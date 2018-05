Remi na vročem el clasicu - Barcelona tudi z igralcem manj ostaja neporažena

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 14 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Barcelone imajo izjemno priložnost, da celotno sezono ostanejo neporaženi. V sredo gostijo Villarreal, nato pa gostujejo pri Levanteju, v zadnjem krogu pa na Camp Nou prihaja Real Sociedad. Foto: Reuters Luis Suarez je učinkovito zaključil protinapad Barcelone v 10. minuti. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je dosegel že 18. gol na el clasicih. S tem je izenačil rekord pri nogometeših Reala, tolikokrat je bil uspešen tudi legendarni Alfredo di Stefano. Foto: Reuters Sergi Roberto je bil izključen tik pred odmorom. Foto: Reuters 38. in zadnjič je na el clasicu zaigral Andres Iniesta. Foto: Reuters Sorodne novice Zidane: Vedno pravim, da je teže osvojiti La ligo kot Ligo prvakov Dodaj v

6. maj 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 22:41

Barcelona - MMC RTV SLO

Veliki obračun med Barcelono in madridskim Realom ni odločal o naslovu španskega prvaka, a se je na zelenici Camp Noua znova iskrilo. Gostitelji so tudi z deseterico iztržili remi (2:2) in ostajajo neporaženi.

To je bil že 238. medsebojni obračun v vseh tekmovanjih. Real je zmagal 95-krat, Barcelona pa 93. Kraljevi klub se je v torek uvrstil v tretji zaporedni finale Lige prvakov. Še vedno se lahko prebije na drugo mesto v prvenstvu, saj je Atletico doma izgubil proti Espanyolu z 0:2. Razlika je zdaj tri točke, a ima Real še tekmo manj, ki jo bo odigral v sredo zvečer v Sevilli.

Brez špalirja na uvodu

Trener gostov Zinedine Zidane je že pred obračunom dejal, da njegovi izbranci ne bodo prvakom postavili špalirja. Odločitev je francoski strokovnjak podkrepil z besedami, da tudi Barca t. i. el pasille ni postavila na decembrskem el clasicu, ko je Real pred tem postal svetovni prvak. Sicer je v Španiji v navadi, da ko en klub postane državni prvak, mu do konca sezone pred tekmo postavijo nasprotniki špalir.

Suarez mojstrsko zaključil protinapad

Katalonci so začeli v silovitem ritmu. Povedli so v 10. minuti, ko so izvedli sijajen protinapad. Sergi Roberto je z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Luis Suarez z volejem z desno nogo matiral Keylorja Navasa. To je bil šesti zadetek Urugvajca na el clasicih.

Ronaldo hitro odgovoril

Štiri minute zatem je s hitrim napadom odgovoril tudi Real. Ronaldo je prodrl v kazenski prostor z leve strani in s peto podal nazaj do Tonija Kroosa. Nemec je izvrstno našel Karima Benzemaja na oddaljeni vratnici. Francoz je z glavo poslal žogo pred vrata, kjer je Ronaldo z enega metra le še podstavil nogo za 1:1. Portugalec se zadetka ni veselil v svojem slogu, saj je dobil udarec v gleženj, ko ga je skušal zaustaviti Gerard Pique.

Madridčani so bili vse nevarnejši. V 28. minuti je Luka Modrić lepo podal v prazen prostor, Ronaldo je stekel sam proti ter Stegnu, ki je stekel iz vrat in uspel strel odbiti.

Številni rumeni kartoni in izključitev Roberta

V zadnje četrt ure prvega polčasa je ritem igre padel, vse več je bilo grobih prekrškov. Najprej je Raphael Varane v 31. minuti podrl Suareza in prejel rumeni karton. Minuto pred koncem prvega dela sta se prerivala Sergio Ramos in Suarez. V naslednji akciji je celo Messi grobo štartal na Ramosa ob stranski črti in si prislužil rumeni karton.

V sodnikovem dodatku je Sergi Roberto popolnoma izgubil živce in z roko udaril Marcela v obraz. Sodnik Alejandro Jose Hernandez Hernandez mu je takoj pokazal rdeči karton.

