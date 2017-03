Rekordna trinajstica Martina Fourcada; Bauer 20.

V ženski konkurenci slavje Tiril Eckhoff

10. marec 2017 ob 15:53

Kontiolahti - MMC RTV SLO

Najboljši biatlonec letošnje zime Francoz Martin Fourcade je dobil šprintersko preizkušnjo za svetovni pokal v Kontiolahtiju, kar je njegova rekordna 13. zmaga v sezoni.

Fourcade, ki je zgrešil enkrat, je za las, za šest desetink sekunde ugnal Čeha Ondreja Moravca, ki je pokril vse tarče. Tretji je bil Norvežan Emil Hegle Svendsen.

28-letni Fourcade je s 13. zmago v sezoni izboljšal rekord Norvežana Oleja Einarja Bjoerndalena iz sezone 2004/05.

Bauer 20., Tršan 46.

Dobro se je odrezal tudi Slovenec Klemen Bauer, ki je ob enem zgrešenem strelu končal na 20. mestu. Rok Tršan je bil 46. Lenart Oblak je bil 74., Miha Dovžan pa 78. Na sobotno zasledovalno tekmo sta se uvrstila Bauer in Tršan.

Fantje so dali vse od sebe

"Na splošno je bila danes dobra tekma za vse fante, ki so se res potrudili, dali so vse od sebe. Na sobotni zasledovalni tekmi imamo dva tekmovalca, predvsem Bauer pa bo imel dobro izhodišče, tako da si lahko obetamo dobro dirko. Če ne drugega, lahko borba z najboljšimi, kar je pomembno, saj tako spet dobi občutek, da sodi mednje. Tršan je letos prvič prišel na zasledovalno tekmo, kar je zelo dobro. To je potreboval za samozavest," je nastope svojih varovancev komentiral Tomaš Kos, glavni trener slovenske biatlonske reprezentance.

Zmaga Eckhoffove, Gregorinova 46.

V ženski konkurenci je zmagala Norvežanka Tiril Eckhoff, ki je ugnala drugouvrščeno Nemko Lauro Dahlmeier in tretjo Belorusinjo Darjo Domračevo. Najboljša Slovenka Teja Gregorin je ob treh zgrešenih strelih končala na 46. mestu. Anja Eržen je bila 72., Urška Poje pa 86.

V soboto bosta na sporedu zasledovalni preizkušnji. Moški ob 12.00, ženske pa ob 15.15.

Šprint, 10 km (M): * 1. M. FOURCADE RUS 22:17,0 (1) 2. O. MORAVEC ČEŠ +0,6 (0) 3. E.-H. SVENDSEN NOR 9,4 (0) 4. J.-T. BOE NOR 12,1 (0) 5. A. PEIFFER NEM 22,3 (0) 6. S. EDER AVT 23,0 (1) 7. A. RASTORGUJEVS LAT 25,1 (1) 8. O.-E. BJOERNDALEN NOR 30,2 (1) 9. J. EBERHARD AVT 42,0 (2) 10. M. ROESCH BEL 42,3 (0) ...

20. K. BAUER SLO 1:04,7 (1) 46. R. TRŠAN SLO 1:46,1 (0) 74. L. OBLAK SLO 2:40,6 (0) 78. M. DOVŽAN SLO 2:44,6 (3)

Šprint, 7,5 km (Ž): * 1. T. ECKHOFF NOR 19:18,4 (0) 2. L. DAHLMEIER NEM +18,3 (1) 3. D. DOMRAČEVA BLR 20,4 (0) 4. D. WIROLAINEN RUS 34,8 (0) 5. S. DUNKLEE ZDA 34,9 (1) 6. L. VITOZZI ITA 37,0 (0) 7. C. AYMONIER FRA 39,8 (1) 8. A. CHEVALIER FRA 42,7 (0) 9. M. DORIN HABERT FRA 45,3 (1) 10. A. MAGNUSSON ŠVE 46,0 (0) ... 46. T. GREGORIN SLO 1:45,0 (3) 72. A. ERŽEN SLO 2:36,3 (3) 86. U. POJE SLO 3:13,5 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Moški (22/25): 1. M. FOURCADE FRA 1.188 2. A. ŠIPULIN RUS 774 3. S. SCHEMPP NEM 673 4. J. T. BOE NOR 664 5. J. EBERHARD AVT 653 43. K. BAUER SLO 149 95. L. OBLAK SLO 6 102. M. DRINOVEC SLO 2

Ženske (22/25): 1. L. DAHLMEIER NEM 1.077 2. G. KOUKALOVA ČEŠ 939 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 873 4. M. DORIN HABERT FRA 743 5. D. WIERER ITA 647 34. T. GREGORIN SLO 192 95. A. ERŽEN SLO 4

A. V.