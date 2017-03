Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Francoski rokometni kolektiv je bil prevelik zalogaj za trenerja Riko Ribnice Roberta Beguša in njegove varovance. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ribnica na Kodeljevem klonila pred Saint-Raphaelom

Ribničani po treh krogih še brez točk

5. marec 2017 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Rika Ribnice so v tekmi 3.kroga skupinskega dela Pokala EHF v Ljubljani na Kodeljevem izgubili proti Saint-Raphaelu s 24:31.

Rokometaši iz Ribnice so tretjič zapored ostali praznih rok na velikem mednarodnem prizorišču, po uvodnih porazih v skupinskem delu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja na stari celini proti Füchseju iz Berlina in Gudmeju so jih na kolena položili tudi tekmeci s francoske riviere. Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 11. marca, gostovala pri Saint-Raphaelu.

Na odmor z zaostankom treh golov

Hram slovenskega rokometa ni bil napolnjen do zadnjega kotička, a privrženci domače zasedbe - kar 500 jih je iz Ribnice prišlo v Ljubljano - so svoje ljubljence navkljub slabšim rezultatom v zadnjem obdobju vseskozi glasno spodbujali. Izbranci Roberta Beguša so dokaj medlo odprli tekmo, visoka obramba gostov jim je povzročila kar velike težave, pa tudi igra v napadu ni bila tekoča. Že v zgodnjem obdobju tekme so zašli v težave, v 13. minuti so zaostali za tri gole (3:6), po primanjkljaju štirih golov (5:9) v 20. minuti pa je domača klop zahtevala minuto odmora. Beguševi nasveti so bili učinkoviti, tri minute kasneje so se približali na gol zaostanka (9:10). V naslednjih treh minutah so tudi njihovi tekmeci naredili delni izid 3:0 in jim znova ušli na štiri zadetke (9:13), na velik odmor pa so se Ribničani podali z zaostankom treh golov (12:15).

Najvišja razlika prav na koncu tekme

Rokometaši Ribnice so bojevito odprli drugi polčas, takoj so se približali na gol zaostanka (14:15), prebudil se je tudi v prvem polčasu povsem nevidni Nik Henigman, ki je v uvodnih desetih minutah nadaljevanja dosegel tri zadetke. A njihova požrtvovalna igra ni bila poplačana, tekmeci iz Saint-Raphaela so se jim vse do konca tekme spretno izmikali in držali prednost od enega do petih golov. Ribničani so bili nekajkrat zelo blizu temu, da tekmo postavijo v začetno izhodišče, a vselej jim je nekaj zmanjkalo. V trenutkih, ko se je lomila tekma, so sprožili nekaj nenadzorovanih strelov, zastreljali sedemmetrovko ali naredili nepotrebno tehnično napako, dodatno pa jim je paral živce tudi srbski vratar Slaviša Đukanović. Francozi so vse njihove težave izkoristili in si najvišjo razliko priigrali ravno na koncu tekme (24:31).

Pokal EHF, skupina A, 3. krog:

RIKO RIBNICA - SAINT RAPHAEL (FRA)

1.500; 24:31 (12:15)

Henigman 4, Grebenc, Fink, Kovačič, Nosan in Pucelj po 3, Leban in Skušek po 2, Kulenović 1; Caucheteux 9, Sarmiento 7, Simicu 6, Jurka 3, Hmam in Karalek po 2, Lynggaard in Trottet po 1.

Sedemmetrovke: 3/4; 6/6

Izključitve: 10 min; 6 min

FÜCHSE BERLIN - GUDME (DAN)

37:29 (17:12)

Vrstni red: Füchse Berlin 6, Gudme 4, Saint Raphael 2, Riko Ribnica brez točk.

