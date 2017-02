Ribničani klonili na Danskem

Usoden slab prvi polčas

18. februar 2017 ob 20:47

Gudme - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Rika iz Ribnice so v 2. krogu skupinskega dela Pokala EHF izgubili na Danskem pri Gudmeju s 27:32.

Obračun v Gudmeju je bil sprva zelo trd, prvi gol je padel šele v šesti minuti. Izbranci Roberta Beguša so bili v uvodnih dvajsetih minutah dokaj enakovredni gostiteljem, zadnjih deset minut prvega polčasa so odigrali porazno in si v 29. minuti pridelali zaostanek desetih golov (9:19). Na velik odmor pa so se odpravili s primanjkljajem devetih zadetkov (10:19).

Ribničani so v drugi polovici tekme prikazali precej boljšo igro, v nobenem trenutku pa niso resneje ogrozili zmage gostiteljev. Med 44. in 47. minuto so naredili delni izid 3:0 in se približali na pet golov zaostanka (21:26), v 53. minuti znižali na 25:29, bližje pa niso mogli.

Patrik Leban je dosegel osem golov za Ribnico, Nik Henigman jih je prispeval šest.

POKAL EHF



SKUPINA A, 2. krog



GUDME (DAN) - RIKO RIBNICA

32:27 (19:10)

Moller 9, Johannessen 5; Leban 8, Henigman 6, Fink 3, Nosan in Skušek 2, Grebenc, Kovačič, Pucelj in Setnikar 1.

Sedemmetrovke: 7/7; 5/6

Izključitve: 10 min; 14 min

RK: Košmrlj 40./Ribnica

Nedelja ob 15.00:

FÜCHSE BERLIN - SAINT RAPHAEL (FRA)



Vrstni red: Gudme 4, Füchse Berlin 2, Saint Raphael in Riko Ribnica brez točk.

A. V.