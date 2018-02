Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho je po tekmi tolažil Antonia Conteja. Foto: Reuters Jesse Lingard je v 75. minuti takole zadel za zmago rdečih vragov. Foto: Reuters Alvaro Morata je v 86. minuti dosegel gol za Chelsea, a so ga sodniki nepravilno razveljavili zaradi nedovoljenega položaja. Morata je bil strelec 5. novembra lani, ko je Chelsea na domačem Stamford Bridgeu premagal Manchester United z 1:0. Foto: Reuters Dodaj v

Rezervist Lingard odločil derbi, Chelseaju nepravilno razveljavili zadetek

V četrtek Arsenal - Manchester City

25. februar 2018 ob 15:05,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 20:37

Manchester - MMC RTV SLO

Na derbiju 28. kroga angleškega nogometnega prvenstva na Old Traffordu je Manchester United z 2:1 premagal Chelsea in ohranil drugo mesto na lestvici.

Tekmo so bolje začeli gosti, Alvaro Morata je že v 4. minuti zadel prečko. V nadaljevanju je lepo priložnost za domače imel Alexis Sanchez, a je ni izkoristil. V 32. minuti so Londončani povedli, ko so krenili v protinapad, po podaji Edena Hazarda je mrežo zatresel Willian. Davida de Geo, ki bi lahko bolje posredoval in je imel tudi v drugem polčasu nekaj težav ob dveh strelih, je premagal na bližnji vratnici.

V 39. minuti je izenačil nekdanji član Chelseaja Romelu Lukaku, ki je bil v 75. minuti tudi podajalec za zmagoviti gol rdečih vragov. Poslal je lep predložek z desne strani, z glavo pa je tri točke Unitedu zagotovil rezervist Jesse Lingard. Lukaku je že predtem še enkrat zapretil, vendar mu je veselje s spektakularno obrambo preprečil Thibaut Courtois.

Mourinho: Zaslužili smo si zmago

Manchester je v drugem polčasu igral bolje, ob koncu tekme pa je imel tudi nekaj sreče. Morata je dosegel gol za Chelsea, a so ga sodniki nepravilno razveljavili zaradi nedovoljenega položaja.

"Premagali smo zelo dobro moštvo. Morali smo biti organizirani in borbeni, vsakdo je moral upoštevati načrt. Dobro smo ustavili Hazarda. V drugem polčasu smo bili samozavestnejši. Če si je kdo zaslužil zmago, smo to mi," je povedal trener Jose Mourinho.

Conte: Najpravičnejši bi bil remi

Chelsea je padel na peto mesto na lestvici za Tottenham, na zadnjih štirih ligaških tekmah je slavil le enkrat. "Najpravičnejši bi bil remi, a se zavedamo, da bi morali bolje izkoriščati priložnosti. Vemo, da bo boj za Ligo prvakov še hud," je dejal trener modrih Antonio Conte.

Vodilni Manchester City bo svojo tekmo odigral šele v četrtek, ko bo gostoval pri Arsenalu. Ti dve moštvi sta se v nedeljo pomerili v finalu ligaškega pokala na Wembleyju, City je slavil s 3:0.

28. krog:

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2:1 (1:1)

Lukaku 39., Lingard 75.; Willian 32.

Manchester United: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Valencia, Matić, McTominay, Pogba, Sanchez (81./Bailly), Martial (64./Lingard), Lukaku.



Chelsea: Courtois, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Drinkwater (81./Fabregas), Kante, Alonso, Moses (78./Giroud), Hazard (73./Pedro), Willian, Morata.

Sodnik: Martin Atkinson



LEICESTER - STOKE CITY 1:1 (0:1)

Butland 70./ag; Shaqiri 43.

BOURNEMOUTH - NEWCASTLE 2:2 (0:2)

Smith 80., Gosling 89.; Gayle 17., 45.



BRIGHTON - SWANSEA 4:1 (1:0)

Murray 18., 69., Knockaert 73., Locadia 90.; Dunk 86./ag



BURNLEY - SOUTHAMPTON 1:1 (0:0)

Barnes 67.; Gabbiadini 90.



LIVERPOOL - WEST HAM 4:1 (1:0)

Can 29., Salah 51., Firmino 57., Mane 77.; Antonio 59.

WEST BROMWICH - HUDDERSFIELD 1:2 (0:0)

Dawson 64.; van La Parra 48.,Mounie 56.

WATFORD - EVERTON 1:0 (0:0)

Deeney 80.



CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0:1 (0:0)

Kane 88.

Četrtek ob 20.45:

ARSENAL - MANCHESTER CITY

Lestvica:

MANCHESTER CITY 27 23 3 1 79:20 72 MANCHESTER UTD. 28 18 5 5 53:20 59 LIVERPOOL 28 16 9 3 65:32 57 TOTTENHAM 28 16 7 5 53:24 55 CHELSEA 28 16 5 7 50:25 53 ARSENAL 27 13 6 8 51:36 45 BURNLEY 28 9 10 9 22:25 37 LEICESTER 28 9 9 10 40:41 36 EVERTON 28 9 7 12 32:47 34 WATFORD 28 9 6 13 38:47 33 BOURNEMOUTH 28 8 8 12 33:43 32 BRIGHTON 28 7 10 11 26:37 31 WEST HAM 28 7 9 12 35:50 30 HUDDERSFIELD 28 8 6 14 25:48 30 NEWCASTLE 28 7 8 13 27:38 29 SOUTHAMPTON 28 5 12 11 29:41 27 CRYSTAL PALACE 28 6 9 13 25:43 27 SWANSEA 28 7 6 15 21:41 27 STOKE CITY 28 6 8 14 28:54 26 WEST BROMWICH 28 3 11 14 22:42 20

M. R.