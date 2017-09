Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mehičani so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na turnirju nogometne zveze Severne, Srednje Amerike in Karibskega otočja (Concacaf) na domačem stadionu Azteca premagali Panamo z 1:0. Zmagoviti gol je z glavo dosegel 21-letni vezist Hirving Lozano, ki igra za nizozemski PSV. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rezervist Lozano Mehiki priigral nastop v Rusiji

Kostarika z 0:2 ugnala ZDA

2. september 2017 ob 11:16

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

Mehika je po zmagi nad Panamo z 1:0 postala peta reprezentanca, ki si je že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu v Rusiji.

Dvoboj je v 53. minuti odločil 21-letni rezervist Hirving Lozano, ki je na domačem stadionu Azteka v prestolnici Ciudad de Mexico z glavo zadel le dve minuti po vstopu v igro.

Mehika v tokratnih kvalifikacijah še ne pozna poraza in je dve tekmi pred koncem s 17 točkami (pet zmag, dva remija) na vrhu lestvice skupine Concacaf. Na drugem mestu je s 14 točkami Kostarika, ki je v gosteh v Harrisonu v New Jerseyju premagala ZDA z 2:0 (1:0). Napadalec Marco Urena je zadel v 30. in nato še v 82. minuti.

ZDA si na lestvici s Hondurasom (po osem točk) delijo tretje mesto, ki še neposredno vodi na SP. Reprezentanci se bosta pomerili v torek.

Mehiki je preboj na svetovno prvenstvo uspel sedmič zapored, skupaj pa že šestnajstič. Uspešnejše so le Brazilija, Nemčija, Italija in Argentina.

Na SP 2018 so poleg Mehike že uvrščene reprezentance Japonske, Brazilije, Irana in gostiteljice Rusije.

T. O.