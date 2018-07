Rekordno število prijav za ljubljanski spektakel na mivki

Za obračune je bilo sprva prijavljenih 73 dvojic iz 21 držav, tik pred iztekom prijavnega roka pa se je število še povečalo. Organizatorji so tako našteli udeležbo 51 moških ekip iz 23 držav in 45 ženskih ekip iz 18 držav.

Ljubljana bo na peščenih igriščih na Kongresnem trgu in v Športnem parku Ludus od 3. do 5. avgusta gostila prvi turnir svetovne serije v odbojki na mivki. Prijavilo se je kar 96 dvojic iz 29 držav, med njimi tudi 12 slovenskih parov.

"Letošnje številke so res fascinantne, pravzaprav rekordne, odkar organiziramo mednarodne turnirje v odbojki na mivki v Sloveniji. Tokrat bo tekmovanje na še višji ravni kot pretekla leta in še bolj globalno obarvano, saj gre za turnir svetovne serije, na katerega so prijavljeni pari z vsega sveta. Turnir postaja vse bolj prepoznaven v svetovnem merilu in tudi doma, veselimo pa se tudi dejstva, da naši tekmovalci dosegajo vse boljše rezultate in da bodo v Ljubljani nastopili vsi najboljši slovenski pari," je po koncu prijav dejal generalni sekretar OZS-ja, Gregor Humerca.

Pri dekletih bosta prvi nosilki turnirja Nizozemki Annemieke Driessen in Ilke Meertens, najboljši Slovenki, Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, se bosta v boj za najvišja mesta podali kot šesti nosilki, neposredno na glavnem delu turnirja pa bodo nastopile še tri slovenske dvojice, Katarina Bulc-Nina Zdešar, Nina Lovšin-Tajda Lovšin ter Ana Skarlovnik-Jelena Pešić, ki sta za nastop prejeli posebno povabilo mednarodne zveze.

V moškem delu turnirja bosta imela vlogo prvih nosilcev domača odbojkarja, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, med Slovenci bodo na glavnem turnirju nastopili še Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk ter Gašper Plahutnik in Sergej Drobnič, medtem ko bosta mlada Rok Možič in Žiga Kumer igrala s posebnim povabilom.

Na glavni turnir je neposredno uvrščenih po 12 moških in ženskih dvojic, za preostala štiri mesta se bo po 16 parov pomerilo v kvalifikacijah, ki bodo na sporedu v petek, 3. avgusta. V soboto in nedeljo sledijo boji za najvišja mesta.