Messi zadel, ko sodnik ni videl prekrška Suareza

Zidane je na začetku drugega polčasa v igro poslal Marca Asensia, Ronaldo pa je ostal v garderobi. V 52. minuti je Barcelona znova povedla. Na levi strani je Suarez odrinil Varana, ki je padel, a sodnik Hernandez ni prekinil igre. Urugvajec je nato podal do Messija, ki si je v kazenskem prostoru naravnal žogo na levico, švignil mimo Ramosa in zatresel mrežo.

Šest minut zatem je Andres Iniesta zapustil zelenico. Prejel je stoječe ovacije s tribun, to je bil njegov zadnji el clasico. Barcelona je imela izjemno priložnost za 3:1 v 71. minuti, ko je Messi stekel sam proti vratom, njegov diagonalni strel pa je Navas sijajno odbil.

Bale postavil končni izid

Kazen je prišla hitro, saj je Asaniso v 72. minuti našel Garetha Bala, ki je z roba kazenskega prostora z levico poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Marc Andre ter Stegen je bil prekratek. Četrt ure pred koncem je Jordi Alba spotaknil Marcela v kazenskem prostoru, vendar sodnik Hernandez ni pokazal na belo točko. Napaka delivca pravice, saj je bilo spotikanje očitno. Zadnjo lepo priložnost je imel Messi osem minut pred koncem, ko je skušal z desno nogo presenetiti Navasa ob bližnji vratnici, vendar je bil vratar gostov zbran.

36. krog:

BARCELONA - REAL MADRID 2:2 (1:1)

Suarez 10., Messi 52.; Ronaldo 15., Bale 72.

RK: Sergi Roberto 45./Barcelona

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto , Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitić , Coutinho ( 46./Nelson Semedo), Iniesta ( 58./Paulinho), Messi , Suarez ( 92./Paco Alcacer).



Real Madrid: Navas, Nacho ( 68./Lucas Vazquez), Varane , Ramos , Marcelo , Modrić, Casemiro, Kroos ( 84./Kovačić), Bale , Ronaldo ( 46./Asensio), Benzema.



Sodnik: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

SEVILLA - REAL SOCIEDAD 1:0 (0:0)

Banega 47.



GIRONA - EIBAR 1:4 (0:2)

Aday 55.; Kike 9., 38., Jordan 80., Inui 89.



ATHLETIC BILBAO - BETIS 2:0 (0:0)

Muniain 76., Aduriz 92.



CELTA VIGO - DEPORTIVO 1:1 (1:0)

M. Gomez 13.; Lucas Perez 91.



VILLARREAL - VALENCIA 1:0 (0:0)

Mario Gaspar 86.

MALAGA - ALAVES 0:3 (0:1)

Manu Garcia 3., Demirović 68., Ibai Gomez 70.



ATLETICO MADRID - ESPANYOL 0:2 (0:0)

Melendo 53., Baptistao 77.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



LAS PALMAS - GETAFE 0:1 (0:0)

Angel 88.



Ponedeljek ob 21.00:

LEGANES - LEVANTE

Lestvica: BARCELONA 35 26 9 0 89:23 87 ATLETICO MADRID 36 22 9 5 55:20 75 REAL MADRID 35 21 9 5 84:39 72 VALENCIA 36 20 7 9 62:37 67 REAL BETIS 36 18 5 13 56:56 59 VILLARREAL 35 17 6 12 50:41 57 GETAFE 36 14 10 12 41:32 52 SEVILLA 35 15 6 14 43:54 51 GIRONA 36 13 9 14 48:57 48 EIBAR 36 13 8 15 41:48 47 REAL SOCIEDAD 36 13 7 16 63:56 46 CELTA VIGO 36 12 10 14 55:52 46 ALAVES 36 14 2 20 37:48 44 ATHLETIC BILBAO 36 10 13 13 40:45 43 ESPANYOL 36 10 13 13 31:41 43 LEGANES 35 11 7 17 29:43 40 LEVANTE 35 9 13 13 34:50 40 DEPORTIVO 36 6 11 19 35:70 29 LAS PALMAS 36 5 7 24 23:71 22 MALAGA 36 5 5 26 23:56 20

A. G.