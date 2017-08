Repas v Caen po obračunu v Marseillu

Odškodnina je več kot milijon evrov

19. avgust 2017 ob 16:32

Domžale

Jan Repas se bo iz Domžal preselil k francoskemu Caenu, a šele po povratni tekmi 4. predkroga Evropske lige v Marseillu, kamor bodo Domžalčani odšli z izidom 1:1.

Za 20-letnega Repasa, ki bo podpisal štiriletno pogodbo, bo Caen odštel več kot milijon evrov.

"Odškodnina je visoka, višja od milijona evrov. Sicer so razlike v detajlih, a v tem primeru gre za dogovor, ki je zelo podoben in primerljiv s prestopoma Daliborja Stevanovića in Branka Ilića v Španijo ter se tako uvršča v sam vrh lestvice največjih klubskih prestopov v zgodovini. Še večje priznanje za naš klub pa je ta prestop zaradi dejstva, da je Jan član NK Domžale že od svojega sedmega leta starosti," je povedal športni direktor Domžal Matej Oražem.

Povratna tekma bo v četrtek ob 20.45.

