2018 ob 10:30,

Pjongčang - MMC RTV SLO

Marit Björgen je v zadnji predaji ženske štafete 4 x 5 kilometrov popeljala Norveško do zlate olimpijske medalje, za slovito tekačico je to rekordna 13. olimpijska medalja.

S tem je na večni lestvici zimskih športnikov na vrhu ujela slovitega rojaka Oleja Einarja Björndalena. Razlika je le v žlahtnosti, biatlonec ima osem zlatih, štiri srebrne in eno bronasto medaljo, tekačica pa sedem zlatih, štiri srebrne in dve bronasti medalji.

Odločitev padla v zadnjem kilometru

Björgnova je v zadnji predaji tekla skupaj s Švedinjo Stino Nilsson, odločitev je padla v zadnjem kilometru, ko si je tekmovalka v rdečem nabrala nekaj metrov prednosti in v cilju slavila z naskokom dveh sekund. Bron je pripadel športnicam Rusije, Slovenija je bila zelo dobra osma.

Fantastičen nastop Anamarije Lampič

V prvi predaji so najbolje začele športnice Rusije, na odličnem drugem mestu pa je bila Slovenija. Anamarija Lampič je odlično porazdelila moči. Začela je na sedmem mestu, nato pa ves čas pridobivala in na koncu predala celo kot druga, vsega štiri sekunde za takrat vodilno Rusinjo Natalijo Nepriajevo. Tik ob Lampičevi je bila tudi Norvežanka Ingvild Flugstad Östberg.

Katja Višnar izgubila stik z najboljšimi

V drugi predaji je za Slovenijo tekla Katja Višnar, ki je v prvem, 2,5 km dolgem, krogu še držala stik z najboljšimi, v drugem krogu pa je začela izgubljati mesta. Po polovici proge - obeh tekmovalkah v klasičnem koraku - so prve predale športnice Rusije, druga pa je že bila Švedska. Charlotte Kalla je odlično opravila, saj se je s petega mesta prebila tik na vrh. Tretja je bila Finska, šele četrta pa Norveška, ki si je nabrala polminutni zaostanek. Višnarjeva je predala sedma, za vodilno reprezentanco je zaostajala dobro minuto.

Dober nastop Alenke Čebašek

V tretji predaji je za Norveško tekla olimpijska prvakinja na 10 kilometrov Ragnhild Haga, ki je začela topiti zaostanek za vodilnim parom. Ob zadnji predaji je tako prva predala Švedska, Rusija je zaostala za tri desetinke, Norveška pa za tri sekunde. Alenka Čebašek je zelo dobro opravila svoje delo, saj je v svojem krogu v primerjavi z Rusinjo Anastazijo Sedovo izgubila vsega devet sekund in predala na sedmem mestu.

V zadnji predaji je za Norveško tekla Marit Björgen, za Švedsko pa olimpijska prvakinja v šprintu Stina Nilsson. Obe sta se hitro otresli Rusinje Ane Nečavske in sami obračunali za zlato medaljo.

Lampičeva: Pohvala serviserjem

"Danes je bilo vrhunsko, smuči so bile odlične, res vsa pohvala serviserjem. Vem, da delajo ves čas, so tu zunaj na mrazu in vetru, ni jim prijetno. Vesela sem, da jim lahko vrnemo nazaj z dobrimi rezultati in da so danes lahko vsi ponosni na nas. Vesela sem, da sem predala druga, da sem naredila čim večjo razliko, Katji je potem malo zmanjkalo v zadnji klanec, a tam smo vse trpele," je bila presrečna Lampičeva.

