Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 13 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je v 53. minuti udaril 's prve', žoga se je na poti do gola odbila od tal. Foto: Reuters Antoine Griezmann je bliskovito izenačil. Foto: Reuters Jan Oblak je spet pustil odličen vtis. Foto: EPA Pozdrav obeh vratarjev po tekmi. Foto: Reuters VIDEO Zadetka s tekme Real Madr... Dodaj v

Remi na madridskem derbiju, Oblaka ukanil le Ronaldo

Barcelona neporažena že eno leto

8. april 2018 ob 15:53,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 17:25

Madrid - MMC RTV SLO

Madridski derbi v 30. krogu španskega prvenstva se je končal z 1:1, kar pomeni, da ima Barcelona v lovu na naslov državnega prvaka spet 11 točk prednosti.

Real je bil v prvem polčasu precej boljši, Atletico je v drugem polčasu vzpostavil ravnotežje. Spet se je izkazal slovenski reprezentant Jan Oblak, ki je Realu ubranil šest strelov, nemočen je bil le na začetku drugega polčasa, ko ga je ukanil Cristiano Ronaldo.

Tekma je že v prvem polčasu upravičila ime derbija, podjetnejši pa je bil Real, imel je več žogo v svoji posesti, pa tudi bistveno več priložnosti.

Oblak ukrotil strel Ronalda

Gostitelji so zapretili že v deseti minuti. Toni Kroos je podal iz kota, našel je samega Cristiana Ronalda, ki je poskusil s strelom iz neposredne bližine, vendar je Jan Oblak sijajno posredoval. Prav Kroos se je nekaj minut pozneje znašel na tleh v kazenskem prostoru, nogometaši kraljevega kluba so zahtevali enajstmetrovko, a je sodnik ni dosodil.

Ronaldo je ogrozil Oblakova vrata v 20. minuti, streljal z okoli 40 metrov, a se je znova izkazal Oblak. Oblak je bil zelo zaposlen, saj so domači igralci nizali priložnost za priložnostjo, s parado je preprečil gol Varanu.

Marcelo zadel okvir vrat

Navas je moral posredovati v 30. minuti, ko je Diego Costa po prodoru zaključil napad s strelom na bližnjo vratnico. Marcelo je v 42. minuti presenetil Oblaka s strelom z roba kazenskega prostora, zadel je okvir vrat, žoga se je odbila do Lucasa, ki je poskusil s strelom, a je bil Oblak znova na mestu.

Ronaldo in Griezmann zadela v razmiku štirih minut

Beli so povedli v 53. minuti. Po levi strani je potegnil Gareth Bale, poslal predložek v sredino, kjer je 's prve' udaril Ronaldo in v daljši kot poslal žogo. Oblak je bil brez moči. Portugalec je s tem dosegel gol na desetih tekmah zapored, skupaj pa je zbral kar 20 golov. Gostje so izenačili vsega štiri minute pozneje, ko sta kombinirala Vitolo in Antonine Griezmann, ki je zadel iz bližine. Izenačenje je povsem spodrezalo bele, saj so gostje silovito pritisnili. V 59. minuti je z desetih metrov povsem osamljen strelja Koke, a je Keylor Navas sijajno posredoval. Ronaldo je igro zapustil v 64. minuti, očitno se trener Zinedine Zidane že spogleduje s povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov.

Oblak žogo poslal v kot

Po številnih menjavah je tempo igre precej padel. Real je imel zadnjo priložnost za zmago v 91. minuti, ko je imel prosti strel z 18 metrov. Žogo je v roke vzel Sergio Ramos in dobro streljal, Oblak se je spet stegnil in žogo preusmeril v kot.

Napet dvoboj za zamoro

Oblak je s tem ohranil minimalno vodstvo v boju za nagrado zamora, ki jo prejme najboljši vratar sezone. Škofjeločan je na 31 tekmah prejel 15 golov (0,48 na tekmo), Marc Andre ter Stegen pa 16 (0,52).

Barca neporažena že eno leto

Nogometaši Barcelone so v 30. krogu španskega prvenstva na Camp Nouu s 3:1 premagali Leganes in na 38. tekmi zapored v tem tekmovanju niso doživeli poraza. S tem so izenačili rekord Real Sociedada iz let 1979 in 1980. S hat-trickom je domače navijače navdušil Lionel Messi. Mrežo gostov je v 27. minuti načel s prostega strela, pet minut pozneje je na 2:0 povišal po globinski podaji Philippa Coutinha, končni izid pa je postavil v 87. minuti, ko je žogo ustavil s prsmi in z lobom hladnokrvno zadel iz bližine. Barca je zadnjič izgubila 8. aprila 2017 v Malagi (2:0).

ŠPANSKO PRVENSTVO

30. KROG

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 1:1 (0:0)

Ronaldo 53.; Griezmann 57.

Real Madrid: Navas, Marcelo, Ramos, Varane, Carvbajal, Asensio (72./Isco), Kroos, Kovačić (72./Modrić), Lucas, Ronaldo (64./Benzema), Bale.

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Lucas, Vitolo (61./Correa), Thomas (82./Gameiro), Niguez, Koke, Greizmann, Costa (71./Gabi).

Sodnik: Javier Estrada Fernandez.

Danes ob 18.30:

REAL SOCIEDAD - GIRONA

Ob 20.45:

VALENCIA - ESPANYOL

Ponedeljek ob 21.00:

VILLARREAL - ATHLETIC BILBAO

DEPORTIVO - MALAGA 3:2 (1:1)

Perez 6./11-m, Lopez 70., 85.; Rolan 41., 73.

ALAVES - GETAFE 2:0 (1:0)

Laguardia 48., Munir 75.



CELTA VIGO - SEVILLA 4:0 (1:0)

Arana 38./ag, Aspas 57., 60., 78.

BETIS - EIBAR 2:0 (1:0)

Leon 21., Arbilla 50./ag



BARCELONA - LEGANES 3:1 (2:0)

Messi 27., 32., 87.; El Zhar 68.

LEVANTE - LAS PALMAS 2:1 (1:0)

Coke 35., Campana 92.; D. Garcia 50.

RK: Coke 86., Rochina 93./oba Levante

ŠPANSKO PRVENSTVO, LESTVICA: BARCELONA 31 24 7 0 79:16 79 ATLETICO MADRID 30 20 7 3 50:14 67 REAL MADRID 30 19 6 5 76:33 63 VALENCIA 30 19 5 6 58:31 62 REAL BETIS 31 15 4 12 52:53 49 VILLARREAL 30 14 5 11 40:34 47 SEVILLA 31 14 4 13 39:50 46 GIRONA 30 12 8 10 44:43 44 CELTA VIGO 31 12 7 12 50:43 43 EIBAR 31 11 7 13 36:45 40 GETAFE 31 10 9 12 35:30 39 ATHLETIC BILBAO 30 8 12 10 30:34 36 ESPANYOL 30 8 12 10 26:37 36 LEGANES 31 10 6 15 26:39 36 ALAVES 31 11 2 18 28:45 35 REAL SOCIEDAD 30 9 7 14 51:52 34 LEVANTE 31 6 13 12 28:45 31 DEPORTIVO 31 5 8 18 29:63 23 LAS PALMAS 31 5 6 20 22:63 21 MALAGA 31 4 5 22 19:48 17

D. S., S. J.