Remi Srbije in Italije, Slovenci v soboto z azzurri po četrtfinale

Kazahstan že v četrtfinalu

1. februar 2018 ob 09:06,

zadnji poseg: 1. februar 2018 ob 22:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovenske ljubitelje futsala je bil tretji dan evropskega prvenstva v Ljubljani v središču pozornosti obračun med Srbijo in Italijo. Ekipi sta se razšli z neodločenim izidom (1:1).

Srbi, ki branijo četrto mesto z domačega EP-ja pred dvema letoma, so vlogo favorita prepustili Italijanom - azzurri so nastopili na vseh dosedanjih EP-jih in bili prvaki v letih 2003 in 2014 -, a tekme naši sosedje kljub več priložnostim niso dobili.

Tudi druga tekma v skupini A evropskega prvenstva v futsalu se je končala brez zmagovalca. Srbija je na uvodni tekmi remizirala s Slovenijo, danes pa še z Italijo. Končni vrstni red skupine bo tako znan v soboto, ko bosta igrali še Slovenija in Italija. Tekma se bo začela ob 20.45.

Prvi polčas brez golov

Igra v prvem polčasu je bila dinamična, obe ekipi sta imeli nekaj priložnosti, a mreži sta ostali nedotaknjeni.

V 11. minuti je Massimo De Luca udaril močno, a naravnost v roke srbskega vratarja. Minuto pozneje je Mladen Kocić žogo poslal v okvir gola, v 13. minuti pa je Fabricio Calderolli iz protinapada lepo zaključil, a je eden izmed srbskih igralcev žogo izbil v kot.

Pet minut pred koncem polčasa je Italija znova udarila prek Marca Ercolessija, z obrambo se je izkazal Aksentijević, še bližje je bil minuto pozneje Dragan Tomić, ki je žogo poslal za las mimo desnega zgornjega kota italijanskega gola. V izdihljajih prvega polčasa bi lahko Italijo v vodstvo popeljal Sergio Romano, a je bil ob strelu premalo zbran.

Italijani hitro izenačili

V 22. minuti je Lima prvič v drugem polčasu na preizkušnjo postavil Aksentijevića, ki je bil zanesljiv. Dragan Tomić je v 23. minuti za las streljal mimo vratnice italijanskega gola. Zatem je Merlim po preigravanju prišel do strela, žogo je poslal v Aksentijevića, srbski vratar se je nato izkazal še nekaj sekund pozneje po strelu Ercolessija. V 25. minuti je znova udaril Merlim, meril natančno, toda Aksentijević se je izkazal z lepo obrambo. Tako kot tudi nekaj trenutkov pozneje, ko je ustavil močan strel Calderollija. Aksentijević se je spreminjal v zvezdo večera, saj je v 26. minuti ubranil dve lepi italijanski priložnosti.

V 30. minuti so prvi mrežo zatresli Srbi. Zadel je Tomić. To je njegov drugi gol na EP-ju, prvega je dosegel ob koncu srečanja proti Sloveniji (2:2). Italijani so hitro izenačili, De Luca je žogo poslal med nogama srbskega vratarja (1:1).

Do konca tekme je žogo več časa v svoji posesti imela Italija, a je Srbija dovolj dobro stala na igrišču, da njena točka ni bila ogrožena.

Kazahstan je v prvem srečanju dneva napolnil mrežo Poljakov (5:1).

Kazahstanci, bronasti z zadnjega EP-ja v Srbiji pred dvema letoma, so Poljakom pokazali svojo moč, v prvem polčasu zadeli štirikrat, v nadaljevanju pa so brez težav ohranili prednost. Kazahstan čaka še ena tekma, v soboto ob 18. uri proti Rusiji, a si je po današnji zmagi že zagotovil napredovanje v četrtfinale. Poljaki so prva reprezentanca, ki je že odigrala obe tekmi skupinskega dela, s točko proti Rusiji v prvem krogu pa še upajo na napredovanje.

SKUPINA A



SRBIJA - ITALIJA

1:1 (0:0)

3.527; Tomić 30.; De Luca 32.



Sobota ob 20.45:

ITALIJA - SLOVENIJA



SLOVENIJA - SRBIJA 2:2 (2:1)

Fetić 4., Vrhovec 15.; Ramić 18., Kocić 40.

Lestvica: SRBIJA 2 0 2 0 3:3 2 SLOVENIJA 1 0 1 0 2:2 1 ITALIJA 1 0 1 0 1:1 1

SKUPINA B:

POLJSKA - KAZAHSTAN 1:5 (0:4)

Solecki 28.; Tynan 3., Orazov 9., Žamankulov 20., Peršin 20./10-m, Junior 37.

Sobota ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA



RUSIJA - POLJSKA 1:1 (0:0)

Čiškala 35.; Kubik 40.



V četrtfinale se uvrstita po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

R. K.