Ribničani proti tekmecem z desetkrat višjim proračunom

Rokometni praznik v Ribnici: prihajajo berlinski lisjaki

7. februar 2017 ob 18:20

Ribnica - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši ribniškega Rika nestrpno čakajo uvodno tekmo skupinskega dela evropskega pokala EHF. Tekmec v četrtek ob 19. uri bodo berlinski lisjaki, ekipa Füchse.

V skupini A nastopata še francoski Saint-Raphael in danski GOG Gudme, v četrtfinale pa se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi.

Vstopnice za obračun z berlinskimi lisjaki so že pošle, izbranci Roberta Beguša pa pilijo zadnje podrobnosti pred najbolj imenitnim rokometnim dogodkom v deželi suhe robe. Ribničani, ki so v tretjem krogu izločili Temišvar, v zadnjem mesecu niso mogli računati na reprezentanta Nika Henigmana in Jana Grebenca. Na generalki za četrtkov obračun so v gosteh premagali Dol TKI Hrastnik in še vedno vodijo v državnem prvenstvu.

"Pred reprezentančnim premorom je bila naša pripravljenost na višji ravni. V zadnjem obdobju smo imeli nekaj zdravstvenih težav, Jan Grebenc je zaradi bolezni celo obležal v postelji," je povedal Robert Beguš in dodal ...

Beguš: Gremo 'na glavo'!

"Čaka nas izjemno zahtevna tekma, igrali bomo z aktualnimi svetovnimi klubskimi prvaki, ki imajo na vsakem igralnem mestu po dva izjemno kakovostna rokometaša. Proračun berlinske ekipe je vsaj za dvajsetkrat večji od našega, a na igrišču bo na vsaki strani po sedem rokometašev. Na tej tekmi moramo odmisliti vse naše težave s poškodbami in boleznimi ter dati vse od sebe. Proti Berlinčanom gremo 'na glavo'."

Slovenske barve v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na evropskih tleh bo zastopala le ribniška ekipa. Koprsko ekipo je v drugem krogu izločil portugalski Porto, velenjsko pa v tretjem krogu prav Füchse iz Berlina.

V skupini B bodo igrali nemški Göppingen, danski Midtjylland, španski Granollers in portugalski Porto, v skupini C danski Kolding Kobenhavn, madžarska Tatabanya, nemški Magdeburg in izraelski Maccabi Tel Aviv, v skupini D pa nemški Melsungen, španska Helvetia Anaitasuna, portugalska Benfica iz Lizbone in finski Cocks.

Pokal EHF, skupina A, 1. krog, četrtek ob 19.00:

RIKO RIBNICA - FÜCHSE BERLIN (NEM)



Sobota ob 20.45:

SAINT RAPHAEL (FRA) - GUDME (DAN)

