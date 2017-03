Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Srečko Katanec je na treningu reprezentance takole dajal navodila svojim varovancem. Foto: www.alesfevzer.com Idealno bi bilo zmagati. Vsak igralec si to želi. Ampak vemo, kakšen je nogomet, lahko se obrne v eno ali drugo smer. Pač, moramo se dobro pripraviti in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vemo, da so zelo trda ekipa, robustna. Ko pogledam njihove igralce, vsi igrajo večinoma v prvi angleški ligi. Vemo, kakšen je nogomet na Otoku, vemo, da je fizično zelo močen, to se tudi pričakuje. Robert Berić VIDEO Na dopoldanskem treningu... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Reprezentanca v sredo trenirala v polni postavi

Berić in Oblak o nedeljski tekmi s Škotsko

22. marec 2017 ob 15:16

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca je v sklopu priprav na kvalifikacijsko tekmo za SP 2018 v Glasgowu proti Škotski prvič vadila v polni postavi – razen Žana Majerja, ki je zaradi poškodbe že zapustil Gorenjsko.

Vadil je tudi napadalec Robert Berić, ki bo eno glavnih orožij selektorja Srečka Katanca na Hampden Parku. "Pričakujem težko tekmo. Ta je pomembna za nas in zanje. Pričakujem tudi trd dvoboj z obeh strani. Igramo v gosteh, verjetno bo zelo agresivna tekma, tako da so ti dnevi na Brdu zelo pomembni," je dejal Berić in dodal, da je nogomet nepredvidljiv, zato je težko napovedati, kaj se bo zgodilo.

Škoti so zelo robustna ekipa

"Idealno bi bilo zmagati. Vsak igralec si to želi. Ampak vemo, kakšen je nogomet, lahko se obrne v eno ali drugo smer. Pač, moramo se dobro pripraviti in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vemo, da so zelo trda ekipa, robustna. Ko pogledam njihove igralce, vsi igrajo večinoma v prvi angleški ligi. Vemo, kakšen je nogomet na Otoku, vemo, da je fizično zelo močen, to se tudi pričakuje," je nadaljeval Berić, ki Škote že pozna.

Tekma ne bo lepa na pogled

Na vprašanje, kako se znajde ob robustnih branilcih, kakršni ga čakajo v nedeljo, je v smehu odgovoril: "Kaj naj rečem? Borimo se. Ne, težko je. Tudi v Franciji je fizično težek nogomet. Približno vem, da tekma verjetno ne bo najlepša za oko, ampak tak je včasih nogomet." Berić je po daljši odsotnosti zaradi poškodb – izpustil je tudi uvod teh kvalifikacij – spet v polnem igralnem ritmu, kar je pomembno za boj s trdoživimi Škoti. "Mislim, da bo pomembna predvsem ta t. i. druga žoga, pomembno bo dobivati 'dvoboje', le tako bomo lahko zmagali," je sklenil.

Oblak: Po zmago, kjer koli igramo

Prvi vratar Jan Oblak, ki nima več težav s poškodbo rame, o ciljih na Škotskem odgovarja nedvoumno: "Vedno gremo na zmago, ne glede na to, kje igramo. Tako bo tudi na Škotskem. Želimo si nove tri točke, videli pa bomo, kaj se bo zgodilo. Če bomo igrali tako, kot znamo, in pokazali, da si zaslužimo zmago, jo lahko tudi dobimo."

Tekmo na Škotskem bo sodil Nizozemec Björn Kuipers, pomagala mu bosta Sander van Roekel in Erwin Zeinstra.

Kvalifikacije za SP 2018, skupina F

Nedelja ob 18.00:

ANGLIJA – LITVA

Ob 20.45:

ŠKOTSKA – SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

MALTA – SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 4 3 1 0 6:0 10 SLOVENIJA 4 2 2 0 4:2 8 SLOVAŠKA 4 2 0 2 7:2 6 LITVA 4 1 2 1 5:7 5 ŠKOTSKA 4 1 1 2 6:8 4 MALTA 4 0 0 4 1:10 0